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Постер фильма Родитель
6.1
Родитель - Трейлер
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6.1

Родитель

, 2021
The Parent
Россия / драма / 18+
Наркодрама об отце, спасающем дочь от героиновой зависимости
Трейлеры
Постер фильма Родитель
6.1
Родитель - Трейлер
Родитель  Трейлер

Факты

О фильме

Режиссерское кресло занял Влад Фурман. Отечественному зрителю он знаком по другим культовым лентам криминального жанра, в числе которых «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».

Сюжет основан на реальных событиях. Создатели проекта постарались приблизить атмосферу к мрачной преступной действительности, которая царила в большинстве городов России в суровые 90-е. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2021 года в рамках кинофестиваля «Амурская осень». До выхода в широкий прокат фильм с триумфом был показан на фестивале Chelsea в Нью-Йорке. Он получил все 8 главных наград, в том числе за лучший фильм, актера, режиссера и сценаристов.

Борьба за дочь, подсевшую на героин, заставляет отца познакомиться с теневой жизнью Санкт-Петербурга. Не доверяя полиции, вместе с другом он начинает распутывать клубок драгдилерской сети, надеясь остановить волну наркомании, захлестнувшую город.

В ролях

Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Mikhail
Мария Миронова
Мария Миронова
Karina
Мария Шукшина
Мария Шукшина
Влад Фурман
Влад Фурман
Alexander
Ангелина Стречина
Ангелина Стречина
Анисимов, Константин Александрович
Kostya
Оксана Базилевич
Оксана Базилевич
Lena
Александр Большаков
Khudozhnik
Aleksandr Brykin
Ryzhiy
Алексей Фалилеев
Georgiy
Pyotr Gavrilov
Vrach
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Ivan
Режиссер Влад Фурман
Сценарист Кристина Кузьмина, Влад Фурман, Андрей Шишов
Композитор Sergey Verkhovtsev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 13 сентября 2021
Дата выхода
22 сентября 2022 Россия Пионер

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $31 546
Производство Illusion Film Company, Mon Lapin Productions
Другие названия
Roditel, The Parent, Vanem, Родитель

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Родитель - Трейлер
Родитель Трейлер
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