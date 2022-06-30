Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Боец: король ринга
5.9
Боец: король ринга - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Боец: король ринга
5.9

Боец: король ринга

, 2022
Prizefighter: The Life of Jem Belcher
Великобритания / криминал, драма, биография / 18+
Спортивная драма с Расселом Кроу о знаменитом английском боксере 19 века
Трейлеры
Постер фильма Боец: король ринга
5.9
Боец: король ринга - Дублированный трейлер
Боец: король ринга  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Этот фильм понравится тем, кто интересуется историей спорта, а также поклонникам документального кино и жанра «фильм-биография». Авторы картины представили реальную историю боксера Джема Белчера. Он стал самым молодым чемпионом мира по боксу в возрасте 19 лет в 1800 году и помог превратить примитивный кулачный бой в вид спорта, который до сих пор пользуется популярностью во всем мире.

В фильме подобран блестящий актерский состав. Мэтт Хукингс («Неизвестная жизнь великого герцога Корсики») сыграет главную роль. Боксер-любитель Рэй Уинстон («Черная Вдова») предстанет в образе Билла Уорра, страстного спортсмена, тренера и наставника главного героя Джема. Также на экране появятся Мартон Чокаш («Светила»), Джоди Мэй («Ведьмак»), Стивен Беркофф («Викинги»), Джулиан Гловер («Игра престолов») и Уильям Мозли («Артемис Фаул»).

Фильм раскрывает эксклюзивные подробности жизни Джема Белчера. По словам актера Мэтта Хукингса, в этом фильме впервые представлена история реальных истоков современного бокса. Жизнь Джема была трагичной, уникальной и вдохновляющей. Он должен занять достойное место в истории как настоящий забытый герой.

Джем Белчер появился на свет в 1781 году в Бристоле. Он был внуком английского чемпиона Англии – Джека Слэка, который, по слухам, являлся внуком первого официального чемпиона – Джеймса Фигга. Однако эта информация не имеет официального подтверждения. Белчер стал чемпионом в возрасте 19 лет.

Обладатель «Оскара» Рассел Кроу принимал участие в пробах на ключевую роль второго плана вместе с Мэттом Хукингсом, которому досталась главная роль, а также Рэем Уинстоном, Мартоном Чокашем, Джоди Мэем, Стивеном Беркоффом и Джулианом Гловером.

Британская компания Camelot Films вынужденно проводила съемки в Литве из-за отказа валлийцев финансировать проект. Исполнительный продюсер Кестутис Драздаускас понимал, что основной проблемой, с которой столкнутся создатели фильма, станут трудности в воссоздании образа Англии 19-го века в современном Вильнюсе. Для этого было построено множество декораций. По словам Драздаускаса, съемки прошли успешно благодаря активному содействию представителей литовской киноиндустрии.

Американская компания XYZ Films приобрела права на продакшен биографического фильма Дэниела Грэма «Боец: Король ринга» во всем мире.

История жизни и становления легендарного профессионального боксера Джема Белчера. В эпоху зарождения бокса он стремительно ворвался на спортивный олимп. Несмотря на взлеты и падения он стал одним из  самых харизматичных и любимых чемпионов мира.

В ролях

Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Bill Warr
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Jack Slack
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Lord Rushworth
Джоди Мэй
Джоди Мэй
Mary Belcher
Джулиан Гловер
Джулиан Гловер
Lord Ashford
Matt Hookings
Джем Белчер
Стивен Беркофф
Стивен Беркофф
Уолтер
Glen Fox
Pierce Egan
Ricky Chaplin
Henry Pearce
Lucy Martin
Gilly Belcher
Режиссер Дэниэл Грэм
Сценарист Matt Hookings
Композитор Paul Saunderson
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 30 июня 2022
Премьера в мире 30 июня 2022
Дата выхода
30 июня 2022 Россия Парадиз
21 июля 2022 Греция K15
30 июня 2022 Казахстан 18+
14 июля 2022 Хорватия
15 ноября 2023 Южная Корея
Бюджет $17 000 000
Сборы в мире $150 499
Производство Camelot Films, Hardman Pictures
Другие названия
Prizefighter: The Life of Jem Belcher, Boksač: Život Jema Belchera, Boksör: Jem Belcher'in Hayatı, Boxerul: Viaţa lui Jem Belcher, La forja de un campeón. La leyenda de Jem Belcher, Le Combattant, Narodziny mistrza, O Pugilista, Prizefighter, Prizefighter - Die Geburt des Boxens, Prizefighter: Jem Belcher élete, Prizefigther - La forza di un campione, Rei do Ringue: A História de Jem Belcher, Rey del anillo: La historia de Jem Belcher, Ο αήττητος, Боец: Король ринга, 拳擊傳奇, 프라이즈파이터: 더 라이프 오브 젬 벨처

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 15 голосов
5.5 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 8 июля 2022

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Боец: король ринга - Дублированный трейлер
Боец: король ринга Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Боец: король ринга

Неистовый
Неистовый триллер
2020, США
6.0
Подлинная история банды Келли
Подлинная история банды Келли боевик, криминал
2019, Австралия / Великобритания
5.0
Король воров
Король воров драма, криминал
2018, Великобритания
5.0
Бомба
Бомба драма
2012, Великобритания
6.0
Игра Рипли
Игра Рипли драма, мистика, криминал
2002, Италия / Великобритания / США
6.0
Принцесса Каюлани
Принцесса Каюлани драма
2009, США / Великобритания
6.0
Секс, наркотики и рок-н-ролл
Секс, наркотики и рок-н-ролл драма
2010, Великобритания
6.0
Стертая личность
Стертая личность драма, биография
2018, США
6.0
Тихая страсть
Тихая страсть драма, биография
2016, Великобритания / Бельгия
6.0
44 дюйма
44 дюйма драма, криминал
2009, Великобритания
5.0
Гангстер
Гангстер криминал, драма
2007, США
7.0
Сексуальная тварь
Сексуальная тварь драма, криминал
2000, США / Испания
7.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Российским детям с 1 сентября запретят телефоны в школе из-за ситуации в стране: исключение только одно
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
Пока все не закатали в банки — успейте пройти тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с урожаем
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше