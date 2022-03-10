Счастье в конверте, 2020

Над семейной мелодрамой «Счастье в конверте» работала режиссер Светлана Суханова совместно со сценаристом Евгением Бедаревым. Для актрисы это дебют в кинематографе в качестве режиссера. Как призналась Суханова в интервью, она давно мечтала снять картину о взаимоотношениях взрослых людей.
Фильм-альманах расскажет три трогательные истории о том, как искусство писать письма помогает людям быть рядом друг с другом, несмотря на расстояние. По сюжету картины после трудового дня три работницы почтамта собрались за ужином и беседуют о работе. Они предаются воспоминаниям, насколько важно было для людей получать письма от своих близких и как они чувствовали себя практически курьерами «счастья», доставляя очередную весточку.
Самая старшая сотрудница не согласна с подругами, она считает, что эпистолярное искусство все еще живет. Она рассказывает три истории, в которых письма сыграли важную роль уже в наше время и изменили судьбы героев.
Героями первой истории стали двое мужчин, подружившихся еще на фронте. Отслужив свое, друзья расстаются — один отправляется в путешествие, а другой пытается построить жизнь уже после войны. Единственное, что помогает им оставаться на связи друг с другом — письма.
Вторая история – о работнице вокзала. Она замечает, что уже второй день на перроне сидит старушка. Женщина принимает решение ей помочь. А третья история — про маленького мальчика, которого воспитывает дедушка в деревне. Дедушка хочет, чтобы внук верил в чудеса, поэтому помогает ему сохранить веру в Деда Мороза.
В российском кинематографе есть давняя традиция — в первый день съемок разбивать тарелку. Съемочной группе фильма «Счастье в конверте» удалось сделать это трижды. Так получилось, что съемки фильма состояли из трех блоков и растянулись почти на три года — с мая 2016 по февраль 2019.
По сюжету первой истории главный герой живет уединенно в доме на берегу моря. Найти такой дом команде не удалось, поэтому его пришлось построить. Его возвели недалеко от археологического комплекса «Херсонес» в Севастополе.
Герой третьей истории «Подарок Деда Мороза» — школьник Сева, учащийся в первом классе. В качестве здания деревенской школы использовали музей в Карелии, а чтобы создать атмосферу школьного двора, съемочная команда залила каток и построила снежные горки.
Актера на роль мальчика Севы искали на открытом «народном» кастинге, который прошел в Санкт-Петербурге в декабре 2018 года. Ради участия в съемках кастинг посетили дети от 6 до 12 лет со всех городов России. Роль досталась Федору Лещеву — для мальчика это дебютное появление на большом экране.
Песня Леонида Агутина дала название одной из новелл киноальманаха «Счастье в конверте» и использовалась в качестве завершающего саундтрека.
Картина стала режиссерским дебютом Светланы Сухановой. Тем не менее, актриса в интервью рассказала, что не собирается и дальше работать в качестве режиссера. По словам Светланы, она только хотела воплотить в жизнь свои фантазии.
В одной из сцен в фильме актеру Федору Лещеву пришлось съесть 17 конфет подряд.
Съемки третьей истории проходили зимой, при температуре -23 C. Режиссер поделилась, что было холодно, но снежные пейзажи были «фантастическими».
Для сценариста Евгения Бедарева и Светланы Сухановой это второй совместный проект. Светлана снялась в его картине «Тариф Новогодний».
Три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации.
В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном – о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще – секрет счастья скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!