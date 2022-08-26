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Хищник из бездны
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Хищник из бездны, 2022

2022 / США
3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
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Факты О фильме

Съемки проходили на Гавайских островах, а точнее – на маленьком пляже недалеко от аэропорта. По словам режиссера Джастина Ли, условия съемок были тяжелыми, поскольку уровень воды постоянно менялся, что создавало сложности для использования механической акулы. 

Акула в большей части эпизодов появляется в кадре при помощи компьютерной графики. Но иногда создатели картины использовали механического хищника. На съемочной площадке были кукловоды, которые погружались под воду и управляли ею.

Иногда персонажи фильма используют цитаты из другой популярной картины «Челюсти». Создатели фильма общались с теми, кто работал «Челюстями», и они дали несколько ценных советов. Например, использовать анимационную графику.

По словам Никки Уилан, представшей в образе главной героини Джесси, самой интересной частью работы было репетировать с другими актерами, не зная, что они обдумывают и как себя поведут в следующей сцене.   

Съемки фильма длились всего 18 дней. У картины был весьма скромный бюджет. 

Джесси с компанией друзей решает провести отпуск на отдаленном острове в океане. Это райское место для плавания, походов на яхте и серфинга. Во время выхода в открытое море яхта оказывается на мели, а вокруг начинает кружить гигантская белая акула.

3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.1
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 17 ноября 2022
Премьера онлайн 26 августа 2022
Премьера в мире 26 августа 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Джастин Ли
В ролях
Никки Уилан
Шейн Уэст
Шейн Уэст
Джефф Фэйи
Джефф Фэйи
Рэндолл Бэйкон
Трэйси Эдкинс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хищник из бездны 2 постера
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