Проклятие матери: прятки на выживание, 2021

История понравится поклонникам классического триллера и тем, кто любит пощекотать себе нервы и получить острые ощущения от просмотра. Молодая женщина по имени Кейт со своей дочерью Бет скрывается в уединенном доме на окраине леса. Но темное прошлое настигает героиню и там. Атмосфера сериала наполнена мрачным предчувствием надвигающейся катастрофы.

Фильм придется по душе любителям разгадывать интриги и пытаться предугадать ход событий. У главной героини явно есть тайна, которую она старается скрыть от маленькой дочери, чтобы защитить ее.

Основные съемки прошли на природе. Лес, окружающий дом, где живут героини, кажется таинственным. Картинка и звук только усиливают напряженность сложившейся ситуации: когда беззаботная жизнь главных героинь заканчивается, уступая место опасности, спокойное и мелодичное звучание сменятся резким, тревожным и динамичным. Зрителям гарантировано полное погружение в историю.

Фильм пополнит коллекцию хорроров, где центральную роль играют дети, от появления которых на экране кровь стынет в жилах. Стоит вспомнить Роду Пенмарк, маленькую прилежную школьницу из фильма «Дурная кровь», двенадцатилетнюю Риган, героиню «Изгоняющего дьявола», и, конечно, напугавшую зрителей во всем мире Садако из «Звонка».