Казнь, 2021

События нуарного триллера «Казнь» сконцентрированы на опытном следователе, который пытается закрыть старое скандальное дело об убийствах. По мере развития сюжета всплывает важная улика, которая позволяет главному герою, наконец, закрыть расследование. Однако маньяк, по всей видимости, не намерен совершать чистосердечное признание. «Казнь» понравится всем фанатам стильного и атмосферного кино с неожиданным поворотом событий.

Режиссером картины выступил Ладо Кватания, для которого «Казнь» стала дебютом в полнометражном кинематографе. До этого постановщик снимал в основном короткометражки. Многие также запомнили его по музыкальному видео Хаски.

Главную мужскую роль в фильме исполнил грузинский актер Нико Тавадзе, знакомый многим по роли Ираклия в сериале «Ничто не случается дважды». Он также снимался в картинах «Кеплер» и «Волчья лезгинка».

Компанию Нико Тавадзе на большом экране составила прославленная отечественная актриса Юлия Снигирь, известная по сериалам «Великая», «Новый Папа», «Пассажиры» и «Небо в огне». Снигирь также можно было увидеть в четвертой части «Крепкого орешка».

В «Казни» также снялась Виктория Толстоганова, широко известная российская актриса, снявшаяся в таких картинах, как «Ландыш серебристый», «Движение вверх», «Медиатор», «Грозовые ворота».