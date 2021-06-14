Телохранитель жены киллера, 2021

Американский комедийный боевик, снятый режиссером Патриком Хьюзом, станет продолжением картины 2017 года «Телохранитель киллера».
Сюжет первой ленты строился вокруг истории необычного сотрудничества профессионального телохранителя и опасного киллера. В прошлом герои были врагами, но из-за непредвиденных обстоятельств им пришлось объединиться ради того, чтобы остаться в живых.
Спустя четыре года после событий оригинального фильма Майкл Брайс продолжает дружбу с убийцей Дариусом Кинкейдом. Телохранитель привлекает своего старого знакомого и его жену для важной миссии на Амальфитанском побережье. Задача героев – предотвратить кибернападение, из-за которого может прийти конец Европейскому союзу. Но героям также придется отправиться в захватывающее приключение, чтобы спасти Соню, жену Дариуса, от новых угроз.
Сюжет первой части разыгрывался как типичный фильм о приятелях-шпионах: Брайс и Кинкейд учились преодолевать свои разногласия и сражались с армией мафиози и правительственных агентов. В то время как Райан Рейнольдс известен тем, что играет крутых и забавных парней, Сэмюэл Л. Джексон имеет более серьезную репутацию в боевиках благодаря такому фильму, как «Криминальное чтиво». Оба актера привнесли уникальные характеры в свои роли, что не только помогло картине заработать около 200 миллионов долларов в прокате, но и привести ее к логическому сиквелу. Сальма Хайек же появлялась в фильме как жена Кинкейда, которую герои собираются освободить из тюрьмы в обмен на показания. В долгожданном продолжении картины основное внимание будет уделено именно Соне.
«Телохранитель жены киллера» является сиквелом фильма «Телохранитель киллера».
Съемочный процесс начался весной 2019 года. Работа проходила в таких странах, как Италия, Великобритания, Словения, Хорватия и Болгария.
Премьера картины должна была состояться летом 2020 года, но была отложена из-за пандемии COVID-19.
Режиссером обеих частей стал Патрик Хьюз, для которого оригинальный фильм стал третьей полнометражной работой в карьере. Изначально режиссерское кресло первого фильма должен был возглавить Джефф Уодлоу, но ему пришлось уйти из проекта ради съемок другой киноленты.
У картины по-настоящему звездный каст: Райан Рейнольдс («Дэдпул»), Сэмюэл Л. Джексон («Тренер Картер»), Сальма Хайек («Страшные сказки»), Морган Фриман («Семь»), Том Хоппер («Академия Амбрелла»), Антонио Бандерас («Филадельфия») Кэролайн Гудолл («Список Шиндлера»).
В этом фильме актеры Антонио Бандерас и Сальма Хайек воссоединяются после того, как ранее вместе снимались в кинолентах «Отчаянный» (1995) и «Однажды в Мексике: Отчаянный 2» (2003).
По слухам, Николаса Кейджа рассматривали для съемок в сиквеле.
Джексон опубликовал фотографию со съемок себя и Сальмы Хайек в Instagram, чтобы поздравить актрису с днем рождения. Закулисный снимок, похоже, был сделан в Венеции, где Джексон в типичной хмурой форме одет в черную шапочку и куртку, а на Хайек светлый парик и обтягивающая кожаная одежда. Джексон назвал Хайек лучшей экранной женой.
В закадровых фотографиях поклонники заметили, что у Хайек во второй части фильма светлые волосы. По слухам, парик может являться частью маскировки, которую героиня использует во время сложной миссии.
Профессиональный телохранитель Майкл Брайс привлекает старых знакомых, киллера и его жену, для специальной операции в районе Амальфитанского побережья. Их цель — остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.