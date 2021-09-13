Режиссерское кресло занял Влад Фурман. Отечественному зрителю он знаком по другим культовым лентам криминального жанра, в числе которых «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей».
Сюжет основан на реальных событиях. Создатели проекта постарались приблизить атмосферу к мрачной преступной действительности, которая царила в большинстве городов России в суровые 90-е. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.
Премьера фильма состоялась в сентябре 2021 года в рамках кинофестиваля «Амурская осень». До выхода в широкий прокат фильм с триумфом был показан на фестивале Chelsea в Нью-Йорке. Он получил все 8 главных наград, в том числе за лучший фильм, актера, режиссера и сценаристов.
Борьба за дочь, подсевшую на героин, заставляет отца познакомиться с теневой жизнью Санкт-Петербурга. Не доверяя полиции, вместе с другом он начинает распутывать клубок драгдилерской сети, надеясь остановить волну наркомании, захлестнувшую город.