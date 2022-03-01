Потустороннее, 2020

История циклична: паранормальные события разворачиваются в 1987 году и продолжаются уже в 2021 году. Сюжет намекает на то, что фатальная ошибка в прошлом может повлиять на будущее и затронуть многих непричастных.
Несмотря на ужасающий фон повествования, в фильме показана самобытная природа укромных уголков Зальцбурга, родины композитора Моцарта. Многие члены съемочной группы посещали его резиденцию после завершения производства.
В кадре можно увидеть актеров разного происхождения: китайские звезды показывают высшую степень мастерства наряду с немецкими, а за взаимодействием непохожих лиц, находящихся в рамках одной ситуации, наблюдать намного интереснее.
Сюжет истории не нов, но классика всегда в моде, а поэтому проникнуться эмпатией к героям будет проще. Фильм похож на уже ставшие хитами «Джуманджи», «Затура» и другие проекты, связанные со «смертельными» настолками.
Подростки и взрослые в ленте незримо связаны друг с другом: действия одних являются следствиями действий других. Исходя из этого, проект будет одинаково интересен разной возрастной аудитории.
Одного из ключевых персонажей мистической истории сыграл немецкий актер Владимир Бурлаков, который родился в России. Он снялся более чем в 50 работах, среди которых популярный сериал «Германия 83» и его продолжение – «Германия 86».
Съемки проходили в маленьком австрийском городе Санкт-Михаель, покрытом льдами и снегом. Актриса Тиффани Сюй в одной из сцен поскользнулась и сильно ударилась головой, однако завершила работу, несмотря на боль. Позже выяснилось, что она не получила серьезных травм.
В сценарии китайского актера Цао Юйнина было много реплик на английском языке, на котором он плохо говорит. Актер переживал из-за этого и много работал над произношением, хотя режиссер не требовал совершенного владения иностранной речью.
Один из продюсеров, Максимилиан Тош, переживал, что Вероника Феррес доставит съемочной группе много проблем, так как считал ее заносчивой. Однако после знакомства убедился в обратном и отметил, что актриса довольно проста в общении и является профессионалом своего дела.
Так как в триллере ведется расследование загадочных убийств, в некоторых сценах присутствует комната допроса. Оказалось, что для этого был переоборудован местный ЗАГС.
Город охватывает волна необъяснимых смертей. Во время расследования выясняется, что это как-то связано с найденной подростками старинной игрой, которая открыла мир для чего-то паранормального.