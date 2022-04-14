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Родители строгого режима
Родители строгого режима, 2022
2022 / Россия
Трейлер
7.5
Оцените
16
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Комедия с Алисой Фрейндлих о перевоспитании взрослого сына
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Жанр:
комедия
Пойду
25
Не пойду
7
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О фильме
Родители запирают своего сына дома на перевоспитание. Ему 38 лет. Он – мэр.
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7.5
Оцените
16
голосов
Продолжительность
1 час 16 минут
Год выпуска
2022
Премьера в России
14 апреля 2022
Премьера онлайн
15 мая 2022
Премьера в мире
14 апреля 2022
Возраст
16+
Прокатчик
МВК
Режиссер
Никита Владимиров
В ролях
Алиса Фрейндлих
Александр Адабашьян
Евгений Ткачук
Ольга Медынич
Игорь Хрипунов
Все актеры и съемочная группа
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Расписание и билеты
КАРО 4 Высота
14:00
Каро 10 София
14:00
Полное расписание и билеты
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Отзывы о фильме
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elena.anikeeva.2014
19 апреля 2022, 22:44
Посмотрела фильм, оценка на 4.И то из за уважения к Старшим Актерам
elena.anikeeva.2014
19 апреля 2022, 22:45
Посмотрела фильм оценка на 4 и то из за уважения к Старшим Актерам🙏
Отзывы
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16
голосов
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
KION анонсировал премьеру комедии «Родители строгого режима» с Алисой Фрейндлих и Евгением Ткачуком
По замыслу и повестке фильм перекликается с «Холопом».
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4 мая 2022 13:20
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«Родители строгого режима» в кинотеатрах
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Как купить билеты на сеанс фильма «Родители строгого режима»?
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КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
14:00
Каро 10 София
Щелковская
2D
14:00
Каро 10 Щука
Щукинская
2D
14:00
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