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Постер фильма Любовное письмо
6.3
Любовное письмо - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Любовное письмо
6.3

Любовное письмо

, 2021
Chère Léa
Франция / комедия, драма, мелодрама / 18+
Французская мелодрама об угасшей любви
Трейлеры
Постер фильма Любовное письмо
6.3
Любовное письмо - Дублированный трейлер
Любовное письмо  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Центральную роль в картине «Любовное письмо» воплотил актер Грегори Монтель, который принимал участие в таких проектах, как «Индекс страха», «Мадам Парфюмер», «Хрупкие плечи Дианы», «Вдали от дома», «Десять процентов» и другие.

В фильме снялся популярный французский актер Грегори Грегори Гадебуа, который в 2012 году получил премию Сезар как многообещающий актер за воплощение образа Тони в драме «Анжель и Тони» режиссера Аликса Делапорте.

Режиссерское кресло занял Жером Боннель, который запомнился широкому зрителю картинами «Высокие травы», «Королева клубов», «Шиньон Ольги», «Светлые глаза» и другими. Он же написал сценарий к фильму. 

По мнению зрителей, фильм отвечает лучшим традициям французского кинопроизводства. В основе сюжета история, которая будет близка всем без исключения. Фильм изобилует лирическими сценами, полными драматизма, а также не лишен юмора.

Мировая премьера картины «Любовное письмо» прошла 28 августа 2021 года в рамках кинофестиваля Varilux во французском городе Ангулеме.

Отвергнутый бывшей девушкой, Джонас заходит в кафе рядом с ее домом и пишет ей прощальное любовное письмо. Погруженный в свои переживания, он не замечает, как рядом маячит новая история любви, а текст страница за страницей превращается в нечто большее, чем просто письмо.

 

В ролях

Грегори Монтель
Грегори Монтель
Jonas
Грегори Гадебуа
Грегори Гадебуа
Mathieu
Анаис Демустье
Анаис Демустье
Léa
Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Harriet
Надеж Боссон-Дианье
Надеж Боссон-Дианье
Loubna
Пабло Поли
Пабло Поли
Nino
Charlotte Clamens
Mme Valdor
Gaëtan Peau
Le fils de Mme Valdor
Jean-François Sivadier
Majoux
Солен Риго
Солен Риго
La jeune voyageuse
Режиссер Жером Боннел
Сценарист Жером Боннел
Композитор Дэвид Станзке
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 14 июня 2022
Премьера в мире 28 августа 2021
Дата выхода
29 сентября 2022 Россия BASE Development
8 апреля 2022 Испания
15 декабря 2021 Франция U
Сборы в мире $1 721 366
Производство Diaphana Production, Canal+, Ciné+
Другие названия
Chère Léa, The Love Letter, Querida Léa, Las cartas de amor no existen, Mikhtav 'Ahava, Par dessus l'épaule de Jonas, Любовное письмо, 亲爱的莉亚, 來自巴黎的情書

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Любовное письмо - Дублированный трейлер
Любовное письмо Дублированный трейлер
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