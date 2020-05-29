100% Волк, 2020

Непутевый оборотень, мечтающий о том, чтобы стать грозным хищником, превращается в пуделя. Когда казалось, что хуже быть не может, он попадет в приют для бездомных животных. Получится ли у наследника гордого семейства найти путь домой?

Фредди Люпин — подросток, который на первый взгляд ничем не отличается от сверстников. Но уже совсем скоро мальчик превратится в огромного волка, вселяющего страх в диких зверей. К удивлению окружающих, достигнув 13-летнего возраста, он оборачивается вовсе не жутким монстром, а комнатным пуделем. Голову миниатюрного пса украшают розовые кудри, а его маленькие клыки едва ли способны напугать даже мышь.

Мечтая исправить досадное недоразумение, Фредди отправляется в опасное путешествие в город. По его мнению, должен существовать способ, который вернет ему прежний облик. Впервые в жизни несостоявшийся оборотень оказывается в мегаполисе, где до его знатного происхождения никому нет дела. Бездомные псы представляют для изнеженного пуделя смертельную угрозу. К счастью, судьба сталкивает его с дерзкой собакой по кличке Бетти. Несмотря на эгоистичное поведение Фредди, она соглашается ему помочь.

В тот же миг парочку ловят сотрудники приюта и помещают в клетку. Как оказалось, это лишь начало беды, ведь вскоре на зверей с богатой родословной обращают внимание местные торговцы. В надежде выгодно продать найденных собак они приступают к их преображению. Чтобы обрести свободу, Фредди и Бетти должны проявить не только изобретательность, но и отвагу.