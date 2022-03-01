Потустороннее, 2020

История циклична: паранормальные события разворачиваются в 1987 году и продолжаются уже в 2021 году. Сюжет намекает на то, что фатальная ошибка в прошлом может повлиять на будущее и затронуть многих непричастных.

Несмотря на ужасающий фон повествования, в фильме показана самобытная природа укромных уголков Зальцбурга, родины композитора Моцарта. Многие члены съемочной группы посещали его резиденцию после завершения производства.

В кадре можно увидеть актеров разного происхождения: китайские звезды показывают высшую степень мастерства наряду с немецкими, а за взаимодействием непохожих лиц, находящихся в рамках одной ситуации, наблюдать намного интереснее.

Сюжет истории не нов, но классика всегда в моде, а поэтому проникнуться эмпатией к героям будет проще. Фильм похож на уже ставшие хитами «Джуманджи», «Затура» и другие проекты, связанные со «смертельными» настолками.

Подростки и взрослые в ленте незримо связаны друг с другом: действия одних являются следствиями действий других. Исходя из этого, проект будет одинаково интересен разной возрастной аудитории.