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Постер фильма Заклятье: 13-й этаж
6.2
Заклятье: 13-й этаж - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Заклятье: 13-й этаж
6.2

Заклятье: 13-й этаж

, 2022
Pengabdi Setan 2: Communion
Индонезия / драма, ужасы, детектив / 18+
Хоррор о семье, поселившейся в доме на проклятом кладбище
Трейлеры
Постер фильма Заклятье: 13-й этаж
6.2
Заклятье: 13-й этаж - Дублированный трейлер
Заклятье: 13-й этаж  Дублированный трейлер

Факты

О фильме

Картина является продолжением фильма 2017 года «Рабы Сатаны», который снят по мотивам одноименной ленты 1980 года.

Премьеры показ состоялся 30 июля 2022 года в кинотеатрах IMAX. Триллер стал первым фильмом в Индонезии и Юго-Восточной Азии, выпущенным в формате IMAX.

Фильм попал в раздел «Полуночные страсти» 27-го Международного кинофестиваля в Пусане, который состоялся в октябре 2022 года. 

Триллер стал третьим самым кассовым индонезийским фильмом всех времен. За несколько дней проката его посмотрели 6,3 миллиона зрителей.

Режиссер Джоко Анвар заявил, что у него есть планы снять третью часть, есть вторая будет успешна. По словам кинематографиста, фильм успешен, когда зрители хотят знать, что будет дальше.

Семья переезжает в высотный дом, построенный на кладбище, где с древних времен хоронили проклятых людей. Согласно легенде, именно в этом месте разверзнутся небеса и откроются двери ада. Надвигается буря, а в доме происходит нечто жуткое. Чтобы спастись, семейству придется столкнуться со всевозможными ужасами и разгадать тайну тринадцатого этажа.

В ролях

Тара Басро
Тара Басро
Rini
Бронт Паларэ
Бронт Паларэ
Bahri Suwono
Рату Фелиша
Рату Фелиша
Tari
Музакки Рамдан
Музакки Рамдан
Wisnu
Энди Арфиан
Энди Арфиан
Toni
Nasar Annuz
Bondi
Журди Праната
Dino
Egy Fedly
Budiman Syailendra
Fatih Unru
Ari
M. Iqbal Sulaiman
Darto
Режиссер Джоко Анвар
Сценарист Джоко Анвар
Композитор Bembi Gusti, Тони Мерле, Аги Нароттама
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 31 октября 2022
Премьера в мире 30 июля 2022
Дата выхода
1 декабря 2022 Россия World Pictures
16 октября 2022 Вьетнам
1 ноября 2024 Греция
3 июля 2023 Дания
4 августа 2022 Индонезия 13+
1 декабря 2022 Казахстан 18+
28 октября 2022 Камбоджа
10 ноября 2022 Кыргызстан 16+
11 августа 2022 Малайзия
16 октября 2024 Перу
12 августа 2022 Сингапур
1 декабря 2022 Таджикистан
23 декабря 2022 Тайвань
1 декабря 2022 Узбекистан 18+
28 декабря 2024 Хорватия
17 февраля 2023 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $900 000
Сборы в мире $992 483
Производство Rapi Films, Come and See Pictures, Sky Films
Другие названия
Pengabdi Setan 2: Communion, Satan's Slaves 2: Communion, Nô Lệ Của Quỷ 2, Pengabdi Setan 2: Komuni, Saatana kummardajad 2, Satan's Slaves: Communion, Słudzy diabła 2: Wspólnota, Заклятье: 13-й этаж, Заклятье. 13 этажей ада, 呪餐　悪魔の奴隷, 鬼搖靈2：陰語陣陣, Satans Slaves 2 Communion, 사탄의 노예 2

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 47 голосов
6.7 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3106 В жанре «драма»  1205 В жанре «ужасы»  314 В жанре «детектив»  69 В фильмах Индонезии  3 В фильмах 2022 года  132
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Заклятье: 13-й этаж - Дублированный трейлер
Заклятье: 13-й этаж Дублированный трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Заклятье: 13-й этаж

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
По отзывам зрителей концепция фильма вызывает интерес, но исполнение часто разочаровывает. Сильные стороны: идея и отдельные сцены создают напряжение, есть качественные визуальные эффекты. Слабые стороны: слабая проработка сюжета и персонажей, нудный темп, избыток скримеров. Общее настроение не однозначное: часть зрителей поддерживает, другие оценивают негативно. Подойдёт любителям хорроров с простой историей и визуальной подачей.
Саммари составлено ИИ на основе 17 отзывов.
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Заклятье: 13-й этаж - смотреть в онлайн-кинотеатре

Заклятье: 13-й этаж
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