Хищник из бездны, 2022

Съемки проходили на Гавайских островах, а точнее – на маленьком пляже недалеко от аэропорта. По словам режиссера Джастина Ли, условия съемок были тяжелыми, поскольку уровень воды постоянно менялся, что создавало сложности для использования механической акулы.

Акула в большей части эпизодов появляется в кадре при помощи компьютерной графики. Но иногда создатели картины использовали механического хищника. На съемочной площадке были кукловоды, которые погружались под воду и управляли ею.

Иногда персонажи фильма используют цитаты из другой популярной картины «Челюсти». Создатели фильма общались с теми, кто работал «Челюстями», и они дали несколько ценных советов. Например, использовать анимационную графику.

По словам Никки Уилан, представшей в образе главной героини Джесси, самой интересной частью работы было репетировать с другими актерами, не зная, что они обдумывают и как себя поведут в следующей сцене.

Съемки фильма длились всего 18 дней. У картины был весьма скромный бюджет.