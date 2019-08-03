Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера, 2019

Вайолет отправляется в престижную школу для девочек по просьбе королевской семьи Дроссель, чтобы помочь одной из учениц, Изабелле Йорк, в ее обучении в качестве дебютантки. По мере того как Вайолет сопровождает Изабеллу, становится ясно, что ей не нравится ходить в школу, поскольку ей трудно вписаться в коллектив, и она не заинтересована в том, чтобы стать дебютанткой. Кроме того, она постоянно страдает от кашля. Изначально Изабелла не доверяет Вайолет, но становится более открытой, когда понимает, что ее не интересует аристократический статус. Тогда Изабелла рассказывает, что она – незаконнорожденная, и просит отыскать свою приемную сестру по имени Тейлор, которая сейчас живет в приюте. Вайолет отправляется на ее поиски…