Команда мечты, 2019

Наша рецензия

Футбольный комментатор Степан Вершинин (Ян Цапник) прямо в студии дает по лицу приглашенному эксперту, который недостаточно уважительно отозвался об одной из команд, и сразу же теряет работу. В личной жизни у него тоже сплошные неприятности. На встречи с маленьким сыном не хватает времени, бывшая жена укоризненно замечает, что ребенку «нужен нормальный папа». Мальчик занимается самбо и мечтает, чтобы отец пришел хотя бы на турнир. А там уж он всех победит, и безответственный…