Род мужской, 2022

Центральные образы воплотили номинантка на «Оскар» Джесси Бакли («Джуди», «Незнакомая дочь», «Игры шпионов») и номинант на BAFTA Рори Киннер («Игра в имитацию», «007: Координаты «Скайфолл», «Черное зеркало»). Его работа заслуживает особого внимания, поскольку он исполнил сразу нескольких персонажей. Большинство ролей он представил на экране самостоятельно, ему меняли внешность при помощи специального грима, искусственных волос, одежды и т.д. Также благодаря компьютерным визуальным спецэффектам лицо актера накладывалось на другого артиста, к примеру ребенка, уже во время постпродакшена.
Большой пласт картины составляет сложная система образов. Режиссер нередко обращается к библейским мотивам: в первые минуты Харпер срывает яблоко с дерева в саду и кусает его. Затем можно заметить отсылки к ритуальным образам, характерным для язычества. По словам постановщика, этот элемент используется, чтобы показать аудитории, что она смотрит настоящий английский фолк-хоррор 70-х.
Фильм начинается с тревожного образа главной героини Харпер Марлоу, которую играет Джесси Бакли. Она наблюдает за гибелью мужчины, находясь в своей квартире. Харпер – британка, ей немного за 30. Когда она смотрит в окно своей квартиры, видит падающего мужчину. Харпер потрясена. Сцена воспроизводится в замедленном темпе, как будто это какой-то сон. Но это не сон. Это воспоминание, которое есть у Харпер.
О начале съемок стало известно в начале 2021 года, тогда было названо имя режиссера и сценариста, а впоследствии – имена актеров. Основной съемочный процесс проходил с марта по май 2021 года в Великобритании.
Премьера фильма состоялась в мае 2022 года в рамках Каннского кинофестиваля. Лента получила довольно высокую зрительскую оценку и хвалебные отзывы критиков. Спустя месяц после мировой премьеры кассовые сборы в США составили свыше 7 000 000 долларов.
Музыку для фильма написал Джефф Бэрроу — участник группы Portishead, мультиинструменталист и продюсер. Он работал в соавторстве с Беном Солсбери – британским композитором, известным своими работами в кино и на телевидении.
Режиссером выступил номинант на премию «Оскар» Алекс Гарланд («Из машины», «28 дней спустя», «Не отпускай меня») при содействии студии А24, которая славится своими экспериментальными фильмами, в том числе в жанре ужасов («Солнцестояние»). Как и в предыдущих работах «Из машины» и «Аннигиляция», Гарланд с первых мгновений запугивает публику. Мрачная атмосфера, звуковой дизайн и анимационные эффекты позволяют держать зрителя в напряжении до финальных сцен.
Недавно овдовевшая Харпер уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать...
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После просмотра трейлера этого фильма, мне очень сильно захотелось его посмотреть и я ждал 23 июня, чтобы сходить на этот… Читать дальше…