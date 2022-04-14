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Родители строгого режима Родители строгого режима
Киноафиша Фильмы Родители строгого режима

Родители строгого режима, 2022

2022 / Россия
7.5 Оцените
16 голосов
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Расписание
Комедия с Алисой Фрейндлих о перевоспитании взрослого сына
Расписание
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Жанр:
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О фильме

Родители запирают своего сына дома на перевоспитание. Ему 38 лет. Он – мэр.

7.5 Оцените
16 голосов
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2022
Премьера в России 14 апреля 2022
Премьера онлайн 15 мая 2022
Премьера в мире 14 апреля 2022
Возраст 16+
Прокатчик МВК
Режиссер
Никита Владимиров
Никита Владимиров
В ролях
Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих
Александр Адабашьян
Александр Адабашьян
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Ольга Медынич
Ольга Медынич
Игорь Хрипунов
Игорь Хрипунов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Родители строгого режима 1 постер
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
КАРО 4 Высота
14:00
Каро 10 София
14:00
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
elena.anikeeva.2014 19 апреля 2022, 22:44
Посмотрела фильм, оценка на 4.И то из за уважения к Старшим Актерам
elena.anikeeva.2014 19 апреля 2022, 22:45
Посмотрела фильм оценка на 4 и то из за уважения к Старшим Актерам🙏
Отзывы Написать
16 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
KION анонсировал премьеру комедии «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Евгением Ткачуком По замыслу и повестке фильм перекликается с «Холопом».
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4 мая 2022 13:20
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«Родители строгого режима» в кинотеатрах

пн 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Родители строгого режима»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
КАРО 4 Высота Кузьминки
2D
14:00
Каро 10 София Щелковская
2D
14:00
Каро 10 Щука Щукинская
2D
14:00
Полное расписание и билеты
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