«У меня отвисла челюсть»: пикантный «секрет» Дейнерис в «Игре престолов» Кларк узнала накануне съемок — и впала в ступор

«У меня отвисла челюсть» — именно так Эмилия Кларк описывает момент, когда впервые узнала, насколько откровенными окажутся сцены с её Дейнерис Таргариен в «Игре престолов». Воплощение матери драконов на экране — это не только блестящая игра и эпичные драконьи полёты, но и смелое преодоление личных границ актрисы.

Когда Кларк впервые брала в руки сценарий, ей сообщили лишь о «немногочисленных» эпизодах с обнажёнкой — типа, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И вот, во время семейного отпуска, она, наконец, получает полный вариант текста.

«Я увидела и впала в ступор», — заявляла артистка порталу HeyUGuys.

Представьте: вы готовитесь к роли своей мечты, а тут вдруг — бац! — неожиданные сцены, которые запросто вгонят в краску даже опытного артиста.

Но Эмилия не растерялась. Наоборот — она приняла эту сложную часть как вызов и инструмент, усиливающий эмоциональную глубину Дейнерис. Взять на себя такую уязвимость — серьёзный шаг, ведь эти моменты не просто пикантные, но и ключевые для понимания трансформации героини из застенчивой девушки в грозную королеву.

Парадоксально, но именно эта откровенность помогла Кларк создать образ, который не только запомнился, но и стал иконой в истории телевидения. Она не просто снималась в откровенных сценах — она проживала их, вкладывая душу и мужество. И теперь, глядя назад, можно сказать, что тот самый шок перед началом съёмок оказался отправной точкой к легендарной роли.

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