Семейка монстров, 2020

История о невероятной дружбе маленького вампира и простого 10-летнего мальчика Мишеля. Представителей двух разных миров ждет незабываемое приключение, которое изменит весь мир! Мультфильм основан на цикле французских комиксов режиссера, сценариста и аниматора Жоанна Сфара.
300-летний вампир, запертый в теле ребенка, обречен на вечное одиночество. Его родители — строгие монстры, запрещающие сыну покидать пределы особняка. Их дом, населенный привидениями, расположен на отшибе города. Сюда не суется никто из смертных. Единственный друг маленького кровопийцы — преданный пес Фантомато. В душе вампир мечтает ходить в обычную среднюю школу. Там бы у него появилась возможность обзавестись друзьями. Но мама и папа настаивают на том, чтобы их сын обучался на дому, не привлекая к себе лишнего внимания.
Терпению юноши приходит конец. С наступлением темноты он сбегает через окно и отправляется навстречу приключениям. Судьба сталкивает бунтаря с простым мальчиком Мишелем. Вопреки ожиданиям, ребенок не испугался вампира. Напротив, он сумел разглядеть под маской монстра доброго и отзывчивого друга. Каждый вечер приятели устраивают тайные встречи. Но когда правда о существовании вурдалака становится известна всей округе, над семьей отшельников нависает смертельная угроза. Люди видят в вампирах заклятых врагов. Не желая соседствовать с персонажами жутких легенд, горожане выходят на охоту. Помирить представителей двух конфликтующих сторон способны лишь главные герои. Удастся ли подросткам защитить тех, кто им дорог?
— В основу сюжета мультфильма «Семейка монстров» легли комиксы «Petit Vampire», публиковавшиеся во Франции издательством «Delcourt» с 1999 по 2005 год. В обоих случаях автором выступил Жоанн Сфар.
— Сфар — главный руководитель отдела комиксов «Gallimard Jeunesse».
— «Семейка монстров» — третий анимационный проект в карьере режиссера. До этого он поставил «Кот раввина» (2011) и «Пророк» (2014). Также работал в художественном кино. В 2010 году Сфар снял байопик «Генсбур. Любовь хулигана». Спустя 5 лет экранизировал роман-бестселлер «Дама в очках и с ружьем в автомобиле».
— Помимо создания комиксов и мультфильмов Сфар также пишет книги. Например, в 2013 году автор выпустил роман-бестселлер «Le Plus Grand Philosophe de France». В своих произведениях писатель задается вопросами религии, идентичности и философии.
— Мультфильм «Семейка монстров», как и предыдущие работы режиссера, создавался без использования компьютерной графики.
— Мировая премьера должна была состояться в 2020 году на Международном фестивале анимационного кино в Анси. Но, ввиду закрытия кинотеатров по причине пандемии COVID-19, смотр прошел в онлайн-режиме.
— Соавтором сценария выступила Сандрина Жардель, жена Жоанна Сфара. Прежде они уже работали над созданием «Кота раввина».
— По словам режиссера, он стремился создать проект, который будет одинаково интересен как детям, так и их родителям.
— Для Камилль Коттен («Ямакаси», «Убивая Еву») и Квентина Форе («Борджия», «Кандис Ренуар») это первый опыт работы в озвучке анимационного фильма.
Маленькому Вампиру 10 лет уже 300 лет. Он живет в доме с привидениями и веселыми монстрами, но ему скучно до смерти... Он мечтает ходить в школу, чтобы общаться другими детьми, но родители не разрешают ему выходить из дома. Вместе со своим псом Фантомато. Маленький вампир тайно выбирается наружу в поисках новых друзей. У него появляется настоящий друг Майкл, но дружба вампира и человека привлекает внимание не только всей семейки вампиров, но и ужасного Гиббуса - ее старого врага.