Кощей. Похититель невест, 2022

Фильм охватывает широкую аудиторию: от самых маленьких до взрослых зрителей. Поклонники сказок смогут увидеть персонажей под другим углом, понять их мотивы. Повествование отходит от привычных стереотипов и каждого героя раскрывает по-новому, формируя у зрителей совершенно другое представление о нем.

Основной идеей мультфильма стало переосмысление персонажей-злодеев. Проект рассказывает о том, почему они перестали быть добрыми, что сподвигло их на совершение плохих поступков, что спровоцировало озлобленность. Авторы не стали вешать ярлыки, а показали зрителям, что антагонисты тоже могут быть интересными личностями со своими проблемами и заботами.

В мультфильме есть много взрослых тем. Например, Кощей стал обидчивым и злым, потому что ему отказывали женщины. Он не понял, как нужно правильно за ними ухаживать, и решил все испортить окончательно. Персонаж Варвары является олицетворением современной феминистки. Колобок борется с проблемой бодипозитива. При этом в каждом герое присутствуют частички древнерусских мотивов.