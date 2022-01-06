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Свингеры Свингеры
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Свингеры , 2021

2021 / Россия
7.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Комедия с Дмитрием Нагиевым о парах, решивших разнообразить романтические отношения
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Свингеры»

Комедия «Свингеры» стала одной из самых ранних «предновогодних пташек» в российском прокате. Сюжет картины разворачивается аккурат в конце декабря. Идеальный вариант для тех, кто уже осенью хочет проникнуться атмосферой самого любимого праздника.

Одну из главных ролей в фильме «Свингеры» сыграл российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, знакомый большинству зрителей по юмористическим телешоу, а также лентам «Чистилище», «Палач» и многим другим.

Одним из постановщиков картины стал россиянин Дмитрий Фикс, который в свое время спродюсировал фэнтези «Проводник», комедию «Спасите Колю!», а также множество других российских проектов. Его сорежиссером в «Свингерах» выступил Андрейс Экис.

Главную женскую роль в «Свингерах» исполнила известная российская актриса Олеся Судзиловская, знакомая большинству зрителей по проектам «Ландыш серебристый», «Домашний арест», «Мама не горюй» и «Мусорщик».

Сюжет «Свингеров» рассказывает о рядовой российской паре, которая решается на весьма раскованные сексуальные эксперименты, чтобы спасти свой брак. Фильмы на подобную тематику не особо распространены в отечественном кинематографе, особенно советских времен.

«Свингеры» являются отечественной адаптацией латышской комедии, которая была снята режиссером Андрейсом Экисом. Примечательно, что Экис вернулся в кресло постановщика и в российской версии фильма, однако работал он в компании с Дмитрием Фиксом, чтобы добавить в «Свингеров» немного национального колорита.

Известно, что оригинальная версия «Свингеров» имела большой успех у себя на родине. В итоге права на фильм приобрело множество стран, в том числе и Россия. Премьера латышской комедии прошла в 2016-м году, затем были выпущены норвежская, эстонская и даже украинская версии.

Впервые информация о начале съемочного процесса «Свингеров» появилась в социальных сетях Натальи Рудовой, которая исполнила в комедии одну из главных ролей. Публикация появилась еще в конце 2020 года.

В начале 2020-го года в прокат вышла польская комедия «Свингеры». Таким образом российская версия фильма станет пятой официальной адаптацией работы латышского постановщика Андрейса Экиса. Про американскую версию «Свингеров» пока ничего неизвестно.

Прокатом «Свингеров» в нашей стране будет заниматься компания «Вольга», которая в свое время выпустила на отечественные экраны такие картины, как «Джентльмены», «Миллионер из трущоб», «Приключения Паддингтона» и многое другие.

В курьезную ситуацию оказываются вовлечены очень разные по социальному происхождению, материальным возможностям, роду занятий и взглядам на жизнь люди. Состоятельный бизнесмен Игорь и его девушка Ольга — светская львица, мечтающая о карьере дизайнера; уставший от работы врач-физиотерапевте Андрей и его жена-провизор Ирина. Поиск острых ощущений в одном случае и желание найти выход из семейного тупика в другом приводят эти пары на свингерскую новогоднюю вечеринку.

Сексуальный эксперимент, в обеих парах затеянный по инициативе только одного из партнеров, оборачивается чередой казусов и заканчивается провалом. К удивлению для себя и своих «законных» половинок герои обнаруживают настоящие чувства и крепкую взаимную привязанность.

7.9 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 января 2022
Премьера в мире 6 января 2022
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Андрейс Экис
Андрейс Экис
В ролях
Дмитрий Нагиев
Дмитрий Нагиев
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Олеся Судзиловская
Олеся Судзиловская
Наталия Рудова
Наталия Рудова
Илья Носков
Илья Носков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свингеры 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Накануне Нового года героям фильма «Свингеры» очень хочется тепла, заботы и, конечно, любви. Самой настоящей любви или, если быть точным, натуралистической. «Вот бы сексом заняться», мыслит каждый из них, но вслух этого не произносит до определенного момента. Игорь (Дмитрий Нагиев) — состоятельный предприниматель, который может позволить себе любые материальные блага и услуги. Но заняться сексом он хотел бы с любимой девушкой — еще не женой, но без пяти…
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Татьяна 7 января 2022, 00:52
Сходили на примьеру.Отличная легкая комедия.Посмеялись от души.Актерский состав-суппер😍 комедия с углубленным смыслом.Очень довольны фильмом.
Елена Кузнецова (Комолова) 14 января 2022, 11:09
Лёгкий, приятный фильм. Посмотрела с удовольствием.
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27 голосов
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4 января 2022 11:00
Ирина Пегова соблазняет Илью Носкова в эксклюзивном отрывке из комедии «Свингеры» Немного о том, как оживить угасающую страсть. 
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14 декабря 2021 17:16
Вышел трейлер российской новогодней комедии «Свингеры» с Дмитрием Нагиевым и Ириной Пегов Премьера фильма запланирована на 25 ноября.
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1 сентября 2021 14:33
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