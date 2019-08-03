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Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
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Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou

Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера, 2019

2019 / Япония
7.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Проникновенная история о том, что после любой травмы жизнь все равно продолжается
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Вайолет отправляется в престижную школу для девочек по просьбе королевской семьи Дроссель, чтобы помочь одной из учениц, Изабелле Йорк, в ее обучении в качестве дебютантки. По мере того как Вайолет сопровождает Изабеллу, становится ясно, что ей не нравится ходить в школу, поскольку ей трудно вписаться в коллектив, и она не заинтересована в том, чтобы стать дебютанткой. Кроме того, она постоянно страдает от кашля. Изначально Изабелла не доверяет Вайолет, но становится более открытой, когда понимает, что ее не интересует аристократический статус. Тогда Изабелла рассказывает, что она – незаконнорожденная, и просит отыскать свою приемную сестру по имени Тейлор, которая сейчас живет в приюте. Вайолет отправляется на ее поиски…

  • Когда Эвану Коллу предложили написать саундтрек к фильму, он решил прочитать оригинальный роман, чтобы черпать вдохновение оттуда, так как других материалов еще не было. Написанная под влиянием романа пробная композиция Колла, которую он представил на рассмотрение самой первой, в итоге стала главной темой фильма.
  • Имена Изабелла Йорк и Эшли Ланкастер являются отсылкой к английской Войне роз, в которой дом Йорков при Ричарде III сражался с домом Ланкастеров при Генрихе VII.
  • Тайчи Исидатэ и Синитиро Хатта планировали присутствовать на премьерных показах фильма, но из-за поджога в главном офисе студии Kyoto Animation им пришлось покинуть кинотеатр, и фильм представил музыкальный продюсер Сигэру Сайто.

Действие разворачивается после великой войны, поделившей континент на северную и южную части. Это история Вайолет, девушки которая получает приглашение в пансион благородных девиц, чтобы научить манерам наследницу богатого дома – Изабеллу, выросшую вдали от дома. В процессе обучения она помогает преодолеть разрыв между Изабеллой и ее младшей сестрой Тейлор, с которой она была разлучена много лет и написать письмо, в котором она сможет наконец выразить свои искренние чувства.

7.7 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 10 марта 2022
Премьера онлайн 2 апреля 2020
Премьера в мире 3 августа 2019
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Таити Исидатэ
Таити Исидатэ
В ролях
Аои Юки
Аои Юки
Коки Утияма
Коки Утияма
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера 3 постера
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Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера смотреть онлайн

Вайолет Эвергарден. Вечность и призрак пера
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за 1 рубль
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Мужчины в красивых мундирах с эполетами. Женщины в длинных платьях цвета берлинской лазури. Королевская власть, аристократические семейства, элитные пансионы и званые балы. Где-то в двух шагах - бедность, нищета и разруха. Совсем недавно на континенте закончилась Великая Война, и не все еще смогли адаптироваться к новой мирной жизни. Среди них - и Вайолет Эвергарден. Странная девушка невероятной кукольной красоты, история происхождения которой никому неизвестна. На войне Вайолет была солдатом,…
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