Род мужской, 2022

Центральные образы воплотили номинантка на «Оскар» Джесси Бакли («Джуди», «Незнакомая дочь», «Игры шпионов») и номинант на BAFTA Рори Киннер («Игра в имитацию», «007: Координаты «Скайфолл», «Черное зеркало»). Его работа заслуживает особого внимания, поскольку он исполнил сразу нескольких персонажей. Большинство ролей он представил на экране самостоятельно, ему меняли внешность при помощи специального грима, искусственных волос, одежды и т.д. Также благодаря компьютерным визуальным спецэффектам лицо актера накладывалось на другого артиста, к примеру ребенка, уже во время постпродакшена.

Большой пласт картины составляет сложная система образов. Режиссер нередко обращается к библейским мотивам: в первые минуты Харпер срывает яблоко с дерева в саду и кусает его. Затем можно заметить отсылки к ритуальным образам, характерным для язычества. По словам постановщика, этот элемент используется, чтобы показать аудитории, что она смотрит настоящий английский фолк-хоррор 70-х.

Фильм начинается с тревожного образа главной героини Харпер Марлоу, которую играет Джесси Бакли. Она наблюдает за гибелью мужчины, находясь в своей квартире. Харпер – британка, ей немного за 30. Когда она смотрит в окно своей квартиры, видит падающего мужчину. Харпер потрясена. Сцена воспроизводится в замедленном темпе, как будто это какой-то сон. Но это не сон. Это воспоминание, которое есть у Харпер.