KGF 2, 2022

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Постер фильма Золотые прииски Колара: Глава 2
8.3
Золотые прииски Колара: Глава 2 - Трейлер
Киноафиша Фильмы Золотые прииски Колара: Глава 2
8.3

Золотые прииски Колара: Глава 2

, 2022
K.G.F: Chapter 2
Индия / боевик, драма, триллер / 18+
Индийский экшн о бесстрашном герое Рокки
Трейлеры
Постер фильма Золотые прииски Колара: Глава 2
8.3
Золотые прииски Колара: Глава 2 - Трейлер
Золотые прииски Колара: Глава 2  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Впечатляющие масштабные сцены со взрывами, погонями и перестрелками. Эффектно сняты битвы, огненные извержения, а также локальные драки. Авторы использовали множество кинематографических приемов, чтобы передать экшен в ряде эпизодов.

Главный герой борется за справедливость, собственную честь и достоинство, а также за близких и народ своей страны. Он оказывает активное сопротивление врагам, при этом узнает много о своем прошлом, что является провокацией.

В фильме есть много сцен массового скопления людей, которые не были созданы с помощью компьютерной графики. Масштаб действий выглядит устрашающим и одновременно завораживающим.

Лента является эпичным продолжением популярного проекта, который уже успел завоевать любовь зрителей. Над ним трудились авторы оригинала, тем самым атмосфера картины не была утрачена. Из-за солидного бюджета фильм удалось сделать еще современнее, свежее и лучше.

Картина создана по канонам индийского кино. Основную часть действия занимают бои, далее следует драма и личные переживания главного героя – это является главным движущим мотивом для него. Также в фильме есть четкое разделение на добро и зло.

Первая часть ленты, выпущенная в 2018 году, стала самым обсуждаемым проектом на хинди-говорящих территориях. В сиквеле актер Яш вернется к своей роли, а в качестве антагониста выступит Санджай Датт, чего не было в оригинале.

Фильм стал самым дорогим проектом, созданный на языке каннада. Бюджет ленты составил 100 крор. Он будет дублирован на языки телугу, тамил, малаялам и хинди.

За первые сутки тизер второй части фильма на YouTube посмотрели 72 млн зрителей. Ролик стал самым просматриваемым на видеохостинге. Он также занял 2-е место как самый быстрый тизер/трейлер в мире, достигший 1 млн лайков. Видео достигло этого результата за 1 час 17 минут.

Из-за распространения коронавируса съемки фильма были отложены на 8 месяцев, при этом дату премьеры сдвигать не стали, так как все удалось завершить в срок.

Режиссером и сценаристом проекта выступил Прашантх Нил, для которого боевик стал самым успешным в карьере. Он занимался разработкой первой части фильма и взялся за вторую на фоне популярности оригинала.

На пропитанной кровью земле Колар Голд Филдс появился новый повелитель - Рокки, чье имя вселяет страх в сердца его врагов. Его союзники смотрят на Рокки как на своего спасителя, правительство видит в нем угрозу закону и порядку; враги требуют мести и замышляют его падение. Вас ждут более кровавые сражения и мрачные дни, пока Рокки продолжает свой путь к бесспорному превосходству.

В ролях

Санджай Датт
Санджай Датт
Adheera
Равина Тандон
Ramika Sen
Пракаш Радж
Виджаяндер Ингалги
Яш
Рокки
Шринди Шетти
Reena
Ачютх Кумар
Guru Pandian
Рао Рамеш
Kanneganti Raghavan
Малавика Авинаш
Deepa Hegde
T.S. Nagabharana
Srinivas
Еасвари Рао
Fathima
Режиссер Прашантх Нил
Сценарист Прашантх Нил
Композитор Ravi Basrur
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 48 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 мая 2022
Премьера в мире 14 апреля 2022
Дата выхода
14 апреля 2022 Россия Indian Films
14 апреля 2022 Великобритания 15
14 апреля 2022 Германия
14 апреля 2022 Индия UA
14 апреля 2022 Испания
14 апреля 2022 Малайзия P13
14 апреля 2022 Норвегия 15
14 апреля 2022 США PG-13
14 апреля 2022 Франция
MPAA PG-13
Бюджет 1 000 000 000 INR
Сборы в мире $118 897 269
Производство Hombale Films
Другие названия
K.G.F: Chapter 2, K.G.F: Глава 2, Kalora kullakaevandused 2, KGF 2, KGF Chapter 2 - Teaser, KGF: Chapter 2, З.К.К.: частина 2, 柯拉爾金礦 第二章, KGF2, K. G. F 2, KGF Chapter 2, ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ ೨

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 16 голосов
8.2 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Трейлеры фильма

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Золотые прииски Колара: Глава 2 - Трейлер
Золотые прииски Колара: Глава 2 Трейлер
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