Любовное письмо, 2021

Центральную роль в картине «Любовное письмо» воплотил актер Грегори Монтель, который принимал участие в таких проектах, как «Индекс страха», «Мадам Парфюмер», «Хрупкие плечи Дианы», «Вдали от дома», «Десять процентов» и другие.
В фильме снялся популярный французский актер Грегори Грегори Гадебуа, который в 2012 году получил премию Сезар как многообещающий актер за воплощение образа Тони в драме «Анжель и Тони» режиссера Аликса Делапорте.
Режиссерское кресло занял Жером Боннель, который запомнился широкому зрителю картинами «Высокие травы», «Королева клубов», «Шиньон Ольги», «Светлые глаза» и другими. Он же написал сценарий к фильму.
По мнению зрителей, фильм отвечает лучшим традициям французского кинопроизводства. В основе сюжета история, которая будет близка всем без исключения. Фильм изобилует лирическими сценами, полными драматизма, а также не лишен юмора.
Мировая премьера картины «Любовное письмо» прошла 28 августа 2021 года в рамках кинофестиваля Varilux во французском городе Ангулеме.
Отвергнутый бывшей девушкой, Джонас заходит в кафе рядом с ее домом и пишет ей прощальное любовное письмо. Погруженный в свои переживания, он не замечает, как рядом маячит новая история любви, а текст страница за страницей превращается в нечто большее, чем просто письмо.
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