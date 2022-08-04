Семейка монстров, 2020

История о невероятной дружбе маленького вампира и простого 10-летнего мальчика Мишеля. Представителей двух разных миров ждет незабываемое приключение, которое изменит весь мир! Мультфильм основан на цикле французских комиксов режиссера, сценариста и аниматора Жоанна Сфара.

300-летний вампир, запертый в теле ребенка, обречен на вечное одиночество. Его родители — строгие монстры, запрещающие сыну покидать пределы особняка. Их дом, населенный привидениями, расположен на отшибе города. Сюда не суется никто из смертных. Единственный друг маленького кровопийцы — преданный пес Фантомато. В душе вампир мечтает ходить в обычную среднюю школу. Там бы у него появилась возможность обзавестись друзьями. Но мама и папа настаивают на том, чтобы их сын обучался на дому, не привлекая к себе лишнего внимания.

Терпению юноши приходит конец. С наступлением темноты он сбегает через окно и отправляется навстречу приключениям. Судьба сталкивает бунтаря с простым мальчиком Мишелем. Вопреки ожиданиям, ребенок не испугался вампира. Напротив, он сумел разглядеть под маской монстра доброго и отзывчивого друга. Каждый вечер приятели устраивают тайные встречи. Но когда правда о существовании вурдалака становится известна всей округе, над семьей отшельников нависает смертельная угроза. Люди видят в вампирах заклятых врагов. Не желая соседствовать с персонажами жутких легенд, горожане выходят на охоту. Помирить представителей двух конфликтующих сторон способны лишь главные герои. Удастся ли подросткам защитить тех, кто им дорог?