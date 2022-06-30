Боец: король ринга, 2022

Этот фильм понравится тем, кто интересуется историей спорта, а также поклонникам документального кино и жанра «фильм-биография». Авторы картины представили реальную историю боксера Джема Белчера. Он стал самым молодым чемпионом мира по боксу в возрасте 19 лет в 1800 году и помог превратить примитивный кулачный бой в вид спорта, который до сих пор пользуется популярностью во всем мире.
В фильме подобран блестящий актерский состав. Мэтт Хукингс («Неизвестная жизнь великого герцога Корсики») сыграет главную роль. Боксер-любитель Рэй Уинстон («Черная Вдова») предстанет в образе Билла Уорра, страстного спортсмена, тренера и наставника главного героя Джема. Также на экране появятся Мартон Чокаш («Светила»), Джоди Мэй («Ведьмак»), Стивен Беркофф («Викинги»), Джулиан Гловер («Игра престолов») и Уильям Мозли («Артемис Фаул»).
Фильм раскрывает эксклюзивные подробности жизни Джема Белчера. По словам актера Мэтта Хукингса, в этом фильме впервые представлена история реальных истоков современного бокса. Жизнь Джема была трагичной, уникальной и вдохновляющей. Он должен занять достойное место в истории как настоящий забытый герой.
Джем Белчер появился на свет в 1781 году в Бристоле. Он был внуком английского чемпиона Англии – Джека Слэка, который, по слухам, являлся внуком первого официального чемпиона – Джеймса Фигга. Однако эта информация не имеет официального подтверждения. Белчер стал чемпионом в возрасте 19 лет.
Обладатель «Оскара» Рассел Кроу принимал участие в пробах на ключевую роль второго плана вместе с Мэттом Хукингсом, которому досталась главная роль, а также Рэем Уинстоном, Мартоном Чокашем, Джоди Мэем, Стивеном Беркоффом и Джулианом Гловером.
Британская компания Camelot Films вынужденно проводила съемки в Литве из-за отказа валлийцев финансировать проект. Исполнительный продюсер Кестутис Драздаускас понимал, что основной проблемой, с которой столкнутся создатели фильма, станут трудности в воссоздании образа Англии 19-го века в современном Вильнюсе. Для этого было построено множество декораций. По словам Драздаускаса, съемки прошли успешно благодаря активному содействию представителей литовской киноиндустрии.
Американская компания XYZ Films приобрела права на продакшен биографического фильма Дэниела Грэма «Боец: Король ринга» во всем мире.
История жизни и становления легендарного профессионального боксера Джема Белчера. В эпоху зарождения бокса он стремительно ворвался на спортивный олимп. Несмотря на взлеты и падения он стал одним из самых харизматичных и любимых чемпионов мира.
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