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Род мужской, 2022

2022 / Великобритания
6.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Британский психологический хоррор о зле, таящемся в мужчинах
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Центральные образы воплотили номинантка на «Оскар» Джесси Бакли («Джуди», «Незнакомая дочь», «Игры шпионов») и номинант на BAFTA Рори Киннер («Игра в имитацию», «007: Координаты «Скайфолл», «Черное зеркало»). Его работа заслуживает особого внимания, поскольку он исполнил сразу нескольких персонажей. Большинство ролей он представил на экране самостоятельно, ему меняли внешность при помощи специального грима, искусственных волос, одежды и т.д. Также благодаря компьютерным визуальным спецэффектам лицо актера накладывалось на другого артиста, к примеру ребенка, уже во время постпродакшена.

Большой пласт картины составляет сложная система образов. Режиссер нередко обращается к библейским мотивам: в первые минуты Харпер срывает яблоко с дерева в саду и кусает его. Затем можно заметить отсылки к ритуальным образам, характерным для язычества. По словам постановщика, этот элемент используется, чтобы показать аудитории, что она смотрит настоящий английский фолк-хоррор 70-х.

Фильм начинается с тревожного образа главной героини Харпер Марлоу, которую играет Джесси Бакли. Она наблюдает за гибелью мужчины, находясь в своей квартире. Харпер – британка, ей немного за 30. Когда она смотрит в окно своей квартиры, видит падающего мужчину. Харпер потрясена. Сцена воспроизводится в замедленном темпе, как будто это какой-то сон. Но это не сон. Это воспоминание, которое есть у Харпер.

О начале съемок стало известно в начале 2021 года, тогда было названо имя режиссера и сценариста, а впоследствии – имена актеров. Основной съемочный процесс проходил с марта по май 2021 года в Великобритании.

Премьера фильма состоялась в мае 2022 года в рамках Каннского кинофестиваля. Лента получила довольно высокую зрительскую оценку и хвалебные отзывы критиков. Спустя месяц после мировой премьеры кассовые сборы в США составили свыше 7 000 000 долларов.

Музыку для фильма написал Джефф Бэрроу — участник группы Portishead, мультиинструменталист и продюсер. Он работал в соавторстве с Беном Солсбери – британским композитором, известным своими работами в кино и на телевидении.

Режиссером выступил номинант на премию «Оскар» Алекс Гарланд («Из машины», «28 дней спустя», «Не отпускай меня») при содействии студии А24, которая славится своими экспериментальными фильмами, в том числе в жанре ужасов («Солнцестояние»). Как и в предыдущих работах «Из машины» и «Аннигиляция», Гарланд с первых мгновений запугивает публику. Мрачная атмосфера, звуковой дизайн и анимационные эффекты позволяют держать зрителя в напряжении до финальных сцен.

Недавно овдовевшая Харпер уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать...

6.8 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 23 июня 2022
Премьера онлайн 17 июля 2022
Премьера в мире 20 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Алекс Гарленд
Алекс Гарленд
В ролях
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Рори Киннер
Рори Киннер
Паапа Эссьеду
Паапа Эссьеду
Соноя Мидзуно
Соноя Мидзуно
Гэйл Ранкин
Гэйл Ранкин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Род мужской 4 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
19:45 от 1500 ₽
Каро 11 Октябрь
22:30
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Потеряв мужа, Харпер отправляется в уединенное поместье в глуши и надеется прийти в себя. Поездка не задается уже с самого начала. Первым наводит жуть странный владелец дома, выглядящий глухой деревенщиной и отпускающий сексистские комментарии. Затем обычный звонок по видеосвязи с подругой прерывается помехами пугающего мужского лица. А следом обычная прогулка по округе оказывается переполнена стрессом из-за встречи с преследователем-эксгибиционистом. Кажется, про отдых можно забыть, ведь…
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siriniti_71 29 июня 2022, 06:14
Фильм просто ужасный!!! Не ходите и не тратьте свое время!!! Скучный с бредовой концовкой.
Comon 4 июля 2022, 20:04
Вполне прилично пол фильма, но с последней третью подкачали конечо
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28 голосов
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саундтрек фильма Род мужской
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Напугай меня: Киноафиша приглашает на показ психологического хоррора «Род мужской» Смотрите киноновинку за неделю до официальной премьеры!
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6 июня 2022 14:11
Молодую вдову преследуют страшные видения в трейлере хоррора «Мужчины» Прах к праху, яблоки к яблокам, а Джесси Бакли спускается в пасть сумасшествия.
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23 марта 2022 16:36
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«Род мужской» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион Китай-город
2D, SUB
19:45 от 1500 ₽
Каро 11 Октябрь Арбатская
2D
22:30
Каро 7 Атриум Чкаловская
2D
22:40
Полное расписание и билеты
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