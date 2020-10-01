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Авантюристки Авантюристки
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Burraco fatale

Авантюристки, 2020

2020 / Италия / Марокко
4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4
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Комедия о четырех разных женщинах, которых объединяет любовь к покеру
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Действие этой комедийной картины разворачивается вокруг четырех подруг, каждая из которых испытывает определенные проблемы в личной жизни: у одной проблемы с супругом, другая не в силах справиться с психологической болезнью, третья не может разобраться с токсичными родственниками и т.д. «Авантюристки» — идеальное кино для тех, кто любит легкие европейские комедии с незатейливым сюжетом.

Режиссером фильма выступила итальянка Джулиана Гамба, практически неизвестная у нас в стране. Тем не менее на родине Гамба уже успела состояться в профессии. Комедия «Авантюристки» стала ее тринадцатой работой в карьере. До этого Гамба работала над такими проектами, как «Аромат», «Пояс», «Письма из Палестины».

Одну из главных женских ролей в «Авантюристках» исполнила итальянская актриса Клаудия Джерини, обладательница авторитетной премии Венецианского кинофестиваля за свою работу в фильме «Любовь и пуля». Джерини также можно было увидеть в драме «Страсти Христовы».

В фильме также можно заметить известного итальянского исполнителя Пино Квартулло, сыгравшего одну из главных ролей в культовой драме «Прости за любовь». Кроме того, Квартулло является номинантом на премию «Оскар» за лучший короткометражный фильм.

В российский прокат «Авантюристок» выпускает компания «ПилотКино», которая в свое время показывала на большом экране такие фильмы, как «Двойное счастье», «Венецианские тайны», «Добро пожаловать в Рим» и многие другие.

Премьера итальянской комедии «Авантюристки» прошла в рамках Международного кинофестиваля в Бари, который состоялся еще два года назад. Критики приняли фильм тепло. Однако до российских экранов фильм добрался только в феврале 2022 года. При этом мировой релиз «Авантюристок» состоялся в начале октября 2020.

Известно, что съемки картины прошли в 2019 году. В качестве локаций были выбраны регионы Италии и Марокко. Всего работа над «Авантюристками» заняла семь недель. На прокатный релиз ленты существенно повлияло распространение коронавирусной инфекции, которая фактически «заморозила» выход множества фильмов.

«Авантюристки» получили номинацию на старейшую итальянскую кинопремию под названием «Серебряная лента». В частности, критики отметили работу актрисы Лоретты Годжи, которая исполнила одну из главных ролей. Однако получить премию ей все же не удалось.

Российская прокатная компания «ПилотКино», которая занимается выпуском «Авантюристок» в нашей стране, как правило, фокусируется именно на современном итальянском кинематографе. Одним из последних проектов «ПилотКино» стала рождественская комедия «10 дней с Сантой», которая вышла еще в 2020 году.

Евгения — домохозяйка, во всем покорная мужу. Рина — клептоманка и патологическая лгунья. Миранда — вдова, которая вынуждена жить с токсичной свекровью. Ирма терпит многолетние измены партнера. Четырех таких разных женщин объединяет страсть к покеру. Когда подруг приглашают принять участие в карточном турнире, им предстоит разыграть главную партию: не только за зеленым столом, но и в своей личной жизни.

4.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 3 марта 2022
Премьера в мире 1 октября 2020
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Джулиана Гамба
Джулиана Гамба
В ролях
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Паола Миначчони
Паола Миначчони
Анджела Финоккьяро
Анджела Финоккьяро
Мохамед Зуаи
Мохамед Зуаи
Лоретта Годжи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Авантюристки 2 постера
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Авантюристки
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Закадровый голос Клаудии Джерини рассказывает зрителю историю Ирмы и ее подруг, увлеченных буррако – итальянской карточной игрой. Женщины каждый день собираются вместе, чтобы улучшать навыки для национального турнира. Однако в последнее время Ирме не до игр и разговоров с подругами: муж уже долгое время изменяет, а сама она влюбилась в молодого марокканца, у которого, впрочем, тоже есть скелеты в шкафу. Авантюристки Джулиана Гамба, очевидно, предприняла попытку рассказать…
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