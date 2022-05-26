Мия и Я: Легенда Сентопии, 2022

Мировая премьера состоялась 26 мая 2022 года. Кассовые сборы в первые пару месяцев широкого проката составили 1 918 059 долларов.

Центральных персонажей в русском дубляже озвучивали популярные молодые блогеры Даня Милохин и Миа Бойка. Они поделились в своих соцсетях кадрами рабочего процесса в студии звукозаписи. Даня сообщил, что в мультфильме есть единороги, которых он так любит, а Миа отметила, что она отдала голос своей тезке.

Актриса Марго Нуччетелли ранее работала над многосерийным проектом «Миа и я», который впоследствии лег в основу полнометражной одноименной картины.