Нахимовцы, 2021

Картина придется по вкусу тем, кто интересуется военным делом и отечественной историей. В кадре появляется множество локаций, которые относятся к истории российского флота. Часть съемочного процесса проходила на территории Нахимовского училища, часть – на суднах Тихоокеанского флота во Владивостоке. Некоторые серии снимали на проспектах и набережных Санкт-Петербурга.

В фильме подобрался прекрасный актерский состав: Андрей Мерзликин, известный широкому зрителю по съемкам в картине «Бумер», Сергей Гармаш («Ворошиловский стрелок», «Стиляги»), Анна Дюкова («Грозовые ворота», «Григорий Р.») и многие другие. А для нескольких молодых актеров участие в съемках стало дебютной работой в большом кино.

В фильме звучит музыка известного российского композитора Алексея Шелыгина, написанная специально для этой картины. Алексей Шелыгин является членом Союза театральных деятелей. В английском справочнике Who is Who in Мusiс его имя можно встретить в разделе light classic, то есть «легкая классика», рядом с Майклом Найманом и Филиппом Глассом.

Эта история будет интересна как детям, так и родителям подростков, желающим лучше понять их. Главные герои не думают о морской службе, интересуясь лишь легкими деньгами и развлечениями, однако по воле старшего поколения поступают в морское училище. Создатели картины во всех подробностях рисуют психологический портрет современного подростка.