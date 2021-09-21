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Проклятие матери: прятки на выживание Проклятие матери: прятки на выживание
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Motherly

Проклятие матери: прятки на выживание, 2021

2021 / Канада
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Фильм ужасов о семье, столкнувшейся с призраками прошлого
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История понравится поклонникам классического триллера и тем, кто любит пощекотать себе нервы и получить острые ощущения от просмотра. Молодая женщина по имени Кейт со своей дочерью Бет скрывается в уединенном доме на окраине леса. Но темное прошлое настигает героиню и там. Атмосфера сериала наполнена мрачным предчувствием надвигающейся катастрофы.

Фильм придется по душе любителям разгадывать интриги и пытаться предугадать ход событий. У главной героини явно есть тайна, которую она старается скрыть от маленькой дочери, чтобы защитить ее.

Основные съемки прошли на природе. Лес, окружающий дом, где живут героини, кажется таинственным. Картинка и звук только усиливают напряженность сложившейся ситуации: когда беззаботная жизнь главных героинь заканчивается, уступая место опасности, спокойное и мелодичное звучание сменятся резким, тревожным и динамичным. Зрителям гарантировано полное погружение в историю.

Фильм пополнит коллекцию хорроров, где центральную роль играют дети, от появления которых на экране кровь стынет в жилах. Стоит вспомнить Роду Пенмарк, маленькую прилежную школьницу из фильма «Дурная кровь», двенадцатилетнюю Риган, героиню «Изгоняющего дьявола», и, конечно, напугавшую зрителей во всем мире Садако из «Звонка».

Слоган сериала звучит так – «Что бы вы сделали для своего ребенка?». Помимо зрелищности и эмоционального накала, создатели фильма представляют на суд зрителей моральную дилемму, возникшую перед главной героиней. Станет известно, на что она готова пойти, чтобы спасти свою маленькую дочь.

Режиссером картины стал Крэйг Дэвид Уоллес, который известен также в качестве канадского сценариста и продюсера. Специализируется на жанрах фэнтези и хоррорах. Крейг снял все 8 эпизодов 1 сезона оригинального сериала «Слэшер».

Музыку к фильму написал Спенсер Криган — канадский композитор, получивший широкую известность после работы над фильмом Motherly в 2021 году. Он стал номинантом на премию Canadian Screen Award за лучший оригинальный саундтрек на 10-й церемонии вручения наград в 2022 году.

Главную роль сыграла 13-летняя канадская актриса Тесса Козма. По ее словам, нет места в мире, где бы она чувствовала себя лучше, чем на съемочной площадке. С раннего возраста девочка играет сложных и захватывающих персонажей. Она исполнила мрачную и напряженную роль Бет в триллере «Проклятие матери: Прятки на выживание», милую и талантливую принцессу Майи в «Рождественской карусели», а также воплотила образ не по годам мудрой Лили в «Рождестве в Вашингтоне».

Спасаясь от призраков прошлого, Кейт c дочерью начинают новую жизнь в уединенном доме на краю леса. Однажды Кейт начинает казаться, что кошмар, проникший в их жизнь в прошлом, возвращается снова. Как далеко она может зайти, чтобы защитить своего ребенка?

5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 4 августа 2022
Премьера онлайн 21 сентября 2021
Премьера в мире 21 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик Пионер
Режиссер
Крэйг Дэвид Уоллес
Крэйг Дэвид Уоллес
В ролях
Лора Бурк
Лора Бурк
Тесса Козма
Тесса Козма
Кристен МакКаллок
Кристен МакКаллок
Ник Смит
Ник Смит
Колин Парадайн
Колин Парадайн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятие матери: прятки на выживание 2 постера
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