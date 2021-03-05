Книжный в Париже, 2021

Опытному Серджио Кастеллитто, за плечами которого – сотня ролей и несколько режиссерских постановок, удалось выдержать тонкий баланс между комедией и драмой. Эта романтичная история, способная не только рассмешить, но и спровоцировать слезы.

Несмотря на отсутствие фантастических элементов, «Книжный в Париже» похожа на настоящую сказку. Эффект достигнут за счет красочных декораций, созданных на легендарной итальянской студии Чинечитта. Когда-то здесь работал классик Федерико Феллини, влияние которого ощущается в каждом кадре. В кинокартине Кастеллитто также цитируются шедевры Чарли Чаплина, Уильяма Шекспира, Луция Аннея Сенеки и многих других знаковых фигур.

Красивые фортепианные композиции Артуро Аннеккино, которые своевременно уступают место американской поп-музыке.

Блистательная актерская работа Беренис Бежо, супруги всемирно известного режиссера Мишеля Хазанавичуса. Слава пришла к ней благодаря ролям в фильмах «Артист», «Молодой Годар» и «Секреты прошлого».

Идеальный вариант для тех, кто без ума от Парижа. Авторы создают романтизированную версию города всех влюбленных, атмосфера которого напоминает классические французские романы.