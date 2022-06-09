Кощей. Похититель невест, 2022

Фильм охватывает широкую аудиторию: от самых маленьких до взрослых зрителей. Поклонники сказок смогут увидеть персонажей под другим углом, понять их мотивы. Повествование отходит от привычных стереотипов и каждого героя раскрывает по-новому, формируя у зрителей совершенно другое представление о нем.
Основной идеей мультфильма стало переосмысление персонажей-злодеев. Проект рассказывает о том, почему они перестали быть добрыми, что сподвигло их на совершение плохих поступков, что спровоцировало озлобленность. Авторы не стали вешать ярлыки, а показали зрителям, что антагонисты тоже могут быть интересными личностями со своими проблемами и заботами.
В мультфильме есть много взрослых тем. Например, Кощей стал обидчивым и злым, потому что ему отказывали женщины. Он не понял, как нужно правильно за ними ухаживать, и решил все испортить окончательно. Персонаж Варвары является олицетворением современной феминистки. Колобок борется с проблемой бодипозитива. При этом в каждом герое присутствуют частички древнерусских мотивов.
Фильм входит в программу «Пушкинской карты», поэтому зрители от 14 до 23 лет смогут посмотреть его в кинотеатрах за счет средств из бюджета государства.
Сценарий написали Роман Артемьев и Генрих Небольсин. Перед ними стояла задача переосмыслить каноничного сказочного персонажа Кощея, который был злодеем. В мультфильме многие персонажи меняются и ломают устоявшиеся стереотипы о них.
Роман Артемьев выполнил сразу несколько функций при работе над мультфильмом. Он выступил соавтором сценария, одним из режиссеров и актером озвучки. Он отдал свой голос персонажу Царю.
В русском дубляже голос Кощею подарил Виктор Добронравов. Ранее он работал над проектами «Смолфут» и «Стражи Арктики» и другими. В озвучке также приняли участие Елизавета Боярская, Ирина Савина, Антон Эльдаров и другие.
Над звуковым сопровождением ленты работал композитор Антон Силаев. Он написал музыку к множеству популярных российских проектов: сериалам «Струны» и «Пробуждение», фильмам «Последний лимузин», «Форсаж. Возвращение» и другим.
Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданное. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учел одного – смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь...