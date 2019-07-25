Команда мечты, 2019

«Команда мечты» – фильм о семье, счастье и спорте. Впервые в российском кино конные скачки снимались с участием действующих чемпионов – арабских скакунов, а в сценах соревнований по самбо сыграли настоящие юные самбисты. Актеры убедительны в спортивных эпизодах, так как имеют прямое отношение к спорту. Так, роль тренера исполнил Александр Конаков, главный тренер сборной России по боевому самбо, а в роли Артура снялся Тагир Метшин – известный жокей, победитель многих российских и международных соревнований.
Но самое главное в картине «Команда мечты» не эффекты и зрелищность, а трогательная и добрая история. Приятным сюрпризом для зрителей станет то, что заглавную песню саундтрека фильма, композицию «Иди за мечтой», исполняет Данил Плужников, любимый всей страной юный певец, победитель шоу «Голос. Дети».
Фильм снимали в Республике Татарстан и в Москве.
Сюжетную линию о самбо снимали в популярном спортивном клубе «Скиф». Клуб был началом карьеры для многих чемпионов.
В фильме приняли участие молодые спортсмены. Ими руководил главный тренер по боевому самбо в России Александр Конаков.
Режиссёр Филипп Арбютин заметил, что «Команда мечты» - первый фильм российского производства, в съёмках которого принимали участие исключительно арабские скакуны. Они получили множество наград и побед.
Тагир Метшин и Ксения Золотова действительно занимаются конным спортом. Метшин получил звание мастера-жокея.
Премьера картины состоялась на фестивале «Хрустальный источник».
OST записал победитель третьего сезона проекта «Голос. Дети» Данил Плужников
Увлекательная история спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с ТВ. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает современных Ромео и Джульетту – юных жокеев Артура и Катю, которым предстоит нелегкий выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на сложный вопрос: что для него важнее - семья и любовь или карьера и прежняя слава?