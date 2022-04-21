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Казнь Казнь
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Казнь, 2021

2021 / Россия
8.6 Оцените
15 голосов
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Триллер с Юлией Снигирь о маньяке и ошибке судебной системы
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События нуарного триллера «Казнь» сконцентрированы на опытном следователе, который пытается закрыть старое скандальное дело об убийствах. По мере развития сюжета всплывает важная улика, которая позволяет главному герою, наконец, закрыть расследование. Однако маньяк, по всей видимости, не намерен совершать чистосердечное признание. «Казнь» понравится всем фанатам стильного и атмосферного кино с неожиданным поворотом событий.

Режиссером картины выступил Ладо Кватания, для которого «Казнь» стала дебютом в полнометражном кинематографе. До этого постановщик снимал в основном короткометражки. Многие также запомнили его по музыкальному видео Хаски.

Главную мужскую роль в фильме исполнил грузинский актер Нико Тавадзе, знакомый многим по роли Ираклия в сериале «Ничто не случается дважды». Он также снимался в картинах «Кеплер» и «Волчья лезгинка».

Компанию Нико Тавадзе на большом экране составила прославленная отечественная актриса Юлия Снигирь, известная по сериалам «Великая», «Новый Папа», «Пассажиры» и «Небо в огне». Снигирь также можно было увидеть в четвертой части «Крепкого орешка».

В «Казни» также снялась Виктория Толстоганова, широко известная российская актриса, снявшаяся в таких картинах, как «Ландыш серебристый», «Движение вверх», «Медиатор», «Грозовые ворота».

Личности маньяков, показанных в картине, основывались на реально существующих прототипах. В частности, один из убийц во многом повторяет Чикатило, а второй — Сливко. Об этом свидетельствует множество событий, показанных в триллере, в частности, обсуждаемая операция с кодовым названием «Заслон».

Известно, что действие ленты происходит одновременно в двух временных линиях. Первая начинается в конце восьмидесятых, а вторая — в начале девяностых годов. События обеих линий тесно связаны друг с другом и имеют непосредственное влияние на сюжет.

«Казнь» была показана на множестве авторитетных европейских кинофестивалей. Фильм Ладо Кватании заслужил «специального упоминания жюри» в рамках смотра, прошедшего в Сиджесе. Кроме того, картину очень хвалили на фестивале в Роттердаме.

Продюсером фильма выступил Илья Стюарт, который приложил руку к таким проектам, как «Петровы в гриппе», «Уроки фарси», «Спутник», «Блокбастер» и каннскому лауреату «Лето».

Небольшие роли в картине исполнили Даниил Спиваковский и Аглая Тарасова. Даниил известен по фильму «Мой сводный брат Франкенштейн», он также является заслуженным театральным актером. Тарасову многие знают по романтической комедии «Лед».

В фильме есть камео Хаски, Манижи, а также Ильи Найшуллера.

В деле серийных убийств, которое расследовалось долгие 10 лет и было официально закрыто, появляется новое обстоятельство - выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Исса Давыдов вынужден срочно выехать на место, чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия, под давлением которой он закрыл глаза на недостаточность улик и осудил невиновных. Ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийствах.

8.6 Оцените
15 голосов
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 21 апреля 2022
Премьера в мире 21 апреля 2022
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Ладо Кватания
Ладо Кватания
В ролях
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Виктория Толстоганова
Виктория Толстоганова
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Казнь 13 постеров
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Пять звезд на Новокузнецкой
21:50 от 400 ₽
Пять звезд на Павелецкой
18:15 от 450 ₽
Полное расписание и билеты

Казнь смотреть онлайн

Казнь
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Холодным летом 1991 года в квартире следователя Иссы Давыдова (потрясающий Нико Тавадзе) празднуют повышение по службе: Исса Валентинович получил звание подполковника. Но пока друзья поднимают бокалы и произносят тосты, виновник торжества в ярости разносит кухню. Ему только что сообщили, что в деле, за раскрытие которого его наградили новой звездочкой на погонах, появилась выжившая жертва. Раненую девушку (Аглая Тарасова) подобрал на дороге проезжавший мимо водитель. «Получается, мы…
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isnotalkoholik17 26 мая 2022, 23:55
лучший фильм за последнее время. то, как снято, как подобрана цветовая палитра и как отыграли актёры свои роли - заслужило высшую оценку. вся… Читать дальше…
User 4 июня 2022, 20:55
Смотрел фильм с сестрой ей фильм понравился и мне тоже
Отзывы Написать
15 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Следователь стремится исправить свою роковую ошибку в трейлере российского триллера «Казнь» Картина была показана на нескольких зарубежных кинофестивалях.
Написать
13 апреля 2022 14:16
7 апрельских триллеров, которые стоит посмотреть в кино Поверьте, прокатчики не поскупились на количество напряженных новинок.
Написать
28 марта 2022 17:50
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«Казнь» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой Третьяковская
2D
21:50 от 400 ₽
Пять звезд на Павелецкой Павелецкая
2D
18:15 от 450 ₽
Пять звезд на Смоленской Смоленская
2D
16:35 от 650 ₽
Полное расписание и билеты
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