Нахимовцы, 2021

Картина придется по вкусу тем, кто интересуется военным делом и отечественной историей. В кадре появляется множество локаций, которые относятся к истории российского флота. Часть съемочного процесса проходила на территории Нахимовского училища, часть – на суднах Тихоокеанского флота во Владивостоке. Некоторые серии снимали на проспектах и набережных Санкт-Петербурга.
В фильме подобрался прекрасный актерский состав: Андрей Мерзликин, известный широкому зрителю по съемкам в картине «Бумер», Сергей Гармаш («Ворошиловский стрелок», «Стиляги»), Анна Дюкова («Грозовые ворота», «Григорий Р.») и многие другие. А для нескольких молодых актеров участие в съемках стало дебютной работой в большом кино.
В фильме звучит музыка известного российского композитора Алексея Шелыгина, написанная специально для этой картины. Алексей Шелыгин является членом Союза театральных деятелей. В английском справочнике Who is Who in Мusiс его имя можно встретить в разделе light classic, то есть «легкая классика», рядом с Майклом Найманом и Филиппом Глассом.
Эта история будет интересна как детям, так и родителям подростков, желающим лучше понять их. Главные герои не думают о морской службе, интересуясь лишь легкими деньгами и развлечениями, однако по воле старшего поколения поступают в морское училище. Создатели картины во всех подробностях рисуют психологический портрет современного подростка.
Режиссером фильма стал Олег Штром, известный российскому зрителю по лентам «Игроки» с Олегом Меньшиковым в главной роли, а также многосерийным проектам «Десантный Батя» и «Будет светлым день». Штром и сам является выходцем из морской династии, поэтому он с готовностью отозвался на идею «Каро Продакшн».
Роли братьев исполнили непрофессиональные актеры Даниил и Никита Ходуновы. Авторы картины построили сюжет вокруг двойняшек для драматического накала. Для Ходуновых лента стала дебютом в большом кино, но после их стали звать и в другие проекты: к примеру, юношей можно увидеть в многосерийной картине «Мосгаз. Западня». Даниил и Никита, как и их герои, из семьи военных, но, в отличие от персонажей фильма, родители не настаивают на том, чтобы ребята продолжили их дело.
Еще одним дебютантом стал молодой актер Иван Якименко. Во время съемок в картине он ходил в 9-й класс. В картине юноша получил пусть и небольшую, но полномасштабную роль воспитанника, при помощи которого братья адаптировались в новых реалиях. До этого Якименко снимался в массовых сценах в многосерийном проекте «Карамора» Данилы Козловского.
История о братьях-близнецах из семьи потомственных военных моряков. Их отец — бравый морской капитан — мечтает, чтобы сыновья закончили легендарное Нахимовское училище и продолжили семейную династию на флоте. Однако сами ребята совсем не думают о морской службе. Как и большинство современных подростков, они хотят лишь веселья и легких денег. Эти желания приводят героев в банду местного «предводителя» молодежи, выбраться из которой без поддержки родного училища им будет крайне сложно.