Всё везде и сразу, 2022

Действие этой научно-фантастической комедии разворачивается вокруг Эвелин, китаянки среднего возраста, которая пытается спасти от разорения свою прачечную. По ходу дела главная героиня получает необычную способность — теперь она может переживать эмоции и обладать способностями самых разнообразных версий самой себя из параллельных миров. И, конечно, по традиции, Эвелин предстоит столкнуться с вселенским злом. «Всё везде и сразу» — идеальное кино для всех любителей нестандартных сценариев и артхауса.

Постановщики картины — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт — несколько лет назад «прогремели» в индустрии со своей необычной трагикомедией «Человек — швейцарский нож», главную роль в которой исполнили Пол Дано и Дэниел Рэдклифф. «Все везде и сразу» — только второй проект поставщиков, который также выделяется эксцентрикой и сюрреализмом.

Одну из главных ролей в фильме исполнила известная голливудская актриса Джейми Ли Кертис, прославившаяся на весь мир благодаря своей работе в культовой хоррор-франшизе «Хэллоуин». Кертис также можно было увидеть в лентах «Правдивая ложь», «Вечно молодой», «Достать ножи».

Премьера фильма «Все везде и сразу» прошла на минувшем фестивале SXSW, который состоялся в техасском городе Остине. Комедия получила множество позитивных рецензий со стороны кинокритиков со всего мира. Ее рейтинг на Rotten Tomatoes долгое время оставался на отметке 100%, что означает абсолютный восторг зрителей от увиденного.

«Все везде и сразу» — одна из немногих фестивальных премьер в нашем прокате, с учетом недавних мировых событий. Этот фильм определенно не стоит пропускать, если вы хотите увидеть что-нибудь по-настоящему новое и необычное.