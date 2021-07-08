Школа магических зверей, 2021

Действие фильма происходит в волшебной школе в Германии. Однако, в отличие от обычных немецких учебных учреждений, в ней все не так просто: здесь не только учатся дети, но еще и обитают магические звери, которых учащиеся получают в качестве своих новых компаньонов. Магические они, потому что не просто все понимают, но еще и могут поговорить, посоветовать, поддержать, пойти на любые авантюры и приключения и стать в итоге для детей лучшими друзьями. Звери помогают ученикам, когда у тех возникают самые разные проблемы. Они всегда окажутся рядом с ребенком, несмотря ни на что. Так новенькая девочка по имени Ида быстро обретет друзей благодаря своему волшебному другу лису. В свою очередь, мудрая черепаха дает школьнику Бенни важный совет – не идти на поводу у своей одноклассницы Иды. Тюлень помогает Хатидже преодолеть страх перед водой, а Сайлас узнает от своего крокодила, что хвастовство – это очень плохо.
При этом все эти магические звери связаны с мистером Мортимером Моррисоном, владельцем волшебного зоомагазина, который находится в том же городке, что и удивительная школа.
Но, на самом деле, мало кто знает о магических зверях – разве что только сам мистер Моррисон, учительница мисс Корнфилд и ребята в ее небольшом, но дружном классе. Если же поблизости окажутся непросвещенные люди, которые не принадлежат к волшебному кругу, то уникальные зверята превращаются для них в обычные мягкие игрушки. Поэтому никто и никогда не сможет догадаться, что у ребенка появился преданный магический друг.
Фильм основан на серии детских книг немецкой писательницы Маргит Ауэр, проиллюстрированных немецкой художницей Ниной Даллек. Серия состоит из 11 книг основной истории и пяти спин-оффов.
Права на перевод книг были выкуплены более чем в 20 странах.
Идея написать подобную историю пришла к писательнице Маргит Ауэр, когда трое ее сыновей учились в начальной школе. Многие из их реальных школьных историй вошли в книги, хоть и опосредованно. По мнению автора, животные – идеальные герои для передачи важных сообщений. Своей работой писательница надеялась укрепить уверенность детей в себе и помочь им найти свою роль.
Права на экранизацию серии книг были переданы берлинской кинокомпании Kordes & Kordes в 2014 году после того, как продюсер Мейке Кордес узнала о первой книге из серии во время своей поездки на поезде летом 2013 года. Отец читал книгу дочери, и Мейке Кордес тайно сфотографировала обложку. Год спустя два продюсера Александра и Мейке Кордес встретились с издательством и автором в мюнхенском кафе, чтобы договориться о правах на экранизацию книги.
Съемки фильма начались в сентябре 2019 года и проходили в замке Графенегг в Австрии, позднее они продолжились в октябре в Мюнхене (Rathaus и Bavaria Studios) и в ноябре того же года в Кельне (MMC Studios).
Это первая роль в кино для актрисы Эмилии Майер, которая сыграла Иду.
На детский кастинг подали заявки более 3 500 девочек и мальчиков.
Животных озвучили актриса Катарина Тальбах (черепаха), актер Макс фон дер Гребен (лис) и актриса Софи Ройз (сорока).
Мальчику Бенни и девочке Иде подарили по волшебному животному, которые не только умеют разговаривать, но и готовы стать для них их лучшими друзьями. Всех вместе их ждут впереди невероятные приключения, но сумеют ли они выполнить главное условие «Волшебного зоомагазина»: сохранить втайне от взрослых своих новых друзей?