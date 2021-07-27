Прыгучая братва, 2021

«Прыгучая братва» — отличный вариант для просмотра всей семьей. Дети останутся в восторге от уморительных кенгуру, созданных благодаря компьютерной графике, а динамичный сюжет не даст заскучать зрителям любого возраста.
Блистательная игра малоизвестных актеров.
Фильм не имеет отношения к «Подводной братве», а оригинальное название переводится как «Джоуи и Элла».
Далеко не первый фильм режиссера Стива Шимека в семейном жанре. Ранее он поставил такие кинокартины, как «Робот Ари» и «Приключения Роборекса». Также на его счету фэнтези «Вторжение Драконов», «Воины дракона» и кровавый хоррор «Лабиринт». Их отличительной чертой является низкий бюджет и отсутствие широкого проката.
Из-за неудавшегося ограбления музея из зоопарка пропала крошка-кенгуру. Да не одна, а вместе с украденным из музея алмазом. Кенгуру оказывается на ферме, где встречает девочку Эллу, которая помогает малышке спрятаться и даёт ей имя — Джоуи. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: Элла и Джоуи быстро находят общий язык, ведь хвостатая малышка умеет разговаривать! В это время незадачливые грабители пускаются по следам Джоуи с целью вернуть алмаз, а полиция отправляется на поиски преступников. Весь город следит за развитием событий, в центре которых оказываются Элла и ее хвостатая подруга.