Гарри Хафт: Последний бой, 2021

В основу фильма легла реальная история о выживании в тяжелых для человека условиях, что позволяет с большим интересом вовлечься в происходящее на экране. Исторический аспект драмы заставляет больше проникнуться эмпатией к герою, его чувствам и переживаниям.
Спортивные события происходят в период Второй мировой войны. Помимо драмы о лидерстве, в фильме раскрываются темы непреодолимой жажды жизни, спасения любой ценой, а также острые социальные конфликты.
Действие фильма разворачивается в прошлом и настоящем. Главный герой рассказывает о том, что пережил, с помощью воспоминаний в ретроспективе. Его взгляд в прошлое на экране показан черно-белым, чтобы точнее передать ужас событий.
Зритель сможет увидеть, как меняется характер героя на протяжении фильма. Он попадает в лагерь мальчишкой, который боится всего на свете, но вскоре становится жестоким бойцом.
Главная движущая сила и мотивация персонажа – это любовь. Всех его близких забирает война, но он продолжает надеяться на то, что его девушка жива. Ради возлюбленной герой продолжает бороться и выживать.
Фильм основан на реальной истории спортсмена из концлагеря Освенцим, которому удалось выжить. В заключение он попал в возрасте 18 лет, а сыгравшему его Бену Фостеру на момент съемок был 41 год.
Производство картины началось в 2018 году, а съемки стартовали в феврале 2019 года. Премьера биографической драмы состоялась 13 сентября 2021 года на Международном кинофестивале в Торонто.
Музыку для ленты написал дважды оскароносный композитор Ханс Циммер. Он был признан самым инновационным автором, а также занимался звуковым сопровождением множества популярных фильмов: «Дюна», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Не время умирать» и других.
Лента была спродюсирована не для проката в кинотеатрах. Премьера для широкой аудитории состоится на стриминговой платформе НВО Мах. О релизе для россиян пока точной информации нет.
Режиссером проекта стал обладатель нескольких статуэток «Эмми» и лауреат «Оскара» Барри Левинсон. Ранее он создал фильм «Человек дождя», а также ряд телесериалов: «Ломка», «Убойный отдел», «Оттенки синего».
Будоражащая история на реальных событиях о великом боксере Гарри Хафте, которого во время Второй мировой войны немцы заставляли принимать участие в боях насмерть. Хотя концлагеря Освенцима остались далеко в прошлом, ужасы минувших времен продолжают его проследовать. Теперь «еврейское животное», как его называли нацисты, выйдет на ринг против культового Рокки Марчиано. Но все это шоу лишь для того, чтобы найти свою давно утраченную любовь.