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Утраченные иллюзии Утраченные иллюзии
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Lost illusions

Утраченные иллюзии, 2021

2021 / Франция
6.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Экранизация известного романа Оноре де Бальзака «Человеческая комедия»
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Утраченные иллюзии»

Новое прочтение одного из наиболее известных французских романов в истории. Для многих, включая писателя Марселя Пруста, «Утраченные иллюзии» — лучшее произведение Оноре де Бальзака. В нем охватывается широкий спектр социальных и морально-нравственных проблем, ничуть не утративших актуальности.

Целая плеяда звезд европейского авторского кино, впервые оказавшихся в одном проекте. В кадре можно встретить знаменитого кинематографиста Ксавье Долана («Я убил свою маму», «Это всего лишь конец света»), Сесиль де Франс из «Молодого Папы» и восходящую звезду Бенжамена Вуазена, прославившегося после фильма «Лето’85» Франсуа Озона.

Очередная яркая работа живого классика Жерара Депардье, продолжающего оставаться одним из самых востребованных актеров в мировом кинематографе.

Блистательная режиссура Ксавье Джанноли — видного представителя арт-кино XXI века. За его плечами фестивальные хиты «Маргарита», «Когда я был певцом» и «Все сначала».

Впечатляющие костюмы и декорации, с помощью которых Париж середины XIX века воссоздается с максимальной аутентичностью. «Утраченные иллюзии» позволят отвлечься от повседневной рутины и на полтора часа погрузиться в далекое прошлое.

Сюжет основан на одноименном романе французского классика Оноре де Бальзака.

Постановщик Ксавье Джанноли также занимался адаптацией романа вместе с Жаком Фьески («Ледяное сердце», «Нелли и месье Арно») и Ивом Ставридесом.

Джанноли уже доводилось сотрудничать с Жераром Депардье. Легендарный актер снимался в его фильмах «Когда я был певцом» (вместе с исполнительницей главной женской роли Сесиль Де Франс) и «Все сначала».

Премьера картины состоялась 5 сентября 2021 года на кинофестивале в Венеции и претендовала на главный приз, но уступила «Событию» Одри Диван.

Ксавье Долан, сыгравший Натана, известен собственными режиссерскими работами. За его плечами постановка фильмов «Мамочка», «Матиас и Максим», «Воображаемая любовь» и «Том на ферме», удостоенных высоких оценок критиков. Зачастую Долан исполняет в собственных произведениях главные роли. Широкая аудитория также могла видеть кинематографиста в эпизодах жанровых хитов последних лет «Мученицы», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» и «Оно 2».

Основные съемки стартовали в июле 2019 года и завершились задолго до наступления пандемии COVID-19. Однако эпидемиологическая ситуация в мире привела к задержке выхода «Утраченных иллюзий» на большие экраны. Французский прокат стартовал 20 октября 2021 года.

По роману Оноре де Бальзака из цикла «Человеческая комедия».

Люсьен - молодой неизвестный поэт из Франции XIX века. Он возлагает большие надежды на свою жизнь и хочет самостоятельно вершить свою судьбу. Он покидает семейную типографию в родной провинции, чтобы попытать счастье в Париже. Оказавшись брошенным на произвол судьбы в этом сказочном городе, Люсьен узнает, что на самом деле происходит за кулисами в этом мире прибыли и притворства.

6.7 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 марта 2022
Премьера онлайн 30 марта 2022
Премьера в мире 5 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Белые ночи
Режиссер
Ксавье Джанноли
Ксавье Джанноли
В ролях
Сесиль де Франс
Сесиль де Франс
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Ксавье Долан
Ксавье Долан
Венсан Лакост
Венсан Лакост
Жанна Балибар
Жанна Балибар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Утраченные иллюзии 3 постера
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Утраченные иллюзии
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за 1 рубль
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Франкофилов ждет настоящий праздник этой осенью: скоро на российских экранах можно будет посмотреть историческую драму «Утраченные иллюзии» по роману известного писателя Оноре де Бальзака. Свое произведение он посвятил Виктору Гюго и посмотрел со стороны на всю светскую и журналистскую жизнь Франции того века. Режиссер фильма Ксавье Джанноли восхищается эпохой, описанной в романе, однако это единственная положительная вещь в его картине. Люсьен Шардон влюблен в слова, поэтому…
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User 26 марта 2022, 18:46
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