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100% Wolf

100% Волк, 2020

2020 / Австралия
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Мультфильм про непутевого оборотня, который превращается в пуделя
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Причины посмотреть Факты О фильме

Непутевый оборотень, мечтающий о том, чтобы стать грозным хищником, превращается в пуделя. Когда казалось, что хуже быть не может, он попадет в приют для бездомных животных. Получится ли у наследника гордого семейства найти путь домой?

Фредди Люпин — подросток, который на первый взгляд ничем не отличается от сверстников. Но уже совсем скоро мальчик превратится в огромного волка, вселяющего страх в диких зверей. К удивлению окружающих, достигнув 13-летнего возраста, он оборачивается вовсе не жутким монстром, а комнатным пуделем. Голову миниатюрного пса украшают розовые кудри, а его маленькие клыки едва ли способны напугать даже мышь. 

Мечтая исправить досадное недоразумение, Фредди отправляется в опасное путешествие в город. По его мнению, должен существовать способ, который вернет ему прежний облик. Впервые в жизни несостоявшийся оборотень оказывается в мегаполисе, где до его знатного происхождения никому нет дела. Бездомные псы представляют для изнеженного пуделя смертельную угрозу. К счастью, судьба сталкивает его с дерзкой собакой по кличке Бетти. Несмотря на эгоистичное поведение Фредди, она соглашается ему помочь. 

В тот же миг парочку ловят сотрудники приюта и помещают в клетку. Как оказалось, это лишь начало беды, ведь вскоре на зверей с богатой родословной обращают внимание местные торговцы. В надежде выгодно продать найденных собак они приступают к их преображению. Чтобы обрести свободу, Фредди и Бетти должны проявить не только изобретательность, но и отвагу.

 

 

Это третий полнометражный мультфильм в карьере Алекса Стадерманна и второй, созданный им совместно с продюсером Алексией Гейтс-Фоули.

«100% волк» реализован Стадерманном по собственному произведению 2009 года выпуска. Как сценарист он известен по работе над мультсериалом «Викинг Вик».

Так как это мультфильм австралийского производства, создатели задействовали местных актеров озвучивания. Но режиссеру все же удалось привлечь одну голливудскую звезду — Джая Кортни, знакомого публике по таким фильмам, как «Отряд самоубийц», «Терминатор: Генезис» и «Джек Ричер». 

Второстепенную роль Твитчи озвучила 18-летняя блогер и певица Лорен Грей. Ее карьера стартовала в 2017 году с участия в клипе британского поп-певца Hrvy. На весь мир девушка прославилась благодаря TikTok, и к августу 2020 года она стала четвертой по популярности звездой приложения. В декабре основала свой собственный ювелирный бренд &always. По данным Forbes, ее ежегодный заработок составляет 2,4 миллиона долларов. «100% волк» — дебют Грей на большом экране, а в 2021 году выйдет первый голливудский фильм актрисы — научно-фантастический триллер «Не убежать» Делмара Вашингтона.

По словам Стадерманна, работая над проектом, он вдохновлялся диснеевской классикой «Король Лев» и «Балто». Однако автор стремился создать полностью оригинальное произведение, способное удовлетворить потребности современных детей.  Поэтому персонажи разговаривают на молодежном сленге, то и дело ссылаясь на интернет-культуру, а волосы Фредди окрашены в розовый цвет.

История о Фредди Люпине, наследнике семьи оборотней. Отчаянно желая стать оборотнем, Фредди шокирован, когда в свой 13-й день рождения он оборачивается не волком, а… пуделем.

6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 29 мая 2020
Премьера в мире 29 мая 2020
Возраст 6+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Алекс Стадерманн
Алекс Стадерманн
В ролях
Самара Уивинг
Самара Уивинг
Джай Кортни
Джай Кортни
Риз Дэрби
Риз Дэрби
Джейн Линч
Джейн Линч
Илай Суинделлс
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма 100% Волк 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Иногда даже легенды и сказания могут ошибаться. Оборотни действительно существуют, но их кровожадность и агрессивность сильно преувеличены. Стоит взойти луне, как люди в волчьем обличии отправляются охранять городские улицы и помогать оказавшимся в беде. Но один из таких рейдов оставляет стаю без вожака, а Фредди Люпина – без отца. И вот спустя годы этот титул должен перейти сыну, после его первого превращения. Однако на церемонии всех ждет неприятный сюрприз, ведь мальчик оборачивается…
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Sergei Kovalyuk 9 апреля 2021, 14:01
Здравствуйте скажите пожалуйста на счёт мультика он как подходит для пацана 7 лет,если он только в ютубе сидит и смотрит видео за майнкрафт
Слава Крулатов 18 апреля 2021, 08:59
Я думаю, что сводить можно. Сюжет как раз такой, чтобы детям понравился. Не примитивный, но и не заумный Золотая середина
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30 марта 2022 15:33
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