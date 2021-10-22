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Я — Златан Я — Златан
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I Am Zlatan

Я — Златан, 2021

2021 / Швеция / Дания / Нидерланды
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Биографический фильм, посвященный суперзвезде мирового футбола
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Златан Ибрагимович — суперзвезда мирового футбола. На поле шведскому форварду практически нет равных. Еще до окончания профессиональной карьеры, насчитывающей свыше 600 игр в лигах Европы и США, он превратился в легенду. Биографическая драма Йенса Сьегрена посвящена взлетам и падениям Ибрагимовича и охватывает все яркие моменты: от выступлений в Швеции до триумфа в итальянской Серии А.

Будучи выходцем из семьи югославских эмигрантов, Златан рос в бедном квартале, где с детства увлекся футболом. В восьмилетнем возрасте талантливый мальчик привлек внимание тренера юношеской команды, однако плохое поведение уже тогда мешало вундеркинду пробиться в основу. Впрочем, упорства юноше было не занимать. В 12 он оказался в «Мальме», на рубеже веков дебютировав в первом составе. Сезон 1999/2000 дал понять, что тренерский штаб заполучил будущую звезду.

Так оно и случилось: бомбардир вывел клуб средней руки в Высшую лигу Швеции, после чего стал целью грандов со всей Европы. Отказав самому Арсену Венгеру, высокомерный бунтарь сделал выбор в пользу «Аякса», что могло показаться неудачей. Однако именно здесь Златан Ибрагимович закрепил за собой статус одного из самых одаренных игроков планеты. И это лишь начало пути кумира миллионов, в течение 20 лет не покидавшего верхние строчки наиболее результативных нападающих.

Помимо спортивных достижений, в байопике затрагиваются проблемы в личной жизни, а также конфликты с коллегами и руководством, повлиявшие на судьбоносные решения всемирно известного шведа. Зрители узнают о своем кумире немало нового.

В основу сюжета легла одноименная биография, написанная Давидом Лагеркранцем и выпущенная в 2014 году. Книга стала международным бестселлером и получила крайне хвалебные отзывы литературных критиков. Прежде Лагеркранц уже работал в спортивном жанре, рассказав о жизни альпиниста Йерана Кроппа. Также он посвятил одну из работ компьютерному гению Алану Мэтисону Тьюрингу.

«Я — Златан» — лишь второй полнометражный фильм в карьере шведского режиссера Йенса Сьегрена. В 2012 году он снял комедийную драму «Удачи, и позаботьтесь о себе», после чего обосновался на местном телевидении.

Ибрагимович — лучший бомбардир за всю историю шведской сборной.

Ни для кого не секрет, что футболист является большим фанатом татуировок. Как утверждает Златан, все изображения напрямую связаны с важными событиями в его личной жизни. Кроме того, в 2015 году Ибрагимович набил 50 имен незнакомых людей в рамках борьбы с голодом. Акция была связана с деятельностью «Всемирной продовольственной программы».

11-летнего Златана сыграл Доминик Андерссон Байрактати, а 17-летнего — Гранит Рушити. Оба актера — дебютанты. Кроме того, Рушити, как и его экранный прототип, –воспитанник шведского клуба «Мальме».

Эммануэле Аита воплотил роль легендарного футбольного менеджера Мино Райолы. Помимо Ибрагимовича, ему доводилось сотрудничать с такими звездами, как Поль Погба, Генрих Мхитарян, Серхио Ромеро и Марио Балотелли.

В 2014 году вышел документальный фильм «Златан. Начало», посвященный карьере футболиста. Лента получила положительные отзывы и демонстрировалась на международных фестивалях.

Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и прирожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и при виде него ликуют стадионы. Имя легенды – Златан Ибрагимович, и это его история.

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 27 января 2022
Премьера онлайн 17 июня 2022
Премьера в мире 22 октября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Йенс Сьёгрен
Йенс Сьёгрен
В ролях
Эммануэле Аита
Эммануэле Аита
Гранит Рушити
Гранит Рушити
Хакан Бенгтссон
Хакан Бенгтссон
Доминик Андерссон Байрактати
Доминик Андерссон Байрактати
Все актеры и съемочная группа
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Я — Златан
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Златан Ибрагимович – со всех сторон уникальная знаменитость, мы привыкли знать героев по фамилиям, но Златан – он такой один. Но он не всегда был феноменом. Данная картина расскажет о трудном становлении звезды мирового футбола в трех временных пластах: когда его только взяли в юношескую команду, когда он начинал играть в первой профессиональной команде «Мальме», и когда он пытался перейти из «Аякса» в первый супертоп в карьере – туринский…
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larka86 27 января 2022, 20:09
А мне показалось, что главный герой совсем не раскрыт у него куча мыслей в голове , куча эмоций и к чему это приводит непонятно, кроме как к тому что… Читать дальше…
Сергей Рыжов 30 января 2022, 11:24
Было неожиданно! Когда мальчик Златан со своим другом просматривали наклейки с фотками футболистов, выпущенные к чемпионату Европы 92 года и среди… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер байопика о выдающемся шведском футболисте Златане Ибрагимовиче Фильм расскажет о том, каким был его путь к успеху. 
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10 декабря 2021 16:37
Второй день международного форума «Российский кинобизнес 2021»: Презентации компаний Капелла и Sony Pictures С 5 по 8 апреля в Москве проходит отраслевой форум «Российский кинобизнес». Киноафиша ведет дневник с места событий.
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