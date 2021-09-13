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Гарри Хафт: Последний бой Гарри Хафт: Последний бой
Киноафиша Фильмы Гарри Хафт: Последний бой
Harry Haft / The Survivor

Гарри Хафт: Последний бой, 2021

2021 / Канада / Венгрия / США
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Биографический фильм об американском боксере, пережившем ужасы концлагеря
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Причины посмотреть Факты О фильме

В основу фильма легла реальная история о выживании в тяжелых для человека условиях, что позволяет с большим интересом вовлечься в происходящее на экране. Исторический аспект драмы заставляет больше проникнуться эмпатией к герою, его чувствам и переживаниям.

Спортивные события происходят в период Второй мировой войны. Помимо драмы о лидерстве, в фильме раскрываются темы непреодолимой жажды жизни, спасения любой ценой, а также острые социальные конфликты.

Действие фильма разворачивается в прошлом и настоящем. Главный герой рассказывает о том, что пережил, с помощью воспоминаний в ретроспективе. Его взгляд в прошлое на экране показан черно-белым, чтобы точнее передать ужас событий.

Зритель сможет увидеть, как меняется характер героя на протяжении фильма. Он попадает в лагерь мальчишкой, который боится всего на свете, но вскоре становится жестоким бойцом.

Главная движущая сила и мотивация персонажа – это любовь. Всех его близких забирает война, но он продолжает надеяться на то, что его девушка жива. Ради возлюбленной герой продолжает бороться и выживать.

Фильм основан на реальной истории спортсмена из концлагеря Освенцим, которому удалось выжить. В заключение он попал в возрасте 18 лет, а сыгравшему его Бену Фостеру на момент съемок был 41 год.

Производство картины началось в 2018 году, а съемки стартовали в феврале 2019 года. Премьера биографической драмы состоялась 13 сентября 2021 года на Международном кинофестивале в Торонто.

Музыку для ленты написал дважды оскароносный композитор Ханс Циммер. Он был признан самым инновационным автором, а также занимался звуковым сопровождением множества популярных фильмов: «Дюна», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Не время умирать» и других.

Лента была спродюсирована не для проката в кинотеатрах. Премьера для широкой аудитории состоится на стриминговой платформе НВО Мах. О релизе для россиян пока точной информации нет.

Режиссером проекта стал обладатель нескольких статуэток «Эмми» и лауреат «Оскара» Барри Левинсон. Ранее он создал фильм «Человек дождя», а также ряд телесериалов: «Ломка», «Убойный отдел», «Оттенки синего».

Будоражащая история на реальных событиях о великом боксере Гарри Хафте, которого во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя концлагеря Освенцима остались далеко в прошлом, ужасы минувших времен продолжают его проследовать. Теперь «еврейское животное», как его называли нацисты, выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Но все это шоу лишь для того, чтобы найти свою давно утраченную любовь.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 27 апреля 2022
Премьера в мире 13 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Барри Левинсон
Барри Левинсон
В ролях
Билли Магнуссен
Билли Магнуссен
Бен Фостер
Бен Фостер
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Питер Сарсгаард
Питер Сарсгаард
Джон Легуизамо
Джон Легуизамо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гарри Хафт: Последний бой 5 постеров
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Гарри Хафт: Последний бой смотреть онлайн

Гарри Хафт: Последний бой
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Боксера Гарри Хафта (Бен Фостер) зовут на ринг, обозначая как «героя, выжившего в Освенциме». Он выходит, никак не подчеркивая этот титул, и бьется с молодым боксером, который явно бодрее и ловчее него. Раунды сменяют друг друга, но, увы, Хафт, проигрывает. Это уже не первое поражение в его карьере — что-то сломило его дух, и прежние успехи (тринадцать побед) становятся лишь эхом прошлого, а звание выжившего в концентрационном лагере никого уже не привлекает. События…
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User 12 апреля 2022, 23:11
Ушли, недосмотрев
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15 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Выживший в Освенциме боксер вновь выходит на ринг в трейлере байопика «Гарри Хафт: Последний бой» Мотивирует героя вовсе не слава, а желание найти девушку, любовь к которой позволила ему избежать казни.
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24 марта 2022 14:56
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