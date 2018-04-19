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Il tuttofare

Стажёр, 2018

2018 / Италия
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Помощник адвоката готов пойти на все ради карьерного роста
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Антонио — начинающий юрист, который попадает на стажировку к уважаемому адвокату Тоти. В его круг обязанностей входит все: от переноски вещей до приготовления пищи, но Антонио готов терпеть все ради успешного будущего. Однако одна просьба ставит его перед сложным выбором — босс просит его жениться на своей любовнице из Аргентины, чтобы там смогла получить гражданство. Стоит ли игра свеч?

«Стажер» — это дебютная полнометражная работа для Валерио Аттаназио в качестве режиссера. Он известен в Италии тем, что написал сценарий к комедийному хиту «Захочу и соскочу». Главные роли в картине сыграли номинант на «Пальмовую ветвь» Серджо Кастеллитто и звезда фильма «Захочу и соскочу» Гульельмо Поджи.

- Главного героя зову Антонио Бонокоре — так же, как персонажа фильма «Банда честных» 1956 года.

- По словам режиссера, фильм частично вдохновлен испанской повестью «Ласарильо с Тормеса».

- «Стажер» — полнометражный дебют Валерио Аттаназио

Начинающий юрист Антонио устраивается на стажировку к маститому адвокату, доктору Тоти. Антонио делает все для него: он и помощник, и носильщик, и водитель, и даже личный повар. Ради карьерных перспектив юноша готов на многое, пока доктор Тоти не просит о еще одной услуге — жениться на его аргентинской любовнице, чтобы та смогла получить итальянское гражданство... Придется выбирать — пойти на сделку с совестью или лишиться теплого местечка в мире, где все решают личные связи.

5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера в мире 19 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Валерио Аттаназио
Валерио Аттаназио
В ролях
Гульельмо Поджи
Гульельмо Поджи
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Елена София Риччи
Елена София Риччи
Люка Авальяно
Люка Авальяно
Клара Алонсо
Клара Алонсо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стажёр 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

Стажёр смотреть онлайн

Стажёр
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саундтрек фильма Стажёр
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В Петербурге пройдет премьера итальянской комедии «Стажер» Представит фильм исполнитель главной роли Гульельмо Поджи.
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18 января 2019 09:58
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«Стажёр» в кинотеатрах

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