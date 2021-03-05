Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Книжный в Париже Книжный в Париже
Киноафиша Фильмы Книжный в Париже
Il materiale emotivo

Книжный в Париже, 2021

2021 / Италия / Франция
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Написать отзыв
Романтическая мелодрама о том, что любви все возрасты покорны
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 2
Не пойду 3
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Опытному Серджио Кастеллитто, за плечами которого – сотня ролей и несколько режиссерских постановок, удалось выдержать тонкий баланс между комедией и драмой. Эта романтичная история, способная не только рассмешить, но и спровоцировать слезы.

Несмотря на отсутствие фантастических элементов, «Книжный в Париже» похожа на настоящую сказку. Эффект достигнут за счет красочных декораций, созданных на легендарной итальянской студии Чинечитта. Когда-то здесь работал классик Федерико Феллини, влияние которого ощущается в каждом кадре. В кинокартине Кастеллитто также цитируются шедевры Чарли Чаплина, Уильяма Шекспира, Луция Аннея Сенеки и многих других знаковых фигур.  

Красивые фортепианные композиции Артуро Аннеккино, которые своевременно уступают место американской поп-музыке.

Блистательная актерская работа Беренис Бежо, супруги всемирно известного режиссера Мишеля Хазанавичуса. Слава пришла к ней благодаря ролям в фильмах «Артист», «Молодой Годар» и «Секреты прошлого».

Идеальный вариант для тех, кто без ума от Парижа. Авторы создают романтизированную версию города всех влюбленных, атмосфера которого напоминает классические французские романы. 

Режиссером выступил Серджио Кастеллитто, написавший сценарий и исполнивший главную роль. Зрителям он может быть известен по кинокартинам «Рожденный дважды» и «Не уходи», в которых сыграла Пенелопа Крус.

В основе сюжета лежит комикс «Дракон в форме облака» Иво Милаццо. Оригинал был создан под вдохновением от реальной истории, услышанной автором от знакомого. Милаццо мечтал о том, чтобы в киноадаптации снялись Массимо Троизи и Жерар Депардье.

Адаптацией комикса занимался сценарист Этторе Скола, работавший вместе со своей дочерью Сильвией и коллегой Фурио Скарпелли. Лишь затем готовый скрипт для фильма попал в руки к опытному кинематографисту Серджио Кастеллитто.

Кастеллитто — ученик Скола, с которым его связывает многолетняя дружба.

По словам Кастеллитто, создавая эту камерную драматическую комедию, события которой практически не покидают пределы библиотеки, он вдохновлялся пьесами Антона Чехова.

«Книжный в Париже» — копродукция Италии и Франции. Съемки проходили в обеих странах, однако основная локация фильма (парижская библиотека) была построена на итальянской студии Чинечитта. Это требовалось для создания ощущения, будто Париж сошел со страниц литературных произведений.

Винченцо посвящает все свое время своему книжному магазинчику в Париже и дочери Альбертине. Но однажды в его маленький мирок врывается веселая и эксцентричная Иоланда. Очарованный ее жизненной энергией, мужчина снова начинает ощущать эмоции, которые он слишком долго подавлял, и которые заставят его усомниться в своем меланхолическом и почему-то застывшем образе жизни.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 10 февраля 2022
Премьера онлайн 29 ноября 2021
Премьера в мире 5 марта 2021
Возраст 12+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
В ролях
Матильда Де Анхелис
Матильда Де Анхелис
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Серджио Кастеллитто
Серджио Кастеллитто
Сандра Мило
Сандра Мило
Нассим Си Ахмед
Нассим Си Ахмед
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Книжный в Париже 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Итальянец Винченцо (Серджио Кастеллитто) живет в центре Парижа и владеет небольшим книжным магазинчиком. Каждое утро он открывает его двери, выставляет наружу стенды с открытками, прилежно подметает тротуар перед входом и здоровается с соседями. У Винченцо нет ни мобильного телефона, ни компьютера, ни кассового аппарата. Дела он ведет по старинке, а о прибыли не заботится до такой степени, что позволяет некоторым клиентам красть книги. На втором этаже дома, в котором располагается магазин,…
Читать
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Книжный в Париже
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
15 интересных мартовских новинок кино на Okko Киноафиша подготовила подборку лучших новинок кино, которые будут доступны для онлайн-просмотра на Okko в марте 2022 года.  
Написать
10 марта 2022 16:58
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши