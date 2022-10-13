Картина будет интересна не только детской аудитории. История затрагивает серьезные проблемы защиты окружающей среды, взаимопомощи и социального неравенства. При этом фильм оставляет светлые ощущения и веру в то, что добро одержит победу над злом.

Итальянский режиссер Брандо Куиличи с начала 1990-х известен как документалист, снявший немало фильмов об Арктике. Картина «Мой тигр» стала дебютом Куиличи в полнометражном художественном кино.

Куиличи, направленный на интернациональный кинематограф, принял решение, что актеры будут говорить на английском языке.

Образ главного героя воплотил Санни Павар. Этот харизматичный мальчик запомнился зрителям участием в картине «Лев», номинированном на «Оскар» в 2017 году.

Фильм полон захватывающих кадров в документальном стиле о дикой природе и пейзажах Непала и Гималаев. Они приобретают самостоятельную художественную ценность на большом экране.