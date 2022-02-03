Непослушник, 2021

Действие фильма разворачивается вокруг блогера Димы, который готов буквально на все ради того, чтобы привлечь к себе новых подписчиков. В итоге главный герой решает устроить пранк в церкви — опасный розыгрыш привлекает внимание сотрудников полиции. Теперь Диме грозит тюрьма. Но, кажется, он нашел возможность спасти себя… «Непослушник» — идеальный вариант для зрителей, которые искренне любят отечественное кино и легкие комедии.

Режиссером «Непослушника» выступил Владимир Котт, обладатель приза ММКФ, автор таких фильмов, как «Короли игры», «Заступники», «Охотник» и многих других. В 2017 году он снял комедию под названием «Карп отмороженный», а совсем недавно — мини-сериал «Без памяти».

Главную мужскую роль в «Непослушнике» исполнил российский актер Виктор Хориняк, широко известный по комедийному сериалу «Кухня». Хориняка также можно было увидеть в фэнтезийной франшизе «Последний богатырь», картине «Молодая гвардия» и ситкоме «Родком».

Главную женскую роль в картине сыграла Таисия Вилкова, любимая большинством отечественных зрителей по сериалу «Деффчонки», который выходил несколько лет назад на канале ТНТ. Вилкова также снялась в фильмах «Человек из Подольска» и «Доктор Лиза».

«Непослушник» определенно заинтересует аудиторию, которая увлечена историей нашей страны. Часть съемок ленты проходила на территории старейших русских монастырей, в том числе ансамбля церквей Троицы, Грузинской иконы Божьей матери и многих других.