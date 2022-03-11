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Everything Everywhere All At Once

Всё везде и сразу, 2022

2022 / США
6.7 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Захватывающее путешествие по мультивселенным со звездой Marvel!
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Действие этой научно-фантастической комедии разворачивается вокруг Эвелин, китаянки среднего возраста, которая пытается спасти от разорения свою прачечную. По ходу дела главная героиня получает необычную способность — теперь она может переживать эмоции и обладать способностями самых разнообразных версий самой себя из параллельных миров. И, конечно, по традиции, Эвелин предстоит столкнуться с вселенским злом. «Всё везде и сразу» — идеальное кино для всех любителей нестандартных сценариев и артхауса.

Постановщики картины — Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт — несколько лет назад «прогремели» в индустрии со своей необычной трагикомедией «Человек — швейцарский нож», главную роль в которой исполнили Пол Дано и Дэниел Рэдклифф. «Все везде и сразу» — только второй проект поставщиков, который также выделяется эксцентрикой и сюрреализмом.

Одну из главных ролей в фильме исполнила известная голливудская актриса Джейми Ли Кертис, прославившаяся на весь мир благодаря своей работе в культовой хоррор-франшизе «Хэллоуин». Кертис также можно было увидеть в лентах «Правдивая ложь», «Вечно молодой», «Достать ножи».

Премьера фильма «Все везде и сразу» прошла на минувшем фестивале SXSW, который состоялся в техасском городе Остине. Комедия получила множество позитивных рецензий со стороны кинокритиков со всего мира. Ее рейтинг на Rotten Tomatoes долгое время оставался на отметке 100%, что означает абсолютный восторг зрителей от увиденного.

«Все везде и сразу» — одна из немногих фестивальных премьер в нашем прокате, с учетом недавних мировых событий. Этот фильм определенно не стоит пропускать, если вы хотите увидеть что-нибудь по-настоящему новое и необычное.

Продюсерами картины выступили братья Руссо, известные в первую очередь своим сотрудничеством с компанией Marvel. Именно Руссо в свое время сняли финальные части «Мстителей», а также сольные картины о приключении Капитана Америки.

Изначально одну из главных ролей в ленте должна была исполнить Аквафина, однако в последний момент молодой актрисе пришлось отказаться от своего участия в проекте. В итоге ее заменила Стефани Сюй, которую не так давно можно было лицезреть в блокбастере «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Производством «Все везде и сразу» занималась легендарная голливудская студия А24, которая, как правило, выпускает интересные артхаусные проекты с собственной концепцией. В свое время А24 выпустили «Солнцестояние», «Легенду о зеленом рыцаре» и многие другие фильмы.

Авторы картины признались, что при создании «Все везде и сразу» вдохновлялись фильмом «Матрица», а также творческом гонконгского постановщика Вонга Кар-Вая. В ленте также можно увидеть множество поп-культурных отсылок, в том числе к пиксаровскому «Рататую».

Съемки фильма должны были стартовать в начале весны 2019 года в Калифорнии. Однако к концу того же года режиссеры все еще не могли получить разрешение от налоговых инспекторов на работу. В итоге полноценное производство «Все везде и сразу» стартовало лишь в начале 2020-го.

Представьте, что существуют альтернативные варианты нашей реальности, где вы — совершенно другой человек. В этом лично убеждается Эвелин, получив доступ к воспоминаниям, эмоциям и невероятным способностям других версий себя. Теперь Эвелин может прожить тысячи жизней и быть кем угодно — известной актрисой, мастером боевых искусств, оперной дивой и даже небесным божеством. Но всем мультивселенным угрожает таинственная сущность, с которой Эвелин предстоит сразиться. Как знать, возможно, заодно она разберётся и с самым страшным злом — своими налогами.

6.7 Оцените
70 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера онлайн 7 июня 2022
Премьера в мире 11 марта 2022
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Дэн Кван
Дэн Кван
В ролях
Мишель Йео
Мишель Йео
Ке Хюи Куан
Ке Хюи Куан
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Джеймс Хонг
Джеймс Хонг
Дженни Слейт
Дженни Слейт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всё везде и сразу 6 постеров
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Алмаз Синема Алтуфьевский
13:55 от 100 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
18:40 от 400 ₽ 19:30 от 400 ₽ 21:40 от 400 ₽
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Всё везде и сразу
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Наша рецензия
Эвелин Вонг (Мишель Йео) под завязку загружена счетами, управлением прачечной, требованиями вечно ворчащего отца Гон Гона (Джеймс Хонг), только приехавшего из Китая, постоянными упреками в непонимании от дочери Джой (Стефани Сюй), сумасбродными идеями мужа Вэймонда (Ке Хюи Куан) и не покидающим ее ощущением, что она упускает что-то важное, что таланты ее погребены под грудой навязанных обязанностей и что жизнь ее проходит впустую и крутится на одном месте подобно барабану стиральной…
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Илюша Тимофеев 8 апреля 2022, 00:13
максимально не понятный и ужасный фильм. Если хотите поиграть в Дурака или Бравл старс во время просмотра фильма, то добро пожаловать. Если можно было поставить 0 звёзд , поставил бы не задумываясь
Drew 11 апреля 2022, 14:44
Это фильм студии А24, а кто знаком с их фильмами, удивлен сильно не будет! Тут есть микс из абсурда - экшна - драмы - фэнтэзи. 4 вместо 5 только за… Читать дальше…
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70 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Все, везде и сразу: Мишель Йео в хаосе мироздания В Okko можно смотреть фэнтези «Все, везде и сразу» от создателей фееричной черной комедии «Человек — швейцарский нож» Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта. Рассказываем, чем интересен этот фильм, почему он глубже, чем кажется на первый взгляд, и причем тут продюсеры супергеройских фильмов братья Руссо.
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8 июля 2022 14:48
Фильмы наподобие «Всё везде и сразу», напоминающие фантастический винегрет Довольно трудно найти картину, столь же чумовую, как эта. Но мы постарались и отобрали несколько фильмов, которые по градусу творческой смелости похожи на новый хит проката «Всё везде и сразу».
Написать
14 апреля 2022 16:03
«Это точно не утомительное философское упражнение»: интервью с режиссерами фильма «Всё везде и сразу» В преддверии долгожданной премьеры научно-фантастического экшена, режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (они же в свое время сняли картину «Человек – швейцарский нож») рассказали об изначальной концепции сюжета, работе с актерами и главном посыле картины.
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6 апреля 2022 16:24
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский Владыкино
2D
13:55 от 100 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой Третьяковская
2D
19:30 от 400 ₽ 21:40 от 400 ₽
2D, SUB
18:40 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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