Картина является продолжением фильма 2017 года «Рабы Сатаны», который снят по мотивам одноименной ленты 1980 года.
Премьеры показ состоялся 30 июля 2022 года в кинотеатрах IMAX. Триллер стал первым фильмом в Индонезии и Юго-Восточной Азии, выпущенным в формате IMAX.
Фильм попал в раздел «Полуночные страсти» 27-го Международного кинофестиваля в Пусане, который состоялся в октябре 2022 года.
Триллер стал третьим самым кассовым индонезийским фильмом всех времен. За несколько дней проката его посмотрели 6,3 миллиона зрителей.
Режиссер Джоко Анвар заявил, что у него есть планы снять третью часть, есть вторая будет успешна. По словам кинематографиста, фильм успешен, когда зрители хотят знать, что будет дальше.
Семья переезжает в высотный дом, построенный на кладбище, где с древних времен хоронили проклятых людей. Согласно легенде, именно в этом месте разверзнутся небеса и откроются двери ада. Надвигается буря, а в доме происходит нечто жуткое. Чтобы спастись, семейству придется столкнуться со всевозможными ужасами и разгадать тайну тринадцатого этажа.
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