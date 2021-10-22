Я — Златан, 2021

Златан Ибрагимович — суперзвезда мирового футбола. На поле шведскому форварду практически нет равных. Еще до окончания профессиональной карьеры, насчитывающей свыше 600 игр в лигах Европы и США, он превратился в легенду. Биографическая драма Йенса Сьегрена посвящена взлетам и падениям Ибрагимовича и охватывает все яркие моменты: от выступлений в Швеции до триумфа в итальянской Серии А.
Будучи выходцем из семьи югославских эмигрантов, Златан рос в бедном квартале, где с детства увлекся футболом. В восьмилетнем возрасте талантливый мальчик привлек внимание тренера юношеской команды, однако плохое поведение уже тогда мешало вундеркинду пробиться в основу. Впрочем, упорства юноше было не занимать. В 12 он оказался в «Мальме», на рубеже веков дебютировав в первом составе. Сезон 1999/2000 дал понять, что тренерский штаб заполучил будущую звезду.
Так оно и случилось: бомбардир вывел клуб средней руки в Высшую лигу Швеции, после чего стал целью грандов со всей Европы. Отказав самому Арсену Венгеру, высокомерный бунтарь сделал выбор в пользу «Аякса», что могло показаться неудачей. Однако именно здесь Златан Ибрагимович закрепил за собой статус одного из самых одаренных игроков планеты. И это лишь начало пути кумира миллионов, в течение 20 лет не покидавшего верхние строчки наиболее результативных нападающих.
Помимо спортивных достижений, в байопике затрагиваются проблемы в личной жизни, а также конфликты с коллегами и руководством, повлиявшие на судьбоносные решения всемирно известного шведа. Зрители узнают о своем кумире немало нового.
В основу сюжета легла одноименная биография, написанная Давидом Лагеркранцем и выпущенная в 2014 году. Книга стала международным бестселлером и получила крайне хвалебные отзывы литературных критиков. Прежде Лагеркранц уже работал в спортивном жанре, рассказав о жизни альпиниста Йерана Кроппа. Также он посвятил одну из работ компьютерному гению Алану Мэтисону Тьюрингу.
«Я — Златан» — лишь второй полнометражный фильм в карьере шведского режиссера Йенса Сьегрена. В 2012 году он снял комедийную драму «Удачи, и позаботьтесь о себе», после чего обосновался на местном телевидении.
Ибрагимович — лучший бомбардир за всю историю шведской сборной.
Ни для кого не секрет, что футболист является большим фанатом татуировок. Как утверждает Златан, все изображения напрямую связаны с важными событиями в его личной жизни. Кроме того, в 2015 году Ибрагимович набил 50 имен незнакомых людей в рамках борьбы с голодом. Акция была связана с деятельностью «Всемирной продовольственной программы».
11-летнего Златана сыграл Доминик Андерссон Байрактати, а 17-летнего — Гранит Рушити. Оба актера — дебютанты. Кроме того, Рушити, как и его экранный прототип, –воспитанник шведского клуба «Мальме».
Эммануэле Аита воплотил роль легендарного футбольного менеджера Мино Райолы. Помимо Ибрагимовича, ему доводилось сотрудничать с такими звездами, как Поль Погба, Генрих Мхитарян, Серхио Ромеро и Марио Балотелли.
В 2014 году вышел документальный фильм «Златан. Начало», посвященный карьере футболиста. Лента получила положительные отзывы и демонстрировалась на международных фестивалях.
Он вырос в одном из самых криминальных районов и с самых низов попал на вершину мирового футбола. Благодаря упорству, удаче и прирожденному таланту ему удалось завладеть сердцами миллионов. Его имя скандирует толпа, и при виде него ликуют стадионы. Имя легенды – Златан Ибрагимович, и это его история.