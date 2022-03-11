Всё везде и сразу, 2022

Действие этой научно-фантастической комедии разворачивается вокруг Эвелин, китаянки среднего возраста, которая пытается спасти от разорения свою прачечную. По ходу дела главная героиня получает необычную способность — теперь она может переживать эмоции и обладать способностями самых разнообразных версий самой себя из параллельных миров. И, конечно, по традиции, Эвелин предстоит столкнуться с вселенским злом. «Всё везде и сразу» — идеальное кино для всех любителей нестандартных сценариев и артхауса.
Постановщики картины — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт — несколько лет назад «прогремели» в индустрии со своей необычной трагикомедией «Человек — швейцарский нож», главную роль в которой исполнили Пол Дано и Дэниел Рэдклифф. «Все везде и сразу» — только второй проект поставщиков, который также выделяется эксцентрикой и сюрреализмом.
Одну из главных ролей в фильме исполнила известная голливудская актриса Джейми Ли Кертис, прославившаяся на весь мир благодаря своей работе в культовой хоррор-франшизе «Хэллоуин». Кертис также можно было увидеть в лентах «Правдивая ложь», «Вечно молодой», «Достать ножи».
Премьера фильма «Все везде и сразу» прошла на минувшем фестивале SXSW, который состоялся в техасском городе Остине. Комедия получила множество позитивных рецензий со стороны кинокритиков со всего мира. Ее рейтинг на Rotten Tomatoes долгое время оставался на отметке 100%, что означает абсолютный восторг зрителей от увиденного.
«Все везде и сразу» — одна из немногих фестивальных премьер в нашем прокате, с учетом недавних мировых событий. Этот фильм определенно не стоит пропускать, если вы хотите увидеть что-нибудь по-настоящему новое и необычное.
Продюсерами картины выступили братья Руссо, известные в первую очередь своим сотрудничеством с компанией Marvel. Именно Руссо в свое время сняли финальные части «Мстителей», а также сольные картины о приключении Капитана Америки.
Изначально одну из главных ролей в ленте должна была исполнить Аквафина, однако в последний момент молодой актрисе пришлось отказаться от своего участия в проекте. В итоге ее заменила Стефани Сюй, которую не так давно можно было лицезреть в блокбастере «Шан-Чи и легенда десяти колец».
Производством «Все везде и сразу» занималась легендарная голливудская студия А24, которая, как правило, выпускает интересные артхаусные проекты с собственной концепцией. В свое время А24 выпустили «Солнцестояние», «Легенду о зеленом рыцаре» и многие другие фильмы.
Авторы картины признались, что при создании «Все везде и сразу» вдохновлялись фильмом «Матрица», а также творческом гонконгского постановщика Вонга Кар-Вая. В ленте также можно увидеть множество поп-культурных отсылок, в том числе к пиксаровскому «Рататую».
Съемки фильма должны были стартовать в начале весны 2019 года в Калифорнии. Однако к концу того же года режиссеры все еще не могли получить разрешение от налоговых инспекторов на работу. В итоге полноценное производство «Все везде и сразу» стартовало лишь в начале 2020-го.
Представьте, что существуют альтернативные варианты нашей реальности, где вы — совершенно другой человек. В этом лично убеждается Эвелин, получив доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь Эвелин может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом — своими налогами.