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Ник и нефритовое дерево
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Nick and Jade Tree

Ник и нефритовое дерево, 2022

2022 / Россия / Китай
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История расскажет о семье гусениц, в которой растет мальчик Ник. Они живут в колонии на болоте, где абсолютно все регулируется строгими ограничениями, традициями и правилами. Несмотря на старания всех родственников, Ник искренне не понимает, для чего нужны все эти глупые табу, придуманные много лет назад. Будучи гусеницей, он мечтает о совсем другой, удивительной жизни, которая ждет его после превращения в прекрасную бабочку. Однако, на удивление, подобные бунтарские метаморфозы здесь также под строгим запретом, поэтому Ник решает пойти против бессмысленной системы.

Лишь наконец превратившись в прекрасную бабочку с яркими крыльями, он покидает ненавистное болото и отправляется в свободный полет. Наперекор всем трудностям, что встают на его пути, Ник все равно продолжает лететь навстречу своей мечте. Однажды он подслушал легенду, согласно которой где-то в мире есть волшебное нефритовое дерево. В его ярко-зеленой кроне живут самые красивые бабочки, которые когда-либо только могли быть созданы природой. И главный герой твердо намерен добраться до него. Ник знает, что путь ему предстоит неблизкий, а где-то совсем рядом ждет множество невероятных открытий. По пути он познакомится с пчелой-изобретателем по имени Сосюр. Благодаря ему Ник посмотрит на свою жизнь под совершенно другим углом. Также его ждет первая любовь, которая, нет никаких сомнений, способна перевернуть мир любого с ног на голову. Нику придётся не раз сразиться со злодеями, оказаться в затруднительных обстоятельствах и встретиться с собственными страхами лицом к лицу. 

Изначально премьера анимационного фильма должна была состояться в августе 2020 года, но в связи с пандемией была перенесена на декабрь, а затем и на 18 марта 2021 года.

В производстве картины приняли участие Китай и Россия.

Это второй полнометражный фильм Ваге Саргсяна в качестве режиссера. В 2015 году он уже снимал анимационную картину с похожим сценарием.

Мультфильм создан при поддержке продюсерского центра «Парадиз».

Бюджет анимационного фильма составил 18 миллионов долларов.

Продюсерами картины выступили Геворг Нерсисян и Цянь Фэн.

Веселые приключения любознательного мальчика-гусеницы по имени Ник. Не послушав своих воспитателей, Ник становится бабочкой, покидает скучную колонию гусениц на болоте и отправляется на поиски волшебного Изумрудного дерева. На этом пути Ник находит друга — пчелу-изобретателя Сосюра. Друзьям предстоит путь, полный опасностей и приключений…

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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 1 января 2022
Премьера в мире 1 января 2022
Возраст 6+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Ваге Саргсян
Ваге Саргсян
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ник и нефритовое дерево 1 постер
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