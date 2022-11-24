Царство против разбойников, 2022

Создателем проекта выступила режиссер и сценарист Марина Лескова. В 2006 году стала художником анимационной ленты «Бабка Ёжка и другие», а в 2010 году вышел мультфильм «Ритаг» ее авторства.

Музыку к мультфильму написал композитор Константин Шустарев, известный как лидер и автор песен группы Pushking. Часто сотрудничает с рок-исполнителями, в том числе Сергеем Шнуровым, Константином Кинчевым и другими.

Над сценарием в соавторстве с Лесковой работал Константин Мулин, автор мультфильма «Новые приключения Аленушки и Еремы» (2009).

Возрастное ограничение 6+, так что в кинотеатр можно идти с малышами. Мультик рисованный, выполнен в знакомой зрителю технике, как и другие ленты про трех богатырей.

Главных героев озвучили звезды отечественного шоу-бизнеса – Лолита, Полина Гагарина и Алексей Воробьев.