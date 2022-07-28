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Нахимовцы Нахимовцы
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Нахимовцы, 2021

2021 / Россия
Оценить фильм можно будет после премьеры Билеты от 500 ₽
Приключенческий фильм о современных подростках и патриотическом воспитании
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картина придется по вкусу тем, кто интересуется военным делом и отечественной историей. В кадре появляется множество локаций, которые относятся к истории российского флота. Часть съемочного процесса проходила на территории Нахимовского училища, часть – на суднах Тихоокеанского флота во Владивостоке. Некоторые серии снимали на проспектах и набережных Санкт-Петербурга.

В фильме подобрался прекрасный актерский состав: Андрей Мерзликин, известный широкому зрителю по съемкам в картине «Бумер», Сергей Гармаш («Ворошиловский стрелок», «Стиляги»), Анна Дюкова («Грозовые ворота», «Григорий Р.») и многие другие. А для нескольких молодых актеров участие в съемках стало дебютной работой в большом кино.

В фильме звучит музыка известного российского композитора Алексея Шелыгина, написанная специально для этой картины. Алексей Шелыгин является членом Союза театральных деятелей. В английском справочнике Who is Who in Мusiс его имя можно встретить в разделе light classic, то есть «легкая классика», рядом с Майклом Найманом и Филиппом Глассом.

Эта история будет интересна как детям, так и родителям подростков, желающим лучше понять их. Главные герои не думают о морской службе, интересуясь лишь легкими деньгами и развлечениями, однако по воле старшего поколения поступают в морское училище. Создатели картины во всех подробностях рисуют психологический портрет современного подростка.

Режиссером фильма стал Олег Штром, известный российскому зрителю по лентам «Игроки» с Олегом Меньшиковым в главной роли, а также многосерийным проектам «Десантный Батя» и «Будет светлым день». Штром и сам является выходцем из морской династии, поэтому он с готовностью отозвался на идею «Каро Продакшн».

Роли братьев исполнили непрофессиональные актеры Даниил и Никита Ходуновы. Авторы картины построили сюжет вокруг двойняшек для драматического накала. Для Ходуновых лента стала дебютом в большом кино, но после их стали звать и в другие проекты: к примеру, юношей можно увидеть в многосерийной картине «Мосгаз. Западня». Даниил и Никита, как и их герои, из семьи военных, но, в отличие от персонажей фильма, родители не настаивают на том, чтобы ребята продолжили их дело.

Еще одним дебютантом стал молодой актер Иван Якименко. Во время съемок в картине он ходил в 9-й класс. В картине юноша получил пусть и небольшую, но полномасштабную роль воспитанника, при помощи которого братья адаптировались в новых реалиях. До этого Якименко снимался в массовых сценах в многосерийном проекте «Карамора» Данилы Козловского.

История о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец — бравый морской капитан — мечтает, чтобы сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного «предводителя» молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет крайне сложно.

Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 28 июля 2022
Премьера в мире 28 июля 2022
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Олег Штром
Олег Штром
В ролях
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Анна Алексахина
Анна Алексахина
Анна Дюкова
Анна Дюкова
Ольга Павловец
Ольга Павловец
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Нахимовцы 3 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Формула Кино Европа
19:00 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 4 июня 2022, 19:32
Второсортный и унылый фильм. Стандартный повторяющийся русский сюжет . Никому не советую!
Boris Britva 9 июля 2022, 13:40
Выглядит интересно, из-за тематики зайдет не каждому, но в целом - проходное кино. Не шедевр, но и не ужас. Если любите патриотические фильмы - должно понравится.
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2 июня 2022 16:49
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«Нахимовцы» в кинотеатрах

ср 27
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Нахимовцы»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Формула Кино Европа Киевская
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