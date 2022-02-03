Непослушник, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг блогера Димы, который готов буквально на все ради того, чтобы привлечь к себе новых подписчиков. В итоге главный герой решает устроить пранк в церкви — опасный розыгрыш привлекает внимание сотрудников полиции. Теперь Диме грозит тюрьма. Но, кажется, он нашел возможность спасти себя… «Непослушник» — идеальный вариант для зрителей, которые искренне любят отечественное кино и легкие комедии.
Режиссером «Непослушника» выступил Владимир Котт, обладатель приза ММКФ, автор таких фильмов, как «Короли игры», «Заступники», «Охотник» и многих других. В 2017 году он снял комедию под названием «Карп отмороженный», а совсем недавно — мини-сериал «Без памяти».
Главную мужскую роль в «Непослушнике» исполнил российский актер Виктор Хориняк, широко известный по комедийному сериалу «Кухня». Хориняка также можно было увидеть в фэнтезийной франшизе «Последний богатырь», картине «Молодая гвардия» и ситкоме «Родком».
Главную женскую роль в картине сыграла Таисия Вилкова, любимая большинством отечественных зрителей по сериалу «Деффчонки», который выходил несколько лет назад на канале ТНТ. Вилкова также снялась в фильмах «Человек из Подольска» и «Доктор Лиза».
«Непослушник» определенно заинтересует аудиторию, которая увлечена историей нашей страны. Часть съемок ленты проходила на территории старейших русских монастырей, в том числе ансамбля церквей Троицы, Грузинской иконы Божьей матери и многих других.
Режиссером фильма является Владимир Котт. Он наиболее известен благодаря таким работам, как «Короли игры», «Охотник», «Заступники», «Муха». За свою картину «Карп отмороженный» режиссер получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале в 2017 году. Котт написал сценарий «Непослушника» в соавторстве с Михаилом Бобровником и Михаилом Зубко.
Главные роли сыграли такие актеры, как Виктор Хориняк («Кухня», «Последний богатырь»), Таисия Вилкова («Гоголь. Начало», «О чем молчат девушки»), Аглая Тарасова («Марафон желаний», «Лед»).
Производственная группа «Непослушника» смогла получить соответствующее разрешение на то, чтобы проводить съемки в стенах работающей церкви, что стало первым подобным случаем в истории современной российской киноиндустрии. Съемочный процесс и различные сцены были согласованы с патриаршим советом по культуре и Шуйской епархией. Эти ведомства также назначили человека, который консультировал съемочную группу и вносил некоторые корректировки в первоначальный сценарий. Правки касались повседневного быта монастыря, а не ключевых моментов сюжета.
Съемки начались зимой 2020 года в Шуйском районе, в селе Васильевском. Основной процесс проходил на территории монастыря – Ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери. Служители церкви помогали творческой группе во время съемок, чтобы все выглядело достоверно. Любопытно, что один священник оказался любителем кино и попросил встречи с актером Юрием Кузнецовым для того, чтобы обсудить фильм «Остров».
Во время съемок команда проекта работала над восстановлением монастыря.
Какая продолжительность фильма?
Фильм длится ровно 1 час 35 минут.
В каком году вышел фильм?
Премьера фильма состоялась 3 февраля 2022 года.
Какой возрастной рейтинг у фильма?
12+
Кто режиссер фильма?
Режиссером фильма выступил Владимир Котт
Кто исполнил главную роль?
В главной роли в фильме снялся Виктор Хориняк
Известный ютуб-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать - маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.