Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Лунтик. Обратная сторона луны» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Мой тигр
7.0
Мой тигр - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Мой тигр
7.0

Мой тигр

, 2022
Ta'igara: An adventure in the Himalayas
Италия / приключения / 18+
Приключенческий фильм о дружбе мальчика-сироты и бенгальского тигренка
Трейлеры
Постер фильма Мой тигр
7.0
Мой тигр - Дублированный трейлер
Мой тигр  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина будет интересна не только детской аудитории. История затрагивает серьезные проблемы защиты окружающей среды, взаимопомощи и социального неравенства. При этом фильм оставляет светлые ощущения и веру в то, что добро одержит победу над злом.

Итальянский режиссер Брандо Куиличи с начала 1990-х известен как документалист, снявший немало фильмов об Арктике. Картина «Мой тигр» стала дебютом Куиличи в полнометражном художественном кино.

Куиличи, направленный на интернациональный кинематограф, принял решение, что актеры будут говорить на английском языке. 

Образ главного героя воплотил Санни Павар. Этот харизматичный мальчик запомнился зрителям участием в картине «Лев», номинированном на «Оскар» в 2017 году.

Фильм полон захватывающих кадров в документальном стиле о дикой природе и пейзажах Непала и Гималаев. Они приобретают самостоятельную художественную ценность на большом экране.

В долинах Гималаев мальчик-сирота спасает бенгальского тигренка от безжалостных браконьеров. Вместе они отправились в монастырь Такцанг в Бутане, известный как «Гнездо тигра», где буддийские монахи нашли убежище после китайского вторжения в Тибет в 1950 году и защищали диких животных. Новая превосходная история для всей семьи, это свежий взгляд на дружбу двух сирот — тигренка и ребенка.

В ролях

Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Miss Hannah
Санни Павар
Санни Павар
Balmani
Юн Си Джойс
Юн Си Джойс
Samchai
Самир Гурунг
Самир Гурунг
Madhav's Father
Амандип Сингх
Амандип Сингх
Jenan
Shi Yang Shi
Head Lama
Loonibha Tuladhar
Idha
Legyaan Thapa
Madhav
Bhumika Tharu
Bechne
Режиссер Брандо Куиличи
Сценарист Хью Хадсон, Брандо Куиличи, Руперт Томсон
Композитор Vincenzo Ricca, Ben Zebelman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 марта 2023
Премьера в мире 13 октября 2022
Дата выхода
20 октября 2022 Россия Global Film
26 октября 2022 Австрия
27 октября 2022 Азербайджан 6+
20 октября 2022 Германия 6
31 января 2024 Индонезия SU
13 октября 2022 Италия
27 октября 2022 Казахстан 12+
23 июня 2023 Канада
27 октября 2022 Кыргызстан
21 октября 2022 Латвия U
14 октября 2022 Литва N
2 марта 2023 ОАЭ TBC
27 января 2023 Польша 6
30 марта 2023 Словакия 12
29 декабря 2022 Украина
15 марта 2023 Франция
26 января 2023 Хорватия
6 апреля 2023 Чехия
16 мая 2024 Южная Корея ALL
Сборы в мире $1 844 624
Производство HD Productions, Medusa Film, Ministero della Cultura (MiC)
Другие названия
Ta'igara: An Adventure in the Himalayas, The Tiger's Nest, Die Legende vom Tigernest, Мой тигр, 'Η φωλιά της τίγρης, A Tiger's Journey, A Tigrisfészek, Dječak i tigar, El niño y el tigre, Il ragazzo e la tigre, Io e Mukti, Le nid du tigre, Le tigre et l'enfant, O Menino e o Tigre, Pimi z Krainy Tygrysów, Poiss ja tiiger, Tigro kelionė Himalajuose, Zachráňte tigra, The Tiger and the Kid, 새끼 호랑이의 집을 찾아서

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
5.7 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Мой тигр - Дублированный трейлер
Мой тигр Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы зрителей о фильме Мой тигр

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы зрителей в целом положительные: фильм вызывает интерес благодаря драматичному сюжету и эмоциональным моментам, особенно в семейном контексте. Сильные стороны — вовлечение, понятные мотивы и трогательный финал. В явных минусах не усматривают значительных недостатков. Общая оценка — положительная; детям он нравится и они эмоционально вовлекаются. Подходит для семейного просмотра с детьми, кто любит драму и понятные развязки.
Саммари составлено ИИ на основе 5 отзывов.

Отзывы о фильме

Николай Цупов 12 ноября 2022, 18:17
Да действительно , очень классный фильм. Моя дочка с супругой и братом ходили , они говорили , что очень интересный и драматичный. Желаю и вам сходить с вашими детьми на этот замечательный фильм.
dayana1983 24 октября 2022, 21:56
Ходила с сыном 7 лет, он был в восторге. Конец трогательный и для ребёнка... Не пожалела, что тоже пошла.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Гречка обожает не соль, не масло, а эту специю: блюдо получается ароматное и рассыпчатое – вкуснее плова в 100 раз
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
5 лучших детективов из России с рейтингом 7,9+: «Первый отдел» и «Невский» не ждите, зато будет много новинок
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше