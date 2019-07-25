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Команда мечты Команда мечты
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Команда мечты, 2019

2019 / Россия
6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
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Трогательная комедия о семье, счастье и спорте.
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«Команда мечты» – фильм о семье, счастье и спорте. Впервые в российском кино конные скачки снимались с участием действующих чемпионов – арабских скакунов, а в сценах соревнований по самбо сыграли настоящие юные самбисты. Актеры убедительны в спортивных эпизодах, так как имеют прямое отношение к спорту. Так, роль тренера исполнил Александр Конаков, главный тренер сборной России по боевому самбо, а в роли Артура снялся Тагир Метшин – известный жокей, победитель многих российских и международных соревнований.         
Но самое главное в картине «Команда мечты» не эффекты и зрелищность, а трогательная и добрая история. Приятным сюрпризом для зрителей станет то, что заглавную песню саундтрека фильма, композицию «Иди за мечтой», исполняет Данил Плужников, любимый всей страной юный певец, победитель шоу «Голос. Дети».

 

Фильм снимали в Республике Татарстан и в Москве.

Сюжетную линию о самбо снимали в популярном спортивном клубе «Скиф». Клуб был началом карьеры для многих чемпионов.

В фильме приняли участие молодые спортсмены. Ими руководил главный тренер по боевому самбо в России Александр Конаков.

Режиссёр Филипп Арбютин заметил, что «Команда мечты» - первый фильм российского производства, в съёмках которого принимали участие исключительно арабские скакуны. Они получили множество наград и побед.

Тагир Метшин и Ксения Золотова действительно занимаются конным спортом. Метшин получил звание мастера-жокея.

Премьера картины состоялась на фестивале «Хрустальный источник».

OST записал победитель третьего сезона проекта «Голос. Дети» Данил Плужников

Увлекательная история спортивного комментатора Степана Вершинина, которого из-за вспыльчивого характера увольняют с ТВ. В поисках новой работы он попадает на юношеские соревнования по конному спорту, где встречает современных Ромео и Джульетту – юных жокеев Артура и Катю, которым предстоит нелегкий выбор – победа или любовь. Самому Вершинину тоже придется найти ответ на сложный вопрос: что для него важнее - семья и любовь или карьера и прежняя слава?

6.5 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера онлайн 10 октября 2019
Премьера в мире 25 июля 2019
Возраст 6+
Прокатчик Молодежные инициативы
Режиссер
Максим Зыков
Максим Зыков
В ролях
Ян Цапник
Ян Цапник
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Анна Чурина
Анна Чурина
Владимир Сычев
Владимир Сычев
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Команда мечты 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Футбольный комментатор Степан Вершинин (Ян Цапник) прямо в студии дает по лицу приглашенному эксперту, который недостаточно уважительно отозвался об одной из команд, и сразу же теряет работу. В личной жизни у него тоже сплошные неприятности. На встречи с маленьким сыном не хватает времени, бывшая жена укоризненно замечает, что ребенку «нужен нормальный папа». Мальчик занимается самбо и мечтает, чтобы отец пришел хотя бы на турнир. А там уж он всех победит, и безответственный…
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Эля Зарипова 3 сентября 2019, 15:10
Отличный фильм,жизненный и добрый!Ходила с мамой и младшей сестренкой.Этот фильм угодил всем!
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