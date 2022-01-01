Ник и нефритовое дерево, 2022

История расскажет о семье гусениц, в которой растет мальчик Ник. Они живут в колонии на болоте, где абсолютно все регулируется строгими ограничениями, традициями и правилами. Несмотря на старания всех родственников, Ник искренне не понимает, для чего нужны все эти глупые табу, придуманные много лет назад. Будучи гусеницей, он мечтает о совсем другой, удивительной жизни, которая ждет его после превращения в прекрасную бабочку. Однако, на удивление, подобные бунтарские метаморфозы здесь также под строгим запретом, поэтому Ник решает пойти против бессмысленной системы.

Лишь наконец превратившись в прекрасную бабочку с яркими крыльями, он покидает ненавистное болото и отправляется в свободный полет. Наперекор всем трудностям, что встают на его пути, Ник все равно продолжает лететь навстречу своей мечте. Однажды он подслушал легенду, согласно которой где-то в мире есть волшебное нефритовое дерево. В его ярко-зеленой кроне живут самые красивые бабочки, которые когда-либо только могли быть созданы природой. И главный герой твердо намерен добраться до него. Ник знает, что путь ему предстоит неблизкий, а где-то совсем рядом ждет множество невероятных открытий. По пути он познакомится с пчелой-изобретателем по имени Сосюр. Благодаря ему Ник посмотрит на свою жизнь под совершенно другим углом. Также его ждет первая любовь, которая, нет никаких сомнений, способна перевернуть мир любого с ног на голову. Нику придётся не раз сразиться со злодеями, оказаться в затруднительных обстоятельствах и встретиться с собственными страхами лицом к лицу.