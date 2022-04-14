KGF 2, 2022

Впечатляющие масштабные сцены со взрывами, погонями и перестрелками. Эффектно сняты битвы, огненные извержения, а также локальные драки. Авторы использовали множество кинематографических приемов, чтобы передать экшен в ряде эпизодов.

Главный герой борется за справедливость, собственную честь и достоинство, а также за близких и народ своей страны. Он оказывает активное сопротивление врагам, при этом узнает много о своем прошлом, что является провокацией.

В фильме есть много сцен массового скопления людей, которые не были созданы с помощью компьютерной графики. Масштаб действий выглядит устрашающим и одновременно завораживающим.

Лента является эпичным продолжением популярного проекта, который уже успел завоевать любовь зрителей. Над ним трудились авторы оригинала, тем самым атмосфера картины не была утрачена. Из-за солидного бюджета фильм удалось сделать еще современнее, свежее и лучше.

Картина создана по канонам индийского кино. Основную часть действия занимают бои, далее следует драма и личные переживания главного героя – это является главным движущим мотивом для него. Также в фильме есть четкое разделение на добро и зло.