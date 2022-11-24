Царство против разбойников, 2022

Создателем проекта выступила режиссер и сценарист Марина Лескова. В 2006 году стала художником анимационной ленты «Бабка Ёжка и другие», а в 2010 году вышел мультфильм «Ритаг» ее авторства.
Музыку к мультфильму написал композитор Константин Шустарев, известный как лидер и автор песен группы Pushking. Часто сотрудничает с рок-исполнителями, в том числе Сергеем Шнуровым, Константином Кинчевым и другими.
Над сценарием в соавторстве с Лесковой работал Константин Мулин, автор мультфильма «Новые приключения Аленушки и Еремы» (2009).
Возрастное ограничение 6+, так что в кинотеатр можно идти с малышами. Мультик рисованный, выполнен в знакомой зрителю технике, как и другие ленты про трех богатырей.
Главных героев озвучили звезды отечественного шоу-бизнеса – Лолита, Полина Гагарина и Алексей Воробьев.
Юный царевич отказывается платить ежегодную дань разбойникам и нанимает на службу двух странствующих актеров, выдающих себя за богатырей. Конечно, они проигрывают сражение за деревню, и теперь им придется исправить ситуацию, взявшись за дело серьезно.
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