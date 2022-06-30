Боец: король ринга, 2022

Этот фильм понравится тем, кто интересуется историей спорта, а также поклонникам документального кино и жанра «фильм-биография». Авторы картины представили реальную историю боксера Джема Белчера. Он стал самым молодым чемпионом мира по боксу в возрасте 19 лет в 1800 году и помог превратить примитивный кулачный бой в вид спорта, который до сих пор пользуется популярностью во всем мире.

В фильме подобран блестящий актерский состав. Мэтт Хукингс («Неизвестная жизнь великого герцога Корсики») сыграет главную роль. Боксер-любитель Рэй Уинстон («Черная Вдова») предстанет в образе Билла Уорра, страстного спортсмена, тренера и наставника главного героя Джема. Также на экране появятся Мартон Чокаш («Светила»), Джоди Мэй («Ведьмак»), Стивен Беркофф («Викинги»), Джулиан Гловер («Игра престолов») и Уильям Мозли («Артемис Фаул»).

Фильм раскрывает эксклюзивные подробности жизни Джема Белчера. По словам актера Мэтта Хукингса, в этом фильме впервые представлена история реальных истоков современного бокса. Жизнь Джема была трагичной, уникальной и вдохновляющей. Он должен занять достойное место в истории как настоящий забытый герой.