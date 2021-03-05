Книжный в Париже, 2021

Опытному Серджио Кастеллитто, за плечами которого – сотня ролей и несколько режиссерских постановок, удалось выдержать тонкий баланс между комедией и драмой. Эта романтичная история, способная не только рассмешить, но и спровоцировать слезы.
Несмотря на отсутствие фантастических элементов, «Книжный в Париже» похожа на настоящую сказку. Эффект достигнут за счет красочных декораций, созданных на легендарной итальянской студии Чинечитта. Когда-то здесь работал классик Федерико Феллини, влияние которого ощущается в каждом кадре. В кинокартине Кастеллитто также цитируются шедевры Чарли Чаплина, Уильяма Шекспира, Луция Аннея Сенеки и многих других знаковых фигур.
Красивые фортепианные композиции Артуро Аннеккино, которые своевременно уступают место американской поп-музыке.
Блистательная актерская работа Беренис Бежо, супруги всемирно известного режиссера Мишеля Хазанавичуса. Слава пришла к ней благодаря ролям в фильмах «Артист», «Молодой Годар» и «Секреты прошлого».
Идеальный вариант для тех, кто без ума от Парижа. Авторы создают романтизированную версию города всех влюбленных, атмосфера которого напоминает классические французские романы.
Режиссером выступил Серджио Кастеллитто, написавший сценарий и исполнивший главную роль. Зрителям он может быть известен по кинокартинам «Рожденный дважды» и «Не уходи», в которых сыграла Пенелопа Крус.
В основе сюжета лежит комикс «Дракон в форме облака» Иво Милаццо. Оригинал был создан под вдохновением от реальной истории, услышанной автором от знакомого. Милаццо мечтал о том, чтобы в киноадаптации снялись Массимо Троизи и Жерар Депардье.
Адаптацией комикса занимался сценарист Этторе Скола, работавший вместе со своей дочерью Сильвией и коллегой Фурио Скарпелли. Лишь затем готовый скрипт для фильма попал в руки к опытному кинематографисту Серджио Кастеллитто.
Кастеллитто — ученик Скола, с которым его связывает многолетняя дружба.
По словам Кастеллитто, создавая эту камерную драматическую комедию, события которой практически не покидают пределы библиотеки, он вдохновлялся пьесами Антона Чехова.
«Книжный в Париже» — копродукция Италии и Франции. Съемки проходили в обеих странах, однако основная локация фильма (парижская библиотека) была построена на итальянской студии Чинечитта. Это требовалось для создания ощущения, будто Париж сошел со страниц литературных произведений.
Винченцо посвящает все свое время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертине. Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда. Очарованный ее жизненной энергией, мужчина снова начинает ощущать эмоции, которые он слишком долго подавлял, и которые заставят его усомниться в своем меланхолическом и почему-то застывшем образе жизни.