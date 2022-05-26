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Мия и Я: Легенда Сентопии Мия и Я: Легенда Сентопии
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The Hero of Centopia

Мия и Я: Легенда Сентопии, 2022

2022 / Германия / Австрия
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Факты О фильме

Мировая премьера состоялась 26 мая 2022 года. Кассовые сборы в первые пару месяцев широкого проката составили 1 918 059 долларов.

Центральных персонажей в русском дубляже озвучивали популярные молодые блогеры Даня Милохин и Миа Бойка. Они поделились в своих соцсетях кадрами рабочего процесса в студии звукозаписи. Даня сообщил, что в мультфильме есть единороги, которых он так любит, а Миа отметила, что она отдала голос своей тезке.

Актриса Марго Нуччетелли ранее работала над многосерийным проектом «Миа и я», который впоследствии лег в основу полнометражной одноименной картины.

Миа обнаруживает, что ее волшебный камень является частью древнего пророчества. Вместе с верным другом Ико, веселым Штормовым Единорогом и смешным зверьком по кличке Пудл, она отправляется в захватывающее путешествие чтобы спасти Сентопию.

6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в России 18 августа 2022
Премьера в мире 26 мая 2022
Возраст 6+
Прокатчик Ten Letters
Режиссер
Адам Ганн
В ролях
Марго Нуччетелли
Джулиан Марун
Беттина Кенни
Мадлен Левинс
Элиза Бойд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мия и Я: Легенда Сентопии 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Gun Канти 8 июля 2022, 16:48
Ради интереса сходим. Думаю детям понравится точно
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14 голосов
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