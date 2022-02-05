Сценарист и режиссер Бретт Бентман («Путь к апокалипсису», «Метеор») использовал сюжет легендарных «Челюстей», перенеся его на побережье техасского озера и добавив элемент бытовой драмы, связанной с алкоголизмом Спенсера.
Бентман придал фильму долю комизма, когда герой Нолан произносит: «Она была мертва, я ткнул ее палкой!» Кроме того, в кадре появляется Тиффани Макдональд в образе коронера с нетривиальными гастрономическими привычками.
Хотя триллер посвящен акуле-убийце, нападений из недр озера зритель увидит немного. В кадре чаще появляются пловцы, лодочники и стаи уток с акулой на заднем плане.
Бретт Бентман известен как сценарист, режиссер, продюсер, актер и даже композитор. Его фильмография насчитывает 40 картин, где Бентман предстает в разных амплуа.
Жители маленького городка даже и не подозревают, что в их местности обитает акула, которая начинает питаться ничего не подозревающими отдыхающими на озере.
|8 сентября 2022
|Россия
|СБ Фильм
|8 сентября 2022
|Казахстан
|18+
|1 сентября 2022
|Кыргызстан
|16+
|5 февраля 2022
|Швеция
|15