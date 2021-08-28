Любовное письмо, 2021

Центральную роль в картине «Любовное письмо» воплотил актер Грегори Монтель, который принимал участие в таких проектах, как «Индекс страха», «Мадам Парфюмер», «Хрупкие плечи Дианы», «Вдали от дома», «Десять процентов» и другие.

В фильме снялся популярный французский актер Грегори Грегори Гадебуа, который в 2012 году получил премию Сезар как многообещающий актер за воплощение образа Тони в драме «Анжель и Тони» режиссера Аликса Делапорте.

Режиссерское кресло занял Жером Боннель, который запомнился широкому зрителю картинами «Высокие травы», «Королева клубов», «Шиньон Ольги», «Светлые глаза» и другими. Он же написал сценарий к фильму.

По мнению зрителей, фильм отвечает лучшим традициям французского кинопроизводства. В основе сюжета история, которая будет близка всем без исключения. Фильм изобилует лирическими сценами, полными драматизма, а также не лишен юмора.

Мировая премьера картины «Любовное письмо» прошла 28 августа 2021 года в рамках кинофестиваля Varilux во французском городе Ангулеме.