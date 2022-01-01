Звезды мне укажут путь, 2022

Александрина живёт вместе с мамой в маленьком провинциальном городке и мечтает стать музыкантом, как и ее папа — Гена, который давно не живет с семьёй: трудности семейной жизни отпугнули его и он «сбежал», чтобы посвятить себя музыке, но успех прошёл мимо него, как и семейное счастье. Гена в одиночестве скитается по прибрежным городкам, играет на гитаре и поёт на улицах, торгуя кофе на своём фудтраке. Александрину приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную Академию. Для этого ей необходимо попасть из своего прибрежного городка в столицу. Неожиданно Гена предлагает свою помощь — у него есть свои причины срочно уехать из города…