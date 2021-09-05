Утраченные иллюзии, 2021

5 причин посмотреть фильм «Утраченные иллюзии»

Новое прочтение одного из наиболее известных французских романов в истории. Для многих, включая писателя Марселя Пруста, «Утраченные иллюзии» — лучшее произведение Оноре де Бальзака. В нем охватывается широкий спектр социальных и морально-нравственных проблем, ничуть не утративших актуальности.

Целая плеяда звезд европейского авторского кино, впервые оказавшихся в одном проекте. В кадре можно встретить знаменитого кинематографиста Ксавье Долана («Я убил свою маму», «Это всего лишь конец света»), Сесиль де Франс из «Молодого Папы» и восходящую звезду Бенжамена Вуазена, прославившегося после фильма «Лето’85» Франсуа Озона.

Очередная яркая работа живого классика Жерара Депардье, продолжающего оставаться одним из самых востребованных актеров в мировом кинематографе.

Блистательная режиссура Ксавье Джанноли — видного представителя арт-кино XXI века. За его плечами фестивальные хиты «Маргарита», «Когда я был певцом» и «Все сначала».

Впечатляющие костюмы и декорации, с помощью которых Париж середины XIX века воссоздается с максимальной аутентичностью. «Утраченные иллюзии» позволят отвлечься от повседневной рутины и на полтора часа погрузиться в далекое прошлое.