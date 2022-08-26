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Постер фильма Хищник из бездны
3.9
Хищник из бездны - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Хищник из бездны
3.9

Хищник из бездны

, 2022
Maneater
США / боевик, ужасы, триллер / 18+
Компания друзей сталкивается с кровожадной акулой посреди океана
Трейлеры
Постер фильма Хищник из бездны
3.9
Хищник из бездны - Дублированный трейлер
Хищник из бездны  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Съемки проходили на Гавайских островах, а точнее – на маленьком пляже недалеко от аэропорта. По словам режиссера Джастина Ли, условия съемок были тяжелыми, поскольку уровень воды постоянно менялся, что создавало сложности для использования механической акулы. 

Акула в большей части эпизодов появляется в кадре при помощи компьютерной графики. Но иногда создатели картины использовали механического хищника. На съемочной площадке были кукловоды, которые погружались под воду и управляли ею.

Иногда персонажи фильма используют цитаты из другой популярной картины «Челюсти». Создатели фильма общались с теми, кто работал «Челюстями», и они дали несколько ценных советов. Например, использовать анимационную графику.

По словам Никки Уилан, представшей в образе главной героини Джесси, самой интересной частью работы было репетировать с другими актерами, не зная, что они обдумывают и как себя поведут в следующей сцене.   

Съемки фильма длились всего 18 дней. У картины был весьма скромный бюджет. 

Джесси с компанией друзей решает провести отпуск на отдаленном острове в океане. Это райское место для плавания, походов на яхте и серфинга. Во время выхода в открытое море яхта оказывается на мели, а вокруг начинает кружить гигантская белая акула.

В ролях

Никки Уилан
Никки Уилан
Jessie Quinn
Шейн Уэст
Шейн Уэст
Will Coulter
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Рэндолл Бэйкон
Рэндолл Бэйкон
Трэйси Эдкинс
Трэйси Эдкинс
Harlan Burke
Порша Коулмэн
Порша Коулмэн
Sunny
Эд Морроне
Captain Wally
Келли Рейтер
Brianna
Alex Farnham
Ty Burrel
Зои Сипрес
Emma Stoudamire
Kaley Bowler
Jennifer Burke
Брэнском Ричмонд
Брэнском Ричмонд
Sheriff Kula
Режиссер Джастин Ли
Сценарист Джастин Ли
Композитор Daniel Figueiredo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 26 августа 2022
Премьера в мире 26 августа 2022
Дата выхода
17 ноября 2022 Россия Экспонента
17 ноября 2022 Казахстан 16+
9 февраля 2023 ОАЭ TBC
17 ноября 2022 Узбекистан 16+
26 августа 2022 Швеция 15
MPAA R
Сборы в мире $319 639
Производство Hillin Entertainment, Benetone Films, Sprockefeller Pictures
Другие названия
Maneater, Хищник из бездны, Ajkula ljudožder, Kiskja sügavusest, Ludożerca, Morski pas ljudožder, Terror no Oceano, 맨이터, Mangeur d'hommes

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 21 голос
3.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3992 В жанре «боевик»  840 В жанре «ужасы»  533 В жанре «триллер»  837 В фильмах США  2235 В фильмах 2022 года  222
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Хищник из бездны - Дублированный трейлер
Хищник из бездны Дублированный трейлер
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Цитаты

[последние слова]
Harlan Нам нужна большая лодка
Harlan Один укус... Ты не искал, что поесть... Ты искал, кого убить
Harlan Это будет немного больно, придурок
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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