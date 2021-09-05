Утраченные иллюзии, 2021

5 причин посмотреть фильм «Утраченные иллюзии»
Новое прочтение одного из наиболее известных французских романов в истории. Для многих, включая писателя Марселя Пруста, «Утраченные иллюзии» — лучшее произведение Оноре де Бальзака. В нем охватывается широкий спектр социальных и морально-нравственных проблем, ничуть не утративших актуальности.
Целая плеяда звезд европейского авторского кино, впервые оказавшихся в одном проекте. В кадре можно встретить знаменитого кинематографиста Ксавье Долана («Я убил свою маму», «Это всего лишь конец света»), Сесиль де Франс из «Молодого Папы» и восходящую звезду Бенжамена Вуазена, прославившегося после фильма «Лето’85» Франсуа Озона.
Очередная яркая работа живого классика Жерара Депардье, продолжающего оставаться одним из самых востребованных актеров в мировом кинематографе.
Блистательная режиссура Ксавье Джанноли — видного представителя арт-кино XXI века. За его плечами фестивальные хиты «Маргарита», «Когда я был певцом» и «Все сначала».
Впечатляющие костюмы и декорации, с помощью которых Париж середины XIX века воссоздается с максимальной аутентичностью. «Утраченные иллюзии» позволят отвлечься от повседневной рутины и на полтора часа погрузиться в далекое прошлое.
Сюжет основан на одноименном романе французского классика Оноре де Бальзака.
Постановщик Ксавье Джанноли также занимался адаптацией романа вместе с Жаком Фьески («Ледяное сердце», «Нелли и месье Арно») и Ивом Ставридесом.
Джанноли уже доводилось сотрудничать с Жераром Депардье. Легендарный актер снимался в его фильмах «Когда я был певцом» (вместе с исполнительницей главной женской роли Сесиль Де Франс) и «Все сначала».
Премьера картины состоялась 5 сентября 2021 года на кинофестивале в Венеции и претендовала на главный приз, но уступила «Событию» Одри Диван.
Ксавье Долан, сыгравший Натана, известен собственными режиссерскими работами. За его плечами постановка фильмов «Мамочка», «Матиас и Максим», «Воображаемая любовь» и «Том на ферме», удостоенных высоких оценок критиков. Зачастую Долан исполняет в собственных произведениях главные роли. Широкая аудитория также могла видеть кинематографиста в эпизодах жанровых хитов последних лет «Мученицы», «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» и «Оно 2».
Основные съемки стартовали в июле 2019 года и завершились задолго до наступления пандемии COVID-19. Однако эпидемиологическая ситуация в мире привела к задержке выхода «Утраченных иллюзий» на большие экраны. Французский прокат стартовал 20 октября 2021 года.
По роману Оноре де Бальзака из цикла «Человеческая комедия».
Люсьен - молодой неизвестный поэт из Франции XIX века. Он возлагает большие надежды на свою жизнь и хочет самостоятельно вершить свою судьбу. Он покидает семейную типографию в родной провинции, чтобы попытать счастье в Париже. Оказавшись брошенным на произвол судьбы в этом сказочном городе, Люсьен узнает, что на самом деле происходит за кулисами в этом мире прибыли и притворства.