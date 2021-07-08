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Die Schule der magischen Tiere

Школа магических зверей, 2021

2021 / Германия / Австрия
4.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Немецкое фэнтези об учениках волшебной школы
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма происходит в волшебной школе в Германии. Однако, в отличие от обычных немецких учебных учреждений, в ней все не так просто: здесь не только учатся дети, но еще и обитают магические звери, которых учащиеся получают в качестве своих новых компаньонов. Магические они, потому что не просто все понимают, но еще и могут поговорить, посоветовать, поддержать, пойти на любые авантюры и приключения и стать в итоге для детей лучшими друзьями. Звери помогают ученикам, когда у тех возникают самые разные проблемы. Они всегда окажутся рядом с ребенком, несмотря ни на что. Так новенькая девочка по имени Ида быстро обретет друзей благодаря своему волшебному другу лису. В свою очередь, мудрая черепаха дает школьнику Бенни важный совет – не идти на поводу у своей одноклассницы Иды. Тюлень помогает Хатидже преодолеть страх перед водой, а Сайлас узнает от своего крокодила, что хвастовство – это очень плохо.

При этом все эти магические звери связаны с мистером Мортимером Моррисоном, владельцем волшебного зоомагазина, который находится в том же городке, что и удивительная школа.

Но, на самом деле, мало кто знает о магических зверях – разве что только сам мистер Моррисон, учительница мисс Корнфилд и ребята в ее небольшом, но дружном классе. Если же поблизости окажутся непросвещенные люди, которые не принадлежат к волшебному кругу, то уникальные зверята превращаются для них в обычные мягкие игрушки. Поэтому никто и никогда не сможет догадаться, что у ребенка появился преданный магический друг.

 

Фильм основан на серии детских книг немецкой писательницы Маргит Ауэр, проиллюстрированных немецкой художницей Ниной Даллек. Серия состоит из 11 книг основной истории и пяти спин-оффов.

Права на перевод книг были выкуплены более чем в 20 странах.

Идея написать подобную историю пришла к писательнице Маргит Ауэр, когда трое ее сыновей учились в начальной школе. Многие из их реальных школьных историй вошли в книги, хоть и опосредованно. По мнению автора, животные – идеальные герои для передачи важных сообщений. Своей работой писательница надеялась укрепить уверенность детей в себе и помочь им найти свою роль.

Права на экранизацию серии книг были переданы берлинской кинокомпании Kordes & Kordes в 2014 году после того, как продюсер Мейке Кордес узнала о первой книге из серии во время своей поездки на поезде летом 2013 года. Отец читал книгу дочери, и Мейке Кордес тайно сфотографировала обложку. Год спустя два продюсера Александра и Мейке Кордес встретились с издательством и автором в мюнхенском кафе, чтобы договориться о правах на экранизацию книги.

Съемки фильма начались в сентябре 2019 года и проходили в замке Графенегг в Австрии, позднее они продолжились в октябре в Мюнхене (Rathaus и Bavaria Studios) и в ноябре того же года в Кельне (MMC Studios).

Это первая роль в кино для актрисы Эмилии Майер, которая сыграла Иду.

На детский кастинг подали заявки более 3 500 девочек и мальчиков.

Животных озвучили актриса Катарина Тальбах (черепаха), актер Макс фон дер Гребен (лис) и актриса Софи Ройз (сорока).

Мальчику Бенни и девочке Иде подарили по волшебному животному, которые не только умеют разговаривать, но и готовы стать для них их лучшими друзьями. Всех вместе их ждут впереди невероятные приключения, но сумеют ли они выполнить главное условие «Волшебного зоомагазина»: сохранить втайне от взрослых своих новых друзей?

4.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 марта 2022
Премьера в мире 8 июля 2021
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Грегор Шнитцлер
Грегор Шнитцлер
В ролях
Надя Уль
Надя Уль
Юстус фон Донаньи
Юстус фон Донаньи
Хейко Пинковски
Хейко Пинковски
Милан Пешель
Милан Пешель
Макс фон Гробен
Макс фон Гробен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Школа магических зверей 3 постера
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Девочка Ида переезжает вместе с мамой в новый город. Впереди ее ожидает адаптация в другой школе и встреча с одноклассниками, не все из которых рады ее видеть в этих стенах. В этом же классе учится Бенни – замкнутый мальчик, с которым никто не хочет дружить. Вместе с Идой в школе также появляется новая учительница – эксцентрично одетая женщина, не намеренная вести уроки в традиционном смысле этого слова. Они вместе с братом открывают школьному классу мир волшебных зверей,…
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