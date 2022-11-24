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Постер мультфильма Царство против разбойников
4.2
Царство против разбойников - Трейлер
Киноафиша Фильмы Царство против разбойников
4.2

Царство против разбойников

, 2022
Tsarstvo protiv razboynikov
Россия / анимация, семейный / 18+
Семейный мультфильм о том, как юный царевич свое королевство спасал
Трейлеры
Постер мультфильма Царство против разбойников
4.2
Царство против разбойников - Трейлер
Царство против разбойников  Трейлер

Факты

О фильме

Создателем проекта выступила режиссер и сценарист Марина Лескова. В 2006 году стала художником анимационной ленты «Бабка Ёжка и другие», а в 2010 году вышел мультфильм «Ритаг» ее авторства.

Музыку к мультфильму написал композитор Константин Шустарев, известный как лидер и автор песен группы Pushking. Часто сотрудничает с рок-исполнителями, в том числе Сергеем Шнуровым, Константином Кинчевым и другими.

Над сценарием в соавторстве с Лесковой работал Константин Мулин, автор мультфильма «Новые приключения Аленушки и Еремы» (2009).

Возрастное ограничение 6+, так что в кинотеатр можно идти с малышами. Мультик рисованный, выполнен в знакомой зрителю технике, как и другие ленты про трех богатырей.

Главных героев озвучили звезды отечественного шоу-бизнеса – Лолита, Полина Гагарина и Алексей Воробьев.

Юный царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и нанимает на службу  двух странствующих актеров, выдающих себя за богатырей. Конечно, они проигрывают сражение за деревню, и теперь им придется исправить ситуацию, взявшись за дело серьезно.

В ролях

Лариса Брохман
Лариса Брохман
Skvorets
Лариса Брохман
Лариса Брохман
Skvorets
Лариса Брохман
Лариса Брохман
Skvorets
Прохор Чеховской
Прохор Чеховской
Prokhor
Антон Эльдаров
Антон Эльдаров
Makar
Александр Гаврилин
Turok
Александр Гаврилин
Turok
Александр Гаврилин
Turok
Михаил Хрусталёв
Михаил Хрусталёв
Voevoda
Ирина Киреева
Ирина Киреева
Sobol
Ирина Киреева
Ирина Киреева
Sobol
Ирина Киреева
Ирина Киреева
Sobol
Режиссер Марина Лескова
Сценарист Марина Лескова, Konstantin Mulin
Композитор Шустарёв, Константин Леонидович
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 24 ноября 2022
Дата выхода
24 ноября 2022 Россия Наше кино
24 ноября 2022 Казахстан 12+
24 ноября 2022 Кыргызстан
24 ноября 2022 Узбекистан 6+
Бюджет 125 000 000 RUR
Сборы в мире $591 082
Производство Кинофирма
Другие названия
Tsarstvo protiv razboynikov, Царство против разбойников

Рейтинг мультфильма

4.2
Оцените 15 голосов
4.9 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

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Царство против разбойников - Трейлер
Царство против разбойников Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Царство против разбойников

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы в основном отрицательные: зрители называют фильм ерундой и уходят с сеанса; для компании он может быть забавой, но повторный просмотр маловероятен. Визуальная часть отмечается как качественные визуальные эффекты, сюжет проработан слабее. Общая оценка — отрицательная. Фильм может подойти для лёгкого развлечения на один раз в кругу друзей, не для семейного просмотра.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Милана Кубанова 7 декабря 2022, 11:12
Сейчас сидим с подругой в чарли на этом мультфильме,графика на четверочку.Подруге не понравилось.Для рофла можно посмотреть,но второй раз не пересматривала бы.
vasiliyrus39 4 декабря 2022, 12:52
Большей ерунды не видел. Пря сейчас сижу на сеансе с ребёнком, что мне не нравится , что ребёнку! Уходим!!
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Новости о мультфильме

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