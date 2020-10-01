Авантюристки, 2020

Действие этой комедийной картины разворачивается вокруг четырех подруг, каждая из которых испытывает определенные проблемы в личной жизни: у одной проблемы с супругом, другая не в силах справиться с психологической болезнью, третья не может разобраться с токсичными родственниками и т.д. «Авантюристки» — идеальное кино для тех, кто любит легкие европейские комедии с незатейливым сюжетом.

Режиссером фильма выступила итальянка Джулиана Гамба, практически неизвестная у нас в стране. Тем не менее на родине Гамба уже успела состояться в профессии. Комедия «Авантюристки» стала ее тринадцатой работой в карьере. До этого Гамба работала над такими проектами, как «Аромат», «Пояс», «Письма из Палестины».

Одну из главных женских ролей в «Авантюристках» исполнила итальянская актриса Клаудия Джерини, обладательница авторитетной премии Венецианского кинофестиваля за свою работу в фильме «Любовь и пуля». Джерини также можно было увидеть в драме «Страсти Христовы».

В фильме также можно заметить известного итальянского исполнителя Пино Квартулло, сыгравшего одну из главных ролей в культовой драме «Прости за любовь». Кроме того, Квартулло является номинантом на премию «Оскар» за лучший короткометражный фильм.

В российский прокат «Авантюристок» выпускает компания «ПилотКино», которая в свое время показывала на большом экране такие фильмы, как «Двойное счастье», «Венецианские тайны», «Добро пожаловать в Рим» и многие другие.