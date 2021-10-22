Я — Златан, 2021

Златан Ибрагимович — суперзвезда мирового футбола. На поле шведскому форварду практически нет равных. Еще до окончания профессиональной карьеры, насчитывающей свыше 600 игр в лигах Европы и США, он превратился в легенду. Биографическая драма Йенса Сьегрена посвящена взлетам и падениям Ибрагимовича и охватывает все яркие моменты: от выступлений в Швеции до триумфа в итальянской Серии А.

Будучи выходцем из семьи югославских эмигрантов, Златан рос в бедном квартале, где с детства увлекся футболом. В восьмилетнем возрасте талантливый мальчик привлек внимание тренера юношеской команды, однако плохое поведение уже тогда мешало вундеркинду пробиться в основу. Впрочем, упорства юноше было не занимать. В 12 он оказался в «Мальме», на рубеже веков дебютировав в первом составе. Сезон 1999/2000 дал понять, что тренерский штаб заполучил будущую звезду.

Так оно и случилось: бомбардир вывел клуб средней руки в Высшую лигу Швеции, после чего стал целью грандов со всей Европы. Отказав самому Арсену Венгеру, высокомерный бунтарь сделал выбор в пользу «Аякса», что могло показаться неудачей. Однако именно здесь Златан Ибрагимович закрепил за собой статус одного из самых одаренных игроков планеты. И это лишь начало пути кумира миллионов, в течение 20 лет не покидавшего верхние строчки наиболее результативных нападающих.

Помимо спортивных достижений, в байопике затрагиваются проблемы в личной жизни, а также конфликты с коллегами и руководством, повлиявшие на судьбоносные решения всемирно известного шведа. Зрители узнают о своем кумире немало нового.

В основу сюжета легла одноименная биография, написанная Давидом Лагеркранцем и выпущенная в 2014 году. Книга стала международным бестселлером и получила крайне хвалебные отзывы литературных критиков. Прежде Лагеркранц уже работал в спортивном жанре, рассказав о жизни альпиниста Йерана Кроппа. Также он посвятил одну из работ компьютерному гению Алану Мэтисону Тьюрингу.