Картина является продолжением фильма 2017 года «Рабы Сатаны», который снят по мотивам одноименной ленты 1980 года.

Премьеры показ состоялся 30 июля 2022 года в кинотеатрах IMAX. Триллер стал первым фильмом в Индонезии и Юго-Восточной Азии, выпущенным в формате IMAX.

Фильм попал в раздел «Полуночные страсти» 27-го Международного кинофестиваля в Пусане, который состоялся в октябре 2022 года.

Триллер стал третьим самым кассовым индонезийским фильмом всех времен. За несколько дней проката его посмотрели 6,3 миллиона зрителей.

Режиссер Джоко Анвар заявил, что у него есть планы снять третью часть, есть вторая будет успешна. По словам кинематографиста, фильм успешен, когда зрители хотят знать, что будет дальше.