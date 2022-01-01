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Звезды мне укажут путь
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Звезды мне укажут путь, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Александрина живёт вместе с мамой в маленьком провинциальном городке и мечтает стать музыкантом, как и ее папа — Гена, который давно не живет с семьёй: трудности семейной жизни отпугнули его и он «сбежал», чтобы посвятить себя музыке, но успех прошёл мимо него, как и семейное счастье. Гена в одиночестве скитается по прибрежным городкам, играет на гитаре и поёт на улицах, торгуя кофе на своём фудтраке. Александрину приглашают на прослушивание в Московскую музыкальную Академию. Для этого ей необходимо попасть из своего прибрежного городка в столицу. Неожиданно Гена предлагает свою помощь — у него есть свои причины срочно уехать из города…

Год выпуска 2022
Возраст 6+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Филипп Абрютин
Филипп Абрютин
В ролях
Елизавета Бугулова
Иван Соловьев
Алена Чехова
Алена Чехова
Евгений Журавкин
Ирина Демидкина
Ирина Демидкина
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Звезды мне укажут путь 1 постер
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