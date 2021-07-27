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Прыгучая братва Прыгучая братва
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Joey and Ella

Прыгучая братва, 2021

2021 / Франция
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Мультфильм о кенгуру и девочке, за которыми охотятся грабители
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Прыгучая братва» — отличный вариант для просмотра всей семьей. Дети останутся в восторге от уморительных кенгуру, созданных благодаря компьютерной графике, а динамичный сюжет не даст заскучать зрителям любого возраста.

Блистательная игра малоизвестных актеров.

Фильм не имеет отношения к «Подводной братве», а оригинальное название переводится как «Джоуи и Элла».

Далеко не первый фильм режиссера Стива Шимека в семейном жанре. Ранее он поставил такие кинокартины, как «Робот Ари» и «Приключения Роборекса». Также на его счету фэнтези «Вторжение Драконов», «Воины дракона» и кровавый хоррор «Лабиринт». Их отличительной чертой является низкий бюджет и отсутствие широкого проката.

Из-за неудавшегося ограбления музея из зоопарка пропала крошка-кенгуру. Да не одна, а вместе с украденным из музея алмазом. Кенгуру оказывается на ферме, где встречает девочку Эллу, которая помогает малышке спрятаться и даёт ей имя — Джоуи. Но на этом сюрпризы не заканчиваются: Элла и Джоуи быстро находят общий язык, ведь хвостатая малышка умеет разговаривать! В это время незадачливые грабители пускаются по следам Джоуи с целью вернуть алмаз, а полиция отправляется на поиски преступников. Весь город следит за развитием событий, в центре которых оказываются Элла и ее хвостатая подруга.

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера онлайн 9 августа 2021
Премьера в мире 27 июля 2021
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Стив Шимек
Стив Шимек
В ролях
Эштон Ли
Брукс Райан
Бритт Аллен
Скип Швинк
Скип Швинк
Дженнифер Мишель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прыгучая братва 3 постера
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В ходе провалившегося ограбления музея двое преступников прибывают в зоопарк. Из-за их оплошности в руки малыша кенгуру попадает алмаз, а сам он оказывается на местной ферме. Здесь звереныш сталкивается с девочкой Эллой, которая только-только переехала в город и страдает от одиночества. Пытаясь помочь хвостатому другу, она обнаруживает, что кенгуру умеет разговаривать. Тем временем воры отправляются на поиски алмаза, и новообретенные друзья оказываются в опасности. Прыгучая…
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