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Венецианские тайны Венецианские тайны
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Венецианские тайны, 2020

2020 / Италия
5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Итальянская драма об утрате и темных секретах прошлого
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Причины посмотреть Факты О фильме

Отличный вариант для тех, кто любит триллеры с мистической подоплекой. Запутанный сюжет преподнесет немало сюрпризов, а предугадать развязку вряд ли удастся даже фанатам жанра.

Наличие звезд, знакомых всем поклонникам современного итальянского кинематографа. Главную женскую роль исполнила Валерия Голино, трехкратная лауреатка премии Пазинетти Венецианского кинофестиваля. Помимо местных лент, она снималась в голливудских хитах «Человек дождя», «Фрида», «Горячие головы» и во втором сезоне телесериала «Утреннее шоу». Однако в центре повествования находится герой в исполнении Стефано Аккорси, запомнившегося многим по яркому образу премьер-министра из «Молодого Папы».

Впечатляющая операторская работа Луиджи Мартинуччи, камера которого превратила живописную Венецию в мрачный клаустрофобический лабиринт.

Режиссерское кресло занял Стефано Мордини, также выступивший соавтором сценария вместе с Франческой Марчано («Я не боюсь», «Ты и я») и Лукой Инфашелли («Прости за любовь»).

В основу лег роман Sei tornato Кристофера Коука, изданный в 2012 году.

Фильм-закрытие 77 Венецианского международного кинофестиваля.

Пятилетний сын Марко погибает при странных обстоятельствах. Спустя несколько лет Марко начинает преследовать подозрительная незнакомка. Это новая хозяйка венецианской квартиры, в которой произошла трагедия. Она утверждает, что в комнате его погибшего сына живет некая сущность. Марко предстоит встретиться со своим страхом лицом к лицу, чтобы разгадать тайну прошлого.

5.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера онлайн 17 марта 2022
Премьера в мире 12 сентября 2020
Возраст 16+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Стефано Мордини
Стефано Мордини
В ролях
Стефано Аккорси
Стефано Аккорси
Валерия Голино
Валерия Голино
Майя Санса
Майя Санса
Серена Росси
Серена Росси
Лино Муселла
Лино Муселла
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Венецианские тайны 3 постера
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Венецианские тайны
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Восемь лет назад Марко и Клара потеряли пятилетнего сына. С тех пор мужчина снова женился и вместе с новой супругой Анитой ожидает появления на свет ребенка. Неожиданно в жизнь героя врывается нынешняя владелица квартиры, где раньше проживали бывшие супруги. Женщина заявляет, что ее сын видит и разговаривает с призраком мальчика. Изначально отреагировав скептически, Марко все же ввязывается в расследование вместе с бывшей женой Кларой. Цепочка странных совпадений наводит на мысль о том, что…
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