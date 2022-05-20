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Постер фильма Род мужской
6.3
Род мужской - Дублированный трейлер 2
Киноафиша Фильмы Род мужской
6.3

Род мужской

, 2022
Men
Великобритания / триллер / 18+
Британский психологический хоррор о зле, таящемся в мужчинах
Трейлеры
Постер фильма Род мужской
6.3
Род мужской - Дублированный трейлер 2
Род мужской  Дублированный трейлер 2

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Центральные образы воплотили номинантка на «Оскар» Джесси Бакли («Джуди», «Незнакомая дочь», «Игры шпионов») и номинант на BAFTA Рори Киннер («Игра в имитацию», «007: Координаты «Скайфолл», «Черное зеркало»). Его работа заслуживает особого внимания, поскольку он исполнил сразу нескольких персонажей. Большинство ролей он представил на экране самостоятельно, ему меняли внешность при помощи специального грима, искусственных волос, одежды и т.д. Также благодаря компьютерным визуальным спецэффектам лицо актера накладывалось на другого артиста, к примеру ребенка, уже во время постпродакшена.

Большой пласт картины составляет сложная система образов. Режиссер нередко обращается к библейским мотивам: в первые минуты Харпер срывает яблоко с дерева в саду и кусает его. Затем можно заметить отсылки к ритуальным образам, характерным для язычества. По словам постановщика, этот элемент используется, чтобы показать аудитории, что она смотрит настоящий английский фолк-хоррор 70-х.

Фильм начинается с тревожного образа главной героини Харпер Марлоу, которую играет Джесси Бакли. Она наблюдает за гибелью мужчины, находясь в своей квартире. Харпер – британка, ей немного за 30. Когда она смотрит в окно своей квартиры, видит падающего мужчину. Харпер потрясена. Сцена воспроизводится в замедленном темпе, как будто это какой-то сон. Но это не сон. Это воспоминание, которое есть у Харпер.

О начале съемок стало известно в начале 2021 года, тогда было названо имя режиссера и сценариста, а впоследствии – имена актеров. Основной съемочный процесс проходил с марта по май 2021 года в Великобритании.

Премьера фильма состоялась в мае 2022 года в рамках Каннского кинофестиваля. Лента получила довольно высокую зрительскую оценку и хвалебные отзывы критиков. Спустя месяц после мировой премьеры кассовые сборы в США составили свыше 7 000 000 долларов.

Музыку для фильма написал Джефф Бэрроу — участник группы Portishead, мультиинструменталист и продюсер. Он работал в соавторстве с Беном Солсбери – британским композитором, известным своими работами в кино и на телевидении.

Режиссером выступил номинант на премию «Оскар» Алекс Гарланд («Из машины», «28 дней спустя», «Не отпускай меня») при содействии студии А24, которая славится своими экспериментальными фильмами, в том числе в жанре ужасов («Солнцестояние»). Как и в предыдущих работах «Из машины» и «Аннигиляция», Гарланд с первых мгновений запугивает публику. Мрачная атмосфера, звуковой дизайн и анимационные эффекты позволяют держать зрителя в напряжении до финальных сцен.

Недавно овдовевшая Харпер уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает её преследовать...

В ролях

Джесси Бакли
Джесси Бакли
Harper
Рори Киннер
Рори Киннер
Geoffrey
Паапа Эссьеду
Паапа Эссьеду
James
Соноя Мидзуно
Соноя Мидзуно
Police Operator
Гэйл Ранкин
Гэйл Ранкин
Riley
Sarah Twomey
Police Officer Frieda
Zak Rothera-Oxley
Samuel
Danny Stafford
The Green Man
Режиссер Алекс Гарленд
Сценарист Алекс Гарленд
Композитор Джефф Бэрроу, Бен Салисбери
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 20 мая 2022
Премьера в мире 20 мая 2022
Дата выхода
23 июня 2022 Россия Вольга
16 июня 2022 Австралия MA15+
1 июня 2022 Бельгия
1 сентября 2022 Бразилия
20 мая 2022 Великобритания
21 июля 2022 Германия 16
2 июня 2022 Греция K18
2 июня 2022 Дания 15
26 мая 2022 Израиль
20 мая 2022 Ирландия
22 июля 2022 Испания 16
24 августа 2022 Италия VM14
23 июня 2022 Казахстан 18+
20 мая 2022 Канада
17 июня 2022 Литва N-16
2 июня 2022 Нидерланды
16 июня 2022 Новая Зеландия
3 июня 2022 Норвегия 15
2 июня 2022 ОАЭ
3 июня 2022 Польша
9 сентября 2022 Румыния
20 мая 2022 США
3 июня 2022 Турция
10 июня 2022 Финляндия K-16
1 июня 2022 Франция
28 июля 2022 Чехия
2 июля 2022 Швейцария
3 июня 2022 Швеция
17 июня 2022 Эстония K-14
13 июля 2022 Южная Корея
MPAA R
Сборы в мире $11 151 120
Производство DNA Films
Другие названия
Men, Men - Was dich sucht, wird dich finden, Eux, Men: Terror en las sombras, Men. Terror en las sombras, Adamlar, Đàn Ông, Les hommes, MEN 同じ顔の男たち, Men: Faces do Medo, Moški, Muškarci, Ők, Oni, Redoufa, Sugu mehelik, Vyrai, Род мужской, Чоловіки, 們, man, メン, 맨, Men: Was dich sucht, wird dich finden, 男人

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 32 голоса
6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2975 В жанре «триллер»  599 В фильмах Великобритании  243 В фильмах 2022 года  125
Обновлено 20 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Род мужской - Дублированный трейлер 2
Род мужской Дублированный трейлер 2
Род мужской - Дублированный трейлер
Род мужской Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
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саундтрек фильма Род мужской

Цитаты

[последние слова]
James Смотри на меня, Харпер.
[Она поворачивается к нему]
James Я умер. Моя рука была разорвана железной решёткой. Лодыжка сломана, внутренние органы раздавлены. Это ты сделал.
Harper Джеймс... что ты хочешь от меня?
James Твою любовь.
Harper [вздыхает] Да.

Наша рецензия

У зла &mdash; мужское лицо.
У зла — мужское лицо. Потеряв мужа, Харпер отправляется в уединенное поместье в глуши и надеется прийти в себя. Поездка не задается уже с самого начала. Первым наводит жуть странный владелец дома, выглядящий глухой деревенщиной и отпускающий сексистские комментарии. Затем обычный звонок по видеосвязи с подругой прерывается помехами пугающего мужского лица. А следом обычная прогулка по округе оказывается переполнена стрессом из-за встречи с преследователем-эксгибиционистом. Кажется, про отдых можно забыть, ведь…

Отзывы о фильме

Danil Egorov 28 июня 2022, 17:17
Очень скучный фильм. Вообще ни о чем
dimamarkovpro 23 июля 2022, 20:43
A24 представляет.
После просмотра трейлера этого фильма, мне очень сильно захотелось его посмотреть и я ждал 23 июня, чтобы сходить на этот… Читать дальше…
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