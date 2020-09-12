Венецианские тайны, 2020

Отличный вариант для тех, кто любит триллеры с мистической подоплекой. Запутанный сюжет преподнесет немало сюрпризов, а предугадать развязку вряд ли удастся даже фанатам жанра.
Наличие звезд, знакомых всем поклонникам современного итальянского кинематографа. Главную женскую роль исполнила Валерия Голино, трехкратная лауреатка премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля. Помимо местных лент, она снималась в голливудских хитах «Человек дождя», «Фрида», «Горячие головы» и во втором сезоне телесериала «Утреннее шоу». Однако в центре повествования находится герой в исполнении Стефано Аккорси, запомнившегося многим по яркому образу премьер-министра из «Молодого Папы».
Впечатляющая операторская работа Луиджи Мартинуччи, камера которого превратила живописную Венецию в мрачный клаустрофобический лабиринт.
Режиссерское кресло занял Стефано Мордини, также выступивший соавтором сценария вместе с Франческой Марчано («Я не боюсь», «Ты и я») и Лукой Инфашелли («Прости за любовь»).
В основу лег роман Sei tornato Кристофера Коука, изданный в 2012 году.
Фильм-закрытие 77 Венецианского международного кинофестиваля.
Пятилетний сын Марко погибает при странных обстоятельствах. Спустя несколько лет Марко начинает преследовать подозрительная незнакомка. Это новая хозяйка венецианской квартиры, в которой произошла трагедия. Она утверждает, что в комнате его погибшего сына живет некая сущность. Марко предстоит встретиться со своим страхом лицом к лицу, чтобы разгадать тайну прошлого.