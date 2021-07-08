Школа магических зверей, 2021

Действие фильма происходит в волшебной школе в Германии. Однако, в отличие от обычных немецких учебных учреждений, в ней все не так просто: здесь не только учатся дети, но еще и обитают магические звери, которых учащиеся получают в качестве своих новых компаньонов. Магические они, потому что не просто все понимают, но еще и могут поговорить, посоветовать, поддержать, пойти на любые авантюры и приключения и стать в итоге для детей лучшими друзьями. Звери помогают ученикам, когда у тех возникают самые разные проблемы. Они всегда окажутся рядом с ребенком, несмотря ни на что. Так новенькая девочка по имени Ида быстро обретет друзей благодаря своему волшебному другу лису. В свою очередь, мудрая черепаха дает школьнику Бенни важный совет – не идти на поводу у своей одноклассницы Иды. Тюлень помогает Хатидже преодолеть страх перед водой, а Сайлас узнает от своего крокодила, что хвастовство – это очень плохо.

При этом все эти магические звери связаны с мистером Мортимером Моррисоном, владельцем волшебного зоомагазина, который находится в том же городке, что и удивительная школа.

Но, на самом деле, мало кто знает о магических зверях – разве что только сам мистер Моррисон, учительница мисс Корнфилд и ребята в ее небольшом, но дружном классе. Если же поблизости окажутся непросвещенные люди, которые не принадлежат к волшебному кругу, то уникальные зверята превращаются для них в обычные мягкие игрушки. Поэтому никто и никогда не сможет догадаться, что у ребенка появился преданный магический друг.