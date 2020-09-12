Венецианские тайны, 2020

Отличный вариант для тех, кто любит триллеры с мистической подоплекой. Запутанный сюжет преподнесет немало сюрпризов, а предугадать развязку вряд ли удастся даже фанатам жанра.

Наличие звезд, знакомых всем поклонникам современного итальянского кинематографа. Главную женскую роль исполнила Валерия Голино, трехкратная лауреатка премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля. Помимо местных лент, она снималась в голливудских хитах «Человек дождя», «Фрида», «Горячие головы» и во втором сезоне телесериала «Утреннее шоу». Однако в центре повествования находится герой в исполнении Стефано Аккорси, запомнившегося многим по яркому образу премьер-министра из «Молодого Папы».

Впечатляющая операторская работа Луиджи Мартинуччи, камера которого превратила живописную Венецию в мрачный клаустрофобический лабиринт.