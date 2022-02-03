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Непослушник Непослушник
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Непослушник, 2021

2021 / Россия
8.2 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
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Комедия о блогере, который выдает себя за послушника монастыря
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Причины посмотреть Факты О фильме

Действие фильма разворачивается вокруг блогера Димы, который готов буквально на все ради того, чтобы привлечь к себе новых подписчиков. В итоге главный герой решает устроить пранк в церкви — опасный розыгрыш привлекает внимание сотрудников полиции. Теперь Диме грозит тюрьма. Но, кажется, он нашел возможность спасти себя… «Непослушник» — идеальный вариант для зрителей, которые искренне любят отечественное кино и легкие комедии.

Режиссером «Непослушника» выступил Владимир Котт, обладатель приза ММКФ, автор таких фильмов, как «Короли игры», «Заступники», «Охотник» и многих других. В 2017 году он снял комедию под названием «Карп отмороженный», а совсем недавно — мини-сериал «Без памяти».

Главную мужскую роль в «Непослушнике» исполнил российский актер Виктор Хориняк, широко известный по комедийному сериалу «Кухня». Хориняка также можно было увидеть в фэнтезийной франшизе «Последний богатырь», картине «Молодая гвардия» и ситкоме «Родком».

Главную женскую роль в картине сыграла Таисия Вилкова, любимая большинством отечественных зрителей по сериалу «Деффчонки», который выходил несколько лет назад на канале ТНТ. Вилкова также снялась в фильмах «Человек из Подольска» и «Доктор Лиза».

«Непослушник» определенно заинтересует аудиторию, которая увлечена историей нашей страны. Часть съемок ленты проходила на территории старейших русских монастырей, в том числе ансамбля церквей Троицы, Грузинской иконы Божьей матери и многих других.

 

Режиссером фильма является Владимир Котт. Он наиболее известен благодаря таким работам, как «Короли игры», «Охотник», «Заступники», «Муха». За свою картину «Карп отмороженный» режиссер получил приз зрительских симпатий на Московском международном кинофестивале в 2017 году. Котт написал сценарий «Непослушника» в соавторстве с Михаилом Бобровником и Михаилом Зубко.

Главные роли сыграли такие актеры, как Виктор Хориняк («Кухня», «Последний богатырь»), Таисия Вилкова («Гоголь. Начало», «О чем молчат девушки»), Аглая Тарасова («Марафон желаний», «Лед»).

Производственная группа «Непослушника» смогла получить соответствующее разрешение на то, чтобы проводить съемки в стенах работающей церкви, что стало первым подобным случаем в истории современной российской киноиндустрии. Съемочный процесс и различные сцены были согласованы с патриаршим советом по культуре и Шуйской епархией. Эти ведомства также назначили человека, который консультировал съемочную группу и вносил некоторые корректировки в первоначальный сценарий. Правки касались повседневного быта монастыря, а не ключевых моментов сюжета.

Съемки начались зимой 2020 года в Шуйском районе, в селе Васильевском. Основной процесс проходил на территории монастыря – Ансамбля церквей Троицы, Николая Чудотворца и Грузинской иконы Божией Матери. Служители церкви помогали творческой группе во время съемок, чтобы все выглядело достоверно. Любопытно, что один священник оказался любителем кино и попросил встречи с актером Юрием Кузнецовым для того, чтобы обсудить фильм «Остров».

Во время съемок команда проекта работала над восстановлением монастыря.

Какая продолжительность фильма?

Фильм длится ровно 1 час 35 минут.

В каком году вышел фильм?

Премьера фильма состоялась 3 февраля 2022 года.

Какой возрастной рейтинг у фильма?

12+

Кто режиссер фильма?

Режиссером фильма выступил Владимир Котт

Кто исполнил главную роль?

В главной роли в фильме снялся Виктор Хориняк

Известный ютуб-пранкер Дима в погоне за популярностью в сети устраивает жесткие розыгрыши. Один из пранков он снимает в стенах церкви, где служит его друг детства. Ролик провоцирует возмущение в среде верующих и на Диму заводят дело. Уходя от преследования полиции, Дима укрывается в месте, где его точно не будут искать - маленьком провинциальном монастыре, выдавая себя за того самого друга-послушника.

8.2 Оцените
82 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 3 февраля 2022
Премьера онлайн 10 марта 2022
Премьера в мире 3 февраля 2022
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Владимир Котт
Владимир Котт
В ролях
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Юрий Кузнецов
Юрий Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Непослушник 2 постера
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Непослушник смотреть онлайн

Непослушник
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за 1 рубль
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Молодой парень по имени Дима (Виктор Хориняк) — талантливый видеоблогер с ником «ДиМонстр». На его канале появляются пранки — видео розыгрышей на улице. Многие из роликов отличаются цинизмом и аморальным поведением; кажется, что для Димы и его девушки Олеси (Аглая Тарасова) нет ничего святого. Во время очередного пранка герой в образе полицейского останавливает водителя на дороге и разбивает топором старенький автомобиль. Когда водитель начинает возмущаться, что…
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ИВАН МАКЕЕВ 3 февраля 2022, 21:33
Фильм огонь!!! Давно не ходил на комедию, со слезами на глазах! Заставляет задуматься о жизни нашей грешной!!! Идите не пожалеете!!!! Очень крутой… Читать дальше…
Наталия Петряшова 6 февраля 2022, 13:58
Друзья! Если вы СМОТРЕЛИ фильм ХОЛОП, то смело идите и смотрите этот фильм! Очень светлый и позитивный фильм! Мне очень понравился:есть над чем… Читать дальше…
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82 голоса
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
15 интересных мартовских новинок кино на Okko Киноафиша подготовила подборку лучших новинок кино, которые будут доступны для онлайн-просмотра на Okko в марте 2022 года.  
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10 марта 2022 16:58
«Смерть на Ниле» и «Анчартед» лидируют в мировом прокате Российский рынок попал в список самых прибыльных для обоих фильмов. 
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14 февраля 2022 13:38
Самые ожидаемые российские фильмы 2022: экранизация Булгакова, Капитан Волконогов и драма про «Оскар» Будущий год обещает быть урожайным на громкие кинопремьеры. В нашем новом списке – самые-самые ожидаемые российские фильмы 2022 года.  
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4 января 2022 11:00
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