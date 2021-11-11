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(Не)идеальные парочки, 2021

2021 / Италия
5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Итальянская комедия о супружеских тайнах
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Новая работа от знаменитого дуэта, прославившегося на весь мир «Идеальными незнакомцами». Их предыдущая комедия послужила основой сразу для нескольких заграничных ремейков, включая российскую адаптацию от «Квартета И». Лента «(НЕ)идеальные парочки» хоть и не повторила грандиозный успех предшественника, но оказалась ничуть не менее остроумной, получив положительные отзывы от критиков и зрителей по всему миру.

Отличный выбор для просмотра со своей второй половинкой, ведь помимо юмора, кинокартина предлагает целую россыпь романтических историй на любой вкус.

Насыщенный каст состоит сплошь из ярких звезд кинематографа Италии наших дней. Помимо Клаудии Джерини, добившейся признания не только на родине, но и в Голливуде, ансамбль включает в себя Эвридиче Аксэн («Лоро 1», «Молодой Папа»), Филиппо Нигро («Все копы — ублюдки») и ветерана кино Ренато Скарпа, за плечами которого свыше ста фильмов.

Легкий и динамичный сюжет, не дающий заскучать ни на минуту.

«(НЕ)идеальные парочки» — удачный вариант для поклонников итальянских комедий. Эта страна издавна славится работами в данном жанре, удерживая высокую планку по сей день. Хиты Паоло Костелла и Паоло Дженовезе — яркое тому подтверждение.

Режиссером выступил Паоло Костелла, написавший сценарий в соавторстве с Паоло Дженовезе, вместе с которым ранее работал над созданием популярной комедии «Идеальные незнакомцы».

Автор музыки — известный итальянский композитор Леле Маркителли, известный на весь мир благодаря саундтрекам к фильмам и сериалам Паоло Соррентино («Рука Бога», «Молодой Папа»).

Супружеские союзы нескольких пар были признаны недействительными, т. к. священник, который венчал их, оказался шарлатаном. Вскоре после этого стали всплывать тайны, которые супруги всю жизнь хранили друг от друга. Смогут ли они снова заключить брак или их жизнь перевернется с ног на голову?

5.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2021
Премьера в России 6 января 2022
Премьера онлайн 14 февраля 2022
Премьера в мире 11 ноября 2021
Возраст 16+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Паоло Костелла
Паоло Костелла
В ролях
Клаудия Джерини
Клаудия Джерини
Каролина Крешентини
Каролина Крешентини
Филиппо Нигро
Филиппо Нигро
Амбра Анджолини
Амбра Анджолини
Клаудия Пандольфи
Клаудия Пандольфи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма (Не)идеальные парочки 3 постера
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Спокойная и с виду благополучная жизнь четырех супружеских пар внезапно оказывается под угрозой. Священник, который их венчал, оказался шарлатаном, а раз его разоблачили, то и браки, им заключенные, недействительны. Это произошло с сорока семью браками по всей стране. Церковная администрация идет навстречу не ожидавшим нового статуса молодоженам и планирует организовать массовое венчание, но смогут ли эти пары остаться парами до даты заключения брака? Паоло Дженовезе и Паоло Костелла,…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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4 февраля 2022 12:40
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