Свингеры , 2021

5 причин смотреть фильм «Свингеры»
Комедия «Свингеры» стала одной из самых ранних «предновогодних пташек» в российском прокате. Сюжет картины разворачивается аккурат в конце декабря. Идеальный вариант для тех, кто уже осенью хочет проникнуться атмосферой самого любимого праздника.
Одну из главных ролей в фильме «Свингеры» сыграл российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, знакомый большинству зрителей по юмористическим телешоу, а также лентам «Чистилище», «Палач» и многим другим.
Одним из постановщиков картины стал россиянин Дмитрий Фикс, который в свое время спродюсировал фэнтези «Проводник», комедию «Спасите Колю!», а также множество других российских проектов. Его сорежиссером в «Свингерах» выступил Андрейс Экис.
Главную женскую роль в «Свингерах» исполнила известная российская актриса Олеся Судзиловская, знакомая большинству зрителей по проектам «Ландыш серебристый», «Домашний арест», «Мама не горюй» и «Мусорщик».
Сюжет «Свингеров» рассказывает о рядовой российской паре, которая решается на весьма раскованные сексуальные эксперименты, чтобы спасти свой брак. Фильмы на подобную тематику не особо распространены в отечественном кинематографе, особенно советских времен.
«Свингеры» являются отечественной адаптацией латышской комедии, которая была снята режиссером Андрейсом Экисом. Примечательно, что Экис вернулся в кресло постановщика и в российской версии фильма, однако работал он в компании с Дмитрием Фиксом, чтобы добавить в «Свингеров» немного национального колорита.
Известно, что оригинальная версия «Свингеров» имела большой успех у себя на родине. В итоге права на фильм приобрело множество стран, в том числе и Россия. Премьера латышской комедии прошла в 2016-м году, затем были выпущены норвежская, эстонская и даже украинская версии.
Впервые информация о начале съемочного процесса «Свингеров» появилась в социальных сетях Натальи Рудовой, которая исполнила в комедии одну из главных ролей. Публикация появилась еще в конце 2020 года.
В начале 2020-го года в прокат вышла польская комедия «Свингеры». Таким образом российская версия фильма станет пятой официальной адаптацией работы латышского постановщика Андрейса Экиса. Про американскую версию «Свингеров» пока ничего неизвестно.
Прокатом «Свингеров» в нашей стране будет заниматься компания «Вольга», которая в свое время выпустила на отечественные экраны такие картины, как «Джентльмены», «Миллионер из трущоб», «Приключения Паддингтона» и многое другие.
В курьезную ситуацию оказываются вовлечены очень разные по социальному происхождению, материальным возможностям, роду занятий и взглядам на жизнь люди. Состоятельный бизнесмен Игорь и его девушка Ольга — светская львица, мечтающая о карьере дизайнера; уставший от работы врач-физиотерапевте Андрей и его жена-провизор Ирина. Поиск острых ощущений в одном случае и желание найти выход из семейного тупика в другом приводят эти пары на свингерскую новогоднюю вечеринку.
Сексуальный эксперимент, в обеих парах затеянный по инициативе только одного из партнеров, оборачивается чередой казусов и заканчивается провалом. К удивлению для себя и своих «законных» половинок герои обнаруживают настоящие чувства и крепкую взаимную привязанность.