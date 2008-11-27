Морфий, 2008

В самый разгар революции 1917 года молодого врача Михаила Полякова назначают в сельскую больницу. Поляков только что окончил свои штудии, и из-за его неопытности первый же его пациент погибает от дифтерии. Опасаясь заразиться самому, герой колит себе сыворотку, а позже делает укол морфия, чтобы избавиться от боли. Под морфием он проводит несколько успешных операций, и у него начинается роман с медсестрой Анной, которую он тоже сажает на наркотик. Герои все глубже погружаются в бездны наркотической зависимости, и становится понятно, что пути назад у них уже не будет.
1917 год, время смуты, революции, надежд и потерь. В больницу уездного города N приезжает 23-х летний доктор Поляков. Однажды, борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою, спасает его укол морфия — самого сильного наркотика. Но Поляков не верит, что пагубное пристрастие может возникнуть у здравомыслящего человека, тем более у врача.