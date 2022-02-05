Сценарист и режиссер Бретт Бентман («Путь к апокалипсису», «Метеор») использовал сюжет легендарных «Челюстей», перенеся его на побережье техасского озера и добавив элемент бытовой драмы, связанной с алкоголизмом Спенсера.

Бентман придал фильму долю комизма, когда герой Нолан произносит: «Она была мертва, я ткнул ее палкой!» Кроме того, в кадре появляется Тиффани Макдональд в образе коронера с нетривиальными гастрономическими привычками.

Хотя триллер посвящен акуле-убийце, нападений из недр озера зритель увидит немного. В кадре чаще появляются пловцы, лодочники и стаи уток с акулой на заднем плане.

Бретт Бентман известен как сценарист, режиссер, продюсер, актер и даже композитор. Его фильмография насчитывает 40 картин, где Бентман предстает в разных амплуа.