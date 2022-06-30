Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Боец: король ринга Боец: король ринга
Киноафиша Фильмы Боец: король ринга
Prizefighter: The Life of Jem Belcher

Боец: король ринга, 2022

2022 / Великобритания
мало голосов Оцените
3 голоса
Написать отзыв
Расписание
Спортивная драма с Расселом Кроу о знаменитом английском боксере 19 века
Расписание
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 8
Не пойду 2
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
Причины посмотреть Факты О фильме

Этот фильм понравится тем, кто интересуется историей спорта, а также поклонникам документального кино и жанра «фильм-биография». Авторы картины представили реальную историю боксера Джема Белчера. Он стал самым молодым чемпионом мира по боксу в возрасте 19 лет в 1800 году и помог превратить примитивный кулачный бой в вид спорта, который до сих пор пользуется популярностью во всем мире.

В фильме подобран блестящий актерский состав. Мэтт Хукингс («Неизвестная жизнь великого герцога Корсики») сыграет главную роль. Боксер-любитель Рэй Уинстон («Черная Вдова») предстанет в образе Билла Уорра, страстного спортсмена, тренера и наставника главного героя Джема. Также на экране появятся Мартон Чокаш («Светила»), Джоди Мэй («Ведьмак»), Стивен Беркофф («Викинги»), Джулиан Гловер («Игра престолов») и Уильям Мозли («Артемис Фаул»).

Фильм раскрывает эксклюзивные подробности жизни Джема Белчера. По словам актера Мэтта Хукингса, в этом фильме впервые представлена история реальных истоков современного бокса. Жизнь Джема была трагичной, уникальной и вдохновляющей. Он должен занять достойное место в истории как настоящий забытый герой.

Джем Белчер появился на свет в 1781 году в Бристоле. Он был внуком английского чемпиона Англии – Джека Слэка, который, по слухам, являлся внуком первого официального чемпиона – Джеймса Фигга. Однако эта информация не имеет официального подтверждения. Белчер стал чемпионом в возрасте 19 лет.

Обладатель «Оскара» Рассел Кроу принимал участие в пробах на ключевую роль второго плана вместе с Мэттом Хукингсом, которому досталась главная роль, а также Рэем Уинстоном, Мартоном Чокашем, Джоди Мэем, Стивеном Беркоффом и Джулианом Гловером.

Британская компания Camelot Films вынужденно проводила съемки в Литве из-за отказа валлийцев финансировать проект. Исполнительный продюсер Кестутис Драздаускас понимал, что основной проблемой, с которой столкнутся создатели фильма, станут трудности в воссоздании образа Англии 19-го века в современном Вильнюсе. Для этого было построено множество декораций. По словам Драздаускаса, съемки прошли успешно благодаря активному содействию представителей литовской киноиндустрии.

Американская компания XYZ Films приобрела права на продакшен биографического фильма Дэниела Грэма «Боец: Король ринга» во всем мире.

История жизни и становления легендарного профессионального боксера Джема Белчера. В эпоху зарождения бокса он стремительно ворвался на спортивный олимп. Несмотря на взлеты и падения он стал одним из  самых харизматичных и любимых чемпионов мира.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера онлайн 22 июля 2022
Премьера в мире 30 июня 2022
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Дэниэл Грэм
Дэниэл Грэм
В ролях
Рэй Уинстон
Рэй Уинстон
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Мартон Чокаш
Мартон Чокаш
Джоди Мэй
Джоди Мэй
Джулиан Гловер
Джулиан Гловер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Боец: король ринга 2 постера
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Москва
15:25
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Comon 8 июля 2022, 10:10
Хороший фильмец, Рассел Кроу - хоть опять в гладиаторы
Отзывы Написать
3 голоса
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рассел Кроу воспитывает будущего чемпиона по боксу в трейлере фильма «Боец: Король ринга» Биографическая картина о легендарном кулачном бойце Джеме Белчере.
Написать
20 июня 2022 12:39
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Боец: король ринга» в кинотеатрах

Сегодня 20
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Боец: король ринга»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москва Площадь Революции
2D
15:25
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Приложение киноафиши