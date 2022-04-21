Казнь, 2021

События нуарного триллера «Казнь» сконцентрированы на опытном следователе, который пытается закрыть старое скандальное дело об убийствах. По мере развития сюжета всплывает важная улика, которая позволяет главному герою, наконец, закрыть расследование. Однако маньяк, по всей видимости, не намерен совершать чистосердечное признание. «Казнь» понравится всем фанатам стильного и атмосферного кино с неожиданным поворотом событий.
Режиссером картины выступил Ладо Кватания, для которого «Казнь» стала дебютом в полнометражном кинематографе. До этого постановщик снимал в основном короткометражки. Многие также запомнили его по музыкальному видео Хаски.
Главную мужскую роль в фильме исполнил грузинский актер Нико Тавадзе, знакомый многим по роли Ираклия в сериале «Ничто не случается дважды». Он также снимался в картинах «Кеплер» и «Волчья лезгинка».
Компанию Нико Тавадзе на большом экране составила прославленная отечественная актриса Юлия Снигирь, известная по сериалам «Великая», «Новый Папа», «Пассажиры» и «Небо в огне». Снигирь также можно было увидеть в четвертой части «Крепкого орешка».
В «Казни» также снялась Виктория Толстоганова, широко известная российская актриса, снявшаяся в таких картинах, как «Ландыш серебристый», «Движение вверх», «Медиатор», «Грозовые ворота».
Личности маньяков, показанных в картине, основывались на реально существующих прототипах. В частности, один из убийц во многом повторяет Чикатило, а второй — Сливко. Об этом свидетельствует множество событий, показанных в триллере, в частности, обсуждаемая операция с кодовым названием «Заслон».
Известно, что действие ленты происходит одновременно в двух временных линиях. Первая начинается в конце восьмидесятых, а вторая — в начале девяностых годов. События обеих линий тесно связаны друг с другом и имеют непосредственное влияние на сюжет.
«Казнь» была показана на множестве авторитетных европейских кинофестивалей. Фильм Ладо Кватании заслужил «специального упоминания жюри» в рамках смотра, прошедшего в Сиджесе. Кроме того, картину очень хвалили на фестивале в Роттердаме.
Продюсером фильма выступил Илья Стюарт, который приложил руку к таким проектам, как «Петровы в гриппе», «Уроки фарси», «Спутник», «Блокбастер» и каннскому лауреату «Лето».
Небольшие роли в картине исполнили Даниил Спиваковский и Аглая Тарасова. Даниил известен по фильму «Мой сводный брат Франкенштейн», он также является заслуженным театральным актером. Тарасову многие знают по романтической комедии «Лед».
В фильме есть камео Хаски, Манижи, а также Ильи Найшуллера.
В деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство - выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия, под давлением которой он закрыл глаза на недостаточность улик и осудил невиновных. Ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.