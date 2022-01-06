Свингеры , 2021

5 причин смотреть фильм «Свингеры»

Комедия «Свингеры» стала одной из самых ранних «предновогодних пташек» в российском прокате. Сюжет картины разворачивается аккурат в конце декабря. Идеальный вариант для тех, кто уже осенью хочет проникнуться атмосферой самого любимого праздника.

Одну из главных ролей в фильме «Свингеры» сыграл российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, знакомый большинству зрителей по юмористическим телешоу, а также лентам «Чистилище», «Палач» и многим другим.

Одним из постановщиков картины стал россиянин Дмитрий Фикс, который в свое время спродюсировал фэнтези «Проводник», комедию «Спасите Колю!», а также множество других российских проектов. Его сорежиссером в «Свингерах» выступил Андрейс Экис.

Главную женскую роль в «Свингерах» исполнила известная российская актриса Олеся Судзиловская, знакомая большинству зрителей по проектам «Ландыш серебристый», «Домашний арест», «Мама не горюй» и «Мусорщик».

Сюжет «Свингеров» рассказывает о рядовой российской паре, которая решается на весьма раскованные сексуальные эксперименты, чтобы спасти свой брак. Фильмы на подобную тематику не особо распространены в отечественном кинематографе, особенно советских времен.