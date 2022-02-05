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Постер фильма Тихое озеро
3.0
Тихое озеро - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Тихое озеро
3.0

Тихое озеро

, 2022
Bull Shark
США / боевик, драма, ужасы / 18+
Хоррор о злобной акуле, терроризирующей жителей маленького городка
Трейлеры
Постер фильма Тихое озеро
3.0
Тихое озеро - Дублированный трейлер
Тихое озеро  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Сценарист и режиссер Бретт Бентман («Путь к апокалипсису», «Метеор») использовал сюжет легендарных «Челюстей», перенеся его на побережье техасского озера и добавив элемент бытовой драмы, связанной с алкоголизмом Спенсера.

Бентман придал фильму долю комизма, когда герой Нолан произносит: «Она была мертва, я ткнул ее палкой!» Кроме того, в кадре появляется Тиффани Макдональд в образе коронера с нетривиальными гастрономическими привычками.

Хотя триллер посвящен акуле-убийце, нападений из недр озера зритель увидит немного. В кадре чаще появляются пловцы, лодочники и стаи уток с акулой на заднем плане.

Бретт Бентман известен как сценарист, режиссер, продюсер, актер и даже композитор. Его фильмография насчитывает 40 картин, где Бентман предстает в разных амплуа.

 

Жители маленького городка даже и не подозревают, что в их местности обитает акула, которая начинает питаться ничего не подозревающими отдыхающими на озере.

В ролях

Билли Блэр
Билли Блэр
Nolan Holt
Том Хэллум
Том Хэллум
Spencer Timms
Линдси Мари Уилсон
Линдси Мари Уилсон
Dottie Timms
Деррик Тедфорд
Деррик Тедфорд
Sheriff Wilson
Коллин Элизабет Миллер
Коллин Элизабет Миллер
Reema
Colin Heintz
Grant Timms
Tiffany McDonald
Coroner Hamlin
Richard Ray
Mayor Groves
Michael Dooley
Jacob Harper
Michelle Holland
Laura
Режиссер Бретт Бентман
Сценарист Бретт Бентман
Композитор George Palousis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 5 февраля 2022
Премьера в мире 5 февраля 2022
Дата выхода
8 сентября 2022 Россия СБ Фильм
8 сентября 2022 Казахстан 18+
1 сентября 2022 Кыргызстан 16+
5 февраля 2022 Швеция 15
Бюджет $25 000
Сборы в мире $25 808
Производство Amazon Freevee, B22 Films, Vudu
Другие названия
Bull Shark, Blood in the Water, Härghai, Tubarão Touro, Żarłacz, Тихое озеро

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 15 голосов
2.7 IMDb
Обновлено 5 сентября 2022

Трейлеры фильма

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Тихое озеро - Дублированный трейлер
Тихое озеро Дублированный трейлер
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Наша рецензия

Егерь-алкоголик против хищной акулы.
Егерь-алкоголик против хищной акулы. Спенсер — смотритель парка в маленьком городке. Жизнь в этих местах тяжело назвать бурной, ведь работа похожа на скучную рутину. Большую часть времени он находится в запое из-за развода и проблем с опекой сына. Неожиданно в местном озере начинают пропадать люди после того, как один реднек сбрасывает туда труп акулы. Оказывается, она была беременна, и теперь маленький детеныш начинает охоту на единственную пищу — людей. Мэр желает замять убийства, ведь на носу выборы — и такая…

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