Счастье в конверте, 2020

Над семейной мелодрамой «Счастье в конверте» работала режиссер Светлана Суханова совместно со сценаристом Евгением Бедаревым. Для актрисы это дебют в кинематографе в качестве режиссера. Как призналась Суханова в интервью, она давно мечтала снять картину о взаимоотношениях взрослых людей.

Фильм-альманах расскажет три трогательные истории о том, как искусство писать письма помогает людям быть рядом друг с другом, несмотря на расстояние. По сюжету картины после трудового дня три работницы почтамта собрались за ужином и беседуют о работе. Они предаются воспоминаниям, насколько важно было для людей получать письма от своих близких и как они чувствовали себя практически курьерами «счастья», доставляя очередную весточку.

Самая старшая сотрудница не согласна с подругами, она считает, что эпистолярное искусство все еще живет. Она рассказывает три истории, в которых письма сыграли важную роль уже в наше время и изменили судьбы героев.

Героями первой истории стали двое мужчин, подружившихся еще на фронте. Отслужив свое, друзья расстаются — один отправляется в путешествие, а другой пытается построить жизнь уже после войны. Единственное, что помогает им оставаться на связи друг с другом — письма.

Вторая история – о работнице вокзала. Она замечает, что уже второй день на перроне сидит старушка. Женщина принимает решение ей помочь. А третья история — про маленького мальчика, которого воспитывает дедушка в деревне. Дедушка хочет, чтобы внук верил в чудеса, поэтому помогает ему сохранить веру в Деда Мороза.