Стажёр, 2018

Антонио — начинающий юрист, который попадает на стажировку к уважаемому адвокату Тоти. В его круг обязанностей входит все: от переноски вещей до приготовления пищи, но Антонио готов терпеть все ради успешного будущего. Однако одна просьба ставит его перед сложным выбором — босс просит его жениться на своей любовнице из Аргентины, чтобы там смогла получить гражданство. Стоит ли игра свеч?

«Стажер» — это дебютная полнометражная работа для Валерио Аттаназио в качестве режиссера. Он известен в Италии тем, что написал сценарий к комедийному хиту «Захочу и соскочу». Главные роли в картине сыграли номинант на «Пальмовую ветвь» Серджо Кастеллитто и звезда фильма «Захочу и соскочу» Гульельмо Поджи.