(Не)идеальные парочки, 2021

Новая работа от знаменитого дуэта, прославившегося на весь мир «Идеальными незнакомцами». Их предыдущая комедия послужила основой сразу для нескольких заграничных ремейков, включая российскую адаптацию от «Квартета И». Лента «(НЕ)идеальные парочки» хоть и не повторила грандиозный успех предшественника, но оказалась ничуть не менее остроумной, получив положительные отзывы от критиков и зрителей по всему миру.

Отличный выбор для просмотра со своей второй половинкой, ведь помимо юмора, кинокартина предлагает целую россыпь романтических историй на любой вкус.

Насыщенный каст состоит сплошь из ярких звезд кинематографа Италии наших дней. Помимо Клаудии Джерини, добившейся признания не только на родине, но и в Голливуде, ансамбль включает в себя Эвридиче Аксэн («Лоро 1», «Молодой Папа»), Филиппо Нигро («Все копы — ублюдки») и ветерана кино Ренато Скарпа, за плечами которого свыше ста фильмов.

Легкий и динамичный сюжет, не дающий заскучать ни на минуту.

«(НЕ)идеальные парочки» — удачный вариант для поклонников итальянских комедий. Эта страна издавна славится работами в данном жанре, удерживая высокую планку по сей день. Хиты Паоло Костелла и Паоло Дженовезе — яркое тому подтверждение.