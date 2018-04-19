Стажёр, 2018

Антонио — начинающий юрист, который попадает на стажировку к уважаемому адвокату Тоти. В его круг обязанностей входит все: от переноски вещей до приготовления пищи, но Антонио готов терпеть все ради успешного будущего. Однако одна просьба ставит его перед сложным выбором — босс просит его жениться на своей любовнице из Аргентины, чтобы там смогла получить гражданство. Стоит ли игра свеч?
«Стажер» — это дебютная полнометражная работа для Валерио Аттаназио в качестве режиссера. Он известен в Италии тем, что написал сценарий к комедийному хиту «Захочу и соскочу». Главные роли в картине сыграли номинант на «Пальмовую ветвь» Серджо Кастеллитто и звезда фильма «Захочу и соскочу» Гульельмо Поджи.
- Главного героя зову Антонио Бонокоре — так же, как персонажа фильма «Банда честных» 1956 года.
- По словам режиссера, фильм частично вдохновлен испанской повестью «Ласарильо с Тормеса».
- «Стажер» — полнометражный дебют Валерио Аттаназио
Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату, доктору Тоти. Антонио делает все для него: он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. Ради карьерных перспектив юноша готов на многое, пока доктор Тоти не просит о еще одной услуге — жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство... Придется выбирать — пойти на сделку с совестью или лишиться теплого местечка в мире, где все решают личные связи.