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Счастье в конверте Счастье в конверте
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Счастье в конверте, 2020

2020 / Россия
7.8 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
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Три удивительные истории о любви и дружбе
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Над семейной мелодрамой «Счастье в конверте» работала режиссер Светлана Суханова совместно со сценаристом Евгением Бедаревым. Для актрисы это дебют в кинематографе в качестве режиссера. Как призналась Суханова в интервью, она давно мечтала снять картину о взаимоотношениях взрослых людей.

Фильм-альманах расскажет три трогательные истории о том, как искусство писать письма помогает людям быть рядом друг с другом, несмотря на расстояние. По сюжету картины после трудового дня три работницы почтамта собрались за ужином и беседуют о работе. Они предаются воспоминаниям, насколько важно было для людей получать письма от своих близких и как они чувствовали себя практически курьерами «счастья», доставляя очередную весточку.

Самая старшая сотрудница не согласна с подругами, она считает, что эпистолярное искусство все еще живет. Она рассказывает три истории, в которых письма сыграли важную роль уже в наше время и изменили судьбы героев.

Героями первой истории стали двое мужчин, подружившихся еще на фронте. Отслужив свое, друзья расстаются — один отправляется в путешествие, а другой пытается построить жизнь уже после войны. Единственное, что помогает им оставаться на связи друг с другом — письма.

Вторая история – о работнице вокзала. Она замечает, что уже второй день на перроне сидит старушка. Женщина принимает решение ей помочь. А третья история — про маленького мальчика, которого воспитывает дедушка в деревне. Дедушка хочет, чтобы внук верил в чудеса, поэтому помогает ему сохранить веру в Деда Мороза.

В российском кинематографе есть давняя традиция — в первый день съемок разбивать тарелку. Съемочной группе фильма «Счастье в конверте» удалось сделать это трижды. Так получилось, что съемки фильма состояли из трех блоков и растянулись почти на три года — с мая 2016 по февраль 2019.

По сюжету первой истории главный герой живет уединенно в доме на берегу моря. Найти такой дом команде не удалось, поэтому его пришлось построить. Его возвели недалеко от археологического комплекса «Херсонес» в Севастополе. 

Герой третьей истории «Подарок Деда Мороза» — школьник Сева, учащийся в первом классе. В качестве здания деревенской школы использовали музей в Карелии, а чтобы создать атмосферу школьного двора, съемочная команда залила каток и построила снежные горки. 

Актера на роль мальчика Севы искали на открытом «народном» кастинге, который прошел в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года. Ради участия в съемках кастинг посетили дети от 6 до 12 лет со всех городов России. Роль досталась Федору Лещеву — для мальчика это дебютное появление на большом экране.

Песня Леонида Агутина дала название одной из новелл киноальманаха «Счастье в конверте» и использовалась в качестве завершающего саундтрека. 

Картина стала режиссерским дебютом Светланы Сухановой. Тем не менее, актриса в интервью рассказала, что не собирается и дальше работать в качестве режиссера. По словам Светланы, она только хотела воплотить в жизнь свои фантазии.

В одной из сцен в фильме актеру Федору Лещеву пришлось съесть 17 конфет подряд.

Съемки третьей истории проходили зимой, при температуре -23 C. Режиссер поделилась, что было холодно, но снежные пейзажи были «фантастическими». 

Для сценариста Евгения Бедарева и Светланы Сухановой это второй совместный проект. Светлана снялась в его картине «Тариф Новогодний». 

Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации.

В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном – о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще – секрет счастья скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!

7.8 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 марта 2022
Премьера в мире 10 марта 2022
Возраст 12+
Прокатчик СБ Фильм
Режиссер
Светлана Суханова
Светлана Суханова
В ролях
Фёдор Лещев
Фёдор Лещев
Ефим Каменецкий
Ефим Каменецкий
Татьяна Самарина
Татьяна Самарина
Евгения Глотова
Евгения Глотова
Залим Мирзоев
Залим Мирзоев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Счастье в конверте 2 постера
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После трудового дня три работницы почтамта за ужином ведут беседу о том, насколько многое раньше решалось с помощью отправленных писем, написанных  на бумаге, когда отделение было полно людей, приходящих отправить или забрать свою весточку. Ненароком наиболее опытная из них, отслужившая на этом посту несколько десятков лет, вспомнит три истории, в которых послания, написанные от руки, уже в наше время стали важными в упоминаемый момент жизни их героев. Два товарища, чья дружба тянется еще…
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learningonline 13 марта 2020, 12:22
Мне, как зрителю, так и хочется сказать: "Ну, наконец-то!". И поздравить российский кинематограф с появлением стОящего кино! … Читать дальше…
Лариса Барановская 20 сентября 2020, 14:43
Фильм г...., пардон, дерьмо в конверте, опять пардон - в обертке красочной! И комментарии слюнявые, такие же.
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19 февраля 2022 10:33
Светлана Суханова рассказывает о своем фильме «Счастье в конверте» и поздравляет читательниц Киноафиши с 8 марта в нашем интервью - Светлана, российские зрители знают вас в первую очередь как актрису. Как вы пришли к своему первому полнометражному режиссерскому проекту? - Эти истории долгое время жили в моей душе. Я
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