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Морфий Морфий
Киноафиша Фильмы Морфий

Морфий, 2008

2008 / Россия
7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Драма Алексея Балабанова о враче с наркотической зависимостью
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Причины посмотреть Факты О фильме

В самый разгар революции 1917 года молодого врача Михаила Полякова назначают в сельскую больницу. Поляков только что окончил свои штудии, и из-за его неопытности первый же его пациент погибает от дифтерии. Опасаясь заразиться самому, герой колит себе сыворотку, а позже делает укол морфия, чтобы избавиться от боли. Под морфием он проводит несколько успешных операций, и у него начинается роман с медсестрой Анной, которую он тоже сажает на наркотик. Герои все глубже погружаются в бездны наркотической зависимости, и становится понятно, что пути назад у них уже не будет.

  • Фильм основан на одноименном рассказе Михаила Булгакова, а также на его цикле «Записки юного врача». Сценарий написал близкий друг и один из любимых актеров режиссера Алексея Балабанова, Сергей Бодров-младший. 
  • Бодров должен был исполнить и главную роль, но трагически погиб вместе со своей съемочной группой в Кармадонском ущелье во время съемок картины «Связной». Этот фильм посвящен его светлой памяти. 
  • Во время съемок сцены обнаженной натуры выяснилось, что на студии Ленфильм, в павильонах которой снимался фильм, не было горячей воды. В итоге воду для купания героинь стали греть кипятильником, но вскоре вся она вытекла через дыру в корыте. Тогда его пол постелили полиэтиленом, пока голые и замерзшие актрисы ругались между собой, споря, кто из них должен более откровенно показаться в кадре.

1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает 23-х летний доктор Поляков. Однажды, борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол морфия — самого сильного наркотика. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнуть у здравомыслящего человека, тем более у врача.

7.4 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 7 апреля 2022
Премьера в мире 27 ноября 2008
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Алексей Балабанов
Алексей Балабанов
В ролях
Леонид Бичевин
Леонид Бичевин
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте
Андрей Панин
Андрей Панин
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Светлана Письмиченко
Светлана Письмиченко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Морфий 3 постера
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Морфий смотреть онлайн

Морфий
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Наша рецензия
Тяжёлая судьба земского врача Режиссёры, экранизирующие произведения художественной и не очень литературы, бросают все силы на то, чтобы сделать своё кинематографическое детище достойным высоких рейтингов и оценок. Иногда для этого не только перерабатывают оригинальный сюжет до почти неузнаваемого вида, но и включают в картину всё, что связано с описываемой историей. Так, например, происходит в картине Алексея Балабанова «Морфий», которая включает в себя отрывки из таких работ…
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kerastase 18 мая 2022, 07:37
Прекрасная экранизация
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