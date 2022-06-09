Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кощей. Похититель невест Кощей. Похититель невест
Киноафиша Фильмы Кощей. Похититель невест

Кощей. Похититель невест, 2022

2022 / Россия
7.8 Оцените
32 голоса
Написать отзыв
Билеты от 100 ₽
Мультфильм о романтичной стороне главного злодея сказок
Билеты от 100 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 95
Не пойду 15
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм охватывает широкую аудиторию: от самых маленьких до взрослых зрителей. Поклонники сказок смогут увидеть персонажей под другим углом, понять их мотивы. Повествование отходит от привычных стереотипов и каждого героя раскрывает по-новому, формируя у зрителей совершенно другое представление о нем.

Основной идеей мультфильма стало переосмысление персонажей-злодеев. Проект рассказывает о том, почему они перестали быть добрыми, что сподвигло их на совершение плохих поступков, что спровоцировало озлобленность. Авторы не стали вешать ярлыки, а показали зрителям, что антагонисты тоже могут быть интересными личностями со своими проблемами и заботами.

В мультфильме есть много взрослых тем. Например, Кощей стал обидчивым и злым, потому что ему отказывали женщины. Он не понял, как нужно правильно за ними ухаживать, и решил все испортить окончательно. Персонаж Варвары является олицетворением современной феминистки. Колобок борется с проблемой бодипозитива. При этом в каждом герое присутствуют частички древнерусских мотивов.

Фильм входит в программу «Пушкинской карты», поэтому зрители от 14 до 23 лет смогут посмотреть его в кинотеатрах за счет средств из бюджета государства.

Сценарий написали Роман Артемьев и Генрих Небольсин. Перед ними стояла задача переосмыслить каноничного сказочного персонажа Кощея, который был злодеем. В мультфильме многие персонажи меняются и ломают устоявшиеся стереотипы о них.

Роман Артемьев выполнил сразу несколько функций при работе над мультфильмом. Он выступил соавтором сценария, одним из режиссеров и актером озвучки. Он отдал свой голос персонажу Царю.

В русском дубляже голос Кощею подарил Виктор Добронравов. Ранее он работал над проектами «Смолфут» и «Стражи Арктики» и другими. В озвучке также приняли участие Елизавета Боярская, Ирина Савина, Антон Эльдаров и другие.

Над звуковым сопровождением ленты работал композитор Антон Силаев. Он написал музыку к множеству популярных российских проектов: сериалам «Струны» и «Пробуждение», фильмам «Последний лимузин», «Форсаж. Возвращение» и другим.

Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданное. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного – смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь...

7.8 Оцените
32 голоса
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 9 июня 2022
Премьера в мире 9 июня 2022
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Роман Артемьев
Роман Артемьев
В ролях
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Екатерина Тарасова
Екатерина Тарасова
Роман Артемьев
Роман Артемьев
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Кощей. Похититель невест 3 постера
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Mori Cinema Кунцево
12:50 от 250 ₽
Pushka
12:00 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
9 июня в российских кинотеатрах покажут отечественную анимацию «Кощей. Похититель невест» — режиссерский дебют Романа Артемьева в мультипликации. Автор фильма написал сценарий с современным сюжетом по мотивам сказок А.Н. Афанасьева в соавторстве с Генрихом Небольсиным. Главного героя озвучил Виктор Добронравов. Колдунья Мара — самая сильная нечисть — заговорила голосом Елизаветы Боярской. Владимир Сычев озвучил милого и улыбчивого Колобка. А режиссер картины…
Читать
Татьяна Майсак 11 июня 2022, 16:34
Очень советую. Ходили всей семьёй и нам очень понравилось. Есть над чем посмеяться и детям и взрослым.
bratnikola2 8 июля 2022, 18:33
Юмор плоский и пошлый, вменяемый родитель на такое своего ребенка не поведет.
Отзывы Написать
32 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер-трейлер
Тизер-трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры

«Кощей. Похититель невест» в кинотеатрах

Сегодня 20 Завтра 21 пт 22 сб 23 вс 24 пн 25 вт 26 ср 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «Кощей. Похититель невест»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
12:50 от 250 ₽
Pushka Бабушкинская
2D
12:00 от 200 ₽
Pushka Братеево Алма-Атинская
2D
11:20 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Приложение киноафиши