Телохранитель жены киллера, 2021

Американский комедийный боевик, снятый режиссером Патриком Хьюзом, станет продолжением картины 2017 года «Телохранитель киллера».

Сюжет первой ленты строился вокруг истории необычного сотрудничества профессионального телохранителя и опасного киллера. В прошлом герои были врагами, но из-за непредвиденных обстоятельств им пришлось объединиться ради того, чтобы остаться в живых.

Спустя четыре года после событий оригинального фильма Майкл Брайс продолжает дружбу с убийцей Дариусом Кинкейдом. Телохранитель привлекает своего старого знакомого и его жену для важной миссии на Амальфитанском побережье. Задача героев – предотвратить кибернападение, из-за которого может прийти конец Европейскому союзу. Но героям также придется отправиться в захватывающее приключение, чтобы спасти Соню, жену Дариуса, от новых угроз.

Сюжет первой части разыгрывался как типичный фильм о приятелях-шпионах: Брайс и Кинкейд учились преодолевать свои разногласия и сражались с армией мафиози и правительственных агентов. В то время как Райан Рейнольдс известен тем, что играет крутых и забавных парней, Сэмюэл Л. Джексон имеет более серьезную репутацию в боевиках благодаря такому фильму, как «Криминальное чтиво». Оба актера привнесли уникальные характеры в свои роли, что не только помогло картине заработать около 200 миллионов долларов в прокате, но и привести ее к логическому сиквелу. Сальма Хайек же появлялась в фильме как жена Кинкейда, которую герои собираются освободить из тюрьмы в обмен на показания. В долгожданном продолжении картины основное внимание будет уделено именно Соне.