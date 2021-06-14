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Телохранитель жены киллера Телохранитель жены киллера
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The Hitman's Wife's Bodyguard

Телохранитель жены киллера, 2021

2021 / США
7.5 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Комедийный боевик с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном
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Американский комедийный боевик, снятый режиссером Патриком Хьюзом, станет продолжением картины 2017 года «Телохранитель киллера».

Сюжет первой ленты строился вокруг истории необычного сотрудничества профессионального телохранителя и опасного киллера. В прошлом герои были врагами, но из-за непредвиденных обстоятельств им пришлось объединиться ради того, чтобы остаться в живых.

Спустя четыре года после событий оригинального фильма Майкл Брайс продолжает дружбу с убийцей Дариусом Кинкейдом. Телохранитель привлекает своего старого знакомого и его жену для важной миссии на Амальфитанском побережье. Задача героев – предотвратить кибернападение, из-за которого может прийти конец Европейскому союзу. Но героям также придется отправиться в захватывающее приключение, чтобы спасти Соню, жену Дариуса, от новых угроз.

Сюжет первой части разыгрывался как типичный фильм о приятелях-шпионах: Брайс и Кинкейд учились преодолевать свои разногласия и сражались с армией мафиози и правительственных агентов. В то время как Райан Рейнольдс известен тем, что играет крутых и забавных парней, Сэмюэл Л. Джексон имеет более серьезную репутацию в боевиках благодаря такому фильму, как «Криминальное чтиво». Оба актера привнесли уникальные характеры в свои роли, что не только помогло картине заработать около 200 миллионов долларов в прокате, но и привести ее к логическому сиквелу. Сальма Хайек же появлялась в фильме как жена Кинкейда, которую герои собираются освободить из тюрьмы в обмен на показания. В долгожданном продолжении картины основное внимание будет уделено именно Соне.

«Телохранитель жены киллера» является сиквелом фильма «Телохранитель киллера».

Съемочный процесс начался весной 2019 года. Работа проходила в таких странах, как Италия, Великобритания, Словения, Хорватия и Болгария.

Премьера картины должна была состояться летом 2020 года, но была отложена из-за пандемии COVID-19.

Режиссером обеих частей стал Патрик Хьюз, для которого оригинальный фильм стал третьей полнометражной работой в карьере. Изначально режиссерское кресло первого фильма должен был возглавить Джефф Уодлоу, но ему пришлось уйти из проекта ради съемок другой киноленты.

У картины по-настоящему звездный каст: Райан Рейнольдс («Дэдпул»), Сэмюэл Л. Джексон («Тренер Картер»), Сальма Хайек («Страшные сказки»), Морган Фриман («Семь»), Том Хоппер («Академия Амбрелла»), Антонио Бандерас («Филадельфия») Кэролайн Гудолл («Список Шиндлера»).

В этом фильме актеры Антонио Бандерас и Сальма Хайек воссоединяются после того, как ранее вместе снимались в кинолентах «Отчаянный» (1995) и «Однажды в Мексике: Отчаянный 2» (2003).

По слухам, Николаса Кейджа рассматривали для съемок в сиквеле.

Джексон опубликовал фотографию со съемок себя и Сальмы Хайек в Instagram, чтобы поздравить актрису с днем рождения. Закулисный снимок, похоже, был сделан в Венеции, где Джексон в типичной хмурой форме одет в черную шапочку и куртку, а на Хайек светлый парик и обтягивающая кожаная одежда. Джексон назвал Хайек лучшей экранной женой.

В закадровых фотографиях поклонники заметили, что у Хайек во второй части фильма светлые волосы. По слухам, парик может являться частью маскировки, которую героиня использует во время сложной миссии.

Профессиональный телохранитель Майкл Брайс привлекает старых знакомых, киллера и его жену, для специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Их цель — остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.

7.5 Оцените
67 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 5 мая 2022
Премьера онлайн 22 июля 2021
Премьера в мире 14 июня 2021
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Патрик Хьюз
Патрик Хьюз
В ролях
Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Морган Фриман
Морган Фриман
Все актеры и съемочная группа
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Подвиг Майкла Брайса, доставившего опасного свидетеля в зал суда, не принес заслуженного признания в профессиональных кругах. Вместо этого ему приостановили рабочую лицензию в ожидании окончательного решения комиссии телохранителей. В это непростое время, пытаясь избавиться от навязчивых кошмаров, Майкл решает последовать совету психотерапевта и отдохнуть на тихом итальянском пляже. Но его спокойствие нарушает жена Кинкейда, которая затягивает Брайса в новый круговорот безумия. Им предстоит…
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Бенжамин Франклин 17 июня 2021, 15:40
Нецензурной лексики больше чем обычных слов и стрельбы вместе взятых. Сюжет банальный и тупой до невозможности. На середине фильма стал засыпать и серфить в телефоне.
gridneva2804 23 июня 2021, 20:40
Ужасно скучный фильм , где в основном ругаются матом и без конца стреляет.... Не смогла досмотреть.
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