KGF 2, 2022

Впечатляющие масштабные сцены со взрывами, погонями и перестрелками. Эффектно сняты битвы, огненные извержения, а также локальные драки. Авторы использовали множество кинематографических приемов, чтобы передать экшен в ряде эпизодов.
Главный герой борется за справедливость, собственную честь и достоинство, а также за близких и народ своей страны. Он оказывает активное сопротивление врагам, при этом узнает много о своем прошлом, что является провокацией.
В фильме есть много сцен массового скопления людей, которые не были созданы с помощью компьютерной графики. Масштаб действий выглядит устрашающим и одновременно завораживающим.
Лента является эпичным продолжением популярного проекта, который уже успел завоевать любовь зрителей. Над ним трудились авторы оригинала, тем самым атмосфера картины не была утрачена. Из-за солидного бюджета фильм удалось сделать еще современнее, свежее и лучше.
Картина создана по канонам индийского кино. Основную часть действия занимают бои, далее следует драма и личные переживания главного героя – это является главным движущим мотивом для него. Также в фильме есть четкое разделение на добро и зло.
Первая часть ленты, выпущенная в 2018 году, стала самым обсуждаемым проектом на хинди-говорящих территориях. В сиквеле актер Яш вернется к своей роли, а в качестве антагониста выступит Санджай Датт, чего не было в оригинале.
Фильм стал самым дорогим проектом, созданный на языке каннада. Бюджет ленты составил 100 крор. Он будет дублирован на языки телугу, тамил, малаялам и хинди.
За первые сутки тизер второй части фильма на YouTube посмотрели 72 млн зрителей. Ролик стал самым просматриваемым на видеохостинге. Он также занял 2-е место как самый быстрый тизер/трейлер в мире, достигший 1 млн лайков. Видео достигло этого результата за 1 час 17 минут.
Из-за распространения коронавируса съемки фильма были отложены на 8 месяцев, при этом дату премьеры сдвигать не стали, так как все удалось завершить в срок.
Режиссером и сценаристом проекта выступил Прашантх Нил, для которого боевик стал самым успешным в карьере. Он занимался разработкой первой части фильма и взялся за вторую на фоне популярности оригинала.
На пропитанной кровью земле Колар Голд Филдс появился новый повелитель - Рокки, чье имя вселяет страх в сердца его врагов. Его союзники смотрят на Рокки как на своего спасителя, правительство видит в нем угрозу закону и порядку; враги требуют мести и замышляют его падение. Вас ждут более кровавые сражения и мрачные дни, пока Рокки продолжает свой путь к бесспорному превосходству.
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