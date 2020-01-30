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Итальянские каникулы Итальянские каникулы
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Odio l'estate

Итальянские каникулы, 2020

2020 / Италия
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Комедия о трех разных семьях, вынужденных жить в одном доме во время отпуска
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Причины посмотреть Факты О фильме

Альдо, Джованни и Джакомо – трое мужчин, живущих в Милане, каждый со своей семьей, повседневными проблемами и скелетами в шкафу.

Альдо – жуткий бездельник, постоянно прогуливающий работу из-за «болезни». Он женат на Кармен, которая так влюблена в него, что вовсе не замечает недостатков своего мужа. 

Джованни владеет магазином аксессуаров для обуви, который он унаследовал у своей семьи и вскоре решил закрыть из-за постоянного отсутствия клиентов. Он женат на Паоле и у них есть дочь Алессия.

Джакомо, в свою очередь, вполне успешен. Он респектабельный дантист, у него есть жена Барбара и пасынок Людовико – сын Барбары от ее предыдущего партнера.

Три семьи, которые никогда даже не слышали друг о друге, уезжают на долгожданный отдых к морю, на остров в Апулии. Каждая семья думает, что будет жить а отдельно арендованном доме на пляже. Однако по прибытии Альдо, Джованни и Джакомо обнаруживают, что из-за ошибки туристического агентства все трое сняли один и тот же дом. Они решают обратиться в местное отделение карабинеров, но там, чтобы избежать длинного ряда бюрократических и юридических разбирательств, просто советуют всем трем семьям жить вместе, как-нибудь разделив пространства между собой.

Вынужденное сосуществование постепенно сближает трех мужей, которые начинают помогать друг другу и совместно искать решение проблем, с которыми им предстоит столкнуться. Даже жены главных героев, которые изначально совершенно не ладили, начинают объединяться и веселиться, пытаясь найти плюсы испорченного отдыха на острове посреди моря.

 

 

 

Съемки фильма проходили с 17 июня по 10 августа 2019 года между Апулией и Ломбардией.

Саундтрек к фильму написал композитор Дарио Брунори совместно со своей группой.

Фильм получил номинацию на «Серебряную ленту» – одну из старейших кинонаград Италии – в категории «Лучшая комедия».

Сцена, в которой главные герои играют на пляже в футбол против арендаторов соседнего курорта, была вдохновлена ​​фильмом «Марракеш экспресс» Габриэле Сальватореса, а сцена с выходящей из-под песка головой Людовико, является отсылкой к комедии «Трое мужчин и нога» режиссера Массимо Венье. 

Премьера трейлера фильма состоялась 16 декабря 2019 года.

Распространением фильма занималась кинокомпания Medusa Film.

Картина вышла в прокат в итальянских кинотеатрах 30 января 2020 года.

В свой дебютный уик-энд фильм был показан в 588 кинотеатрах и сразу же поднялся на вершину хит-парада, собрав чуть более 3 миллионов евро. Однако во второй уик-энд выручка составила около 1,8 миллиона евро, а в третий уик-энд показа сборы не превысили 1 миллиона евро. После шести недель проката общая выручка фильма составила около 7,45 миллионов евро.

Это первый фильм о трио Альдо, Джованни и Джакомо, поставленный режиссером Массимо Венье с 2004 года. Венье снял первые пять картин о трио, начиная комедией «Трое мужчин и нога» и заканчивая «Ты знаешь Клаудию?»

Это первый фильм об Альдо, Джованни и Джакомо после трехлетнего перерыва. В это время все три главных актера сосредоточились на своих сольных карьерах.

Три семьи решают провести летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом. Теперь им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку, придется как-то уживаться под одной крышей. И долгожданный отпуск превращается в настоящий квест.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера онлайн 23 декабря 2020
Премьера в мире 30 января 2020
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Массимо Венье
Массимо Венье
В ролях
Люсия Масчино
Люсия Масчино
Джакомо Поретти
Джакомо Поретти
Лучия Машино
Лучия Машино
Карлотта Натоли
Карлотта Натоли
Массимо Раньери
Массимо Раньери
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Итальянские каникулы 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
22:00 от 250 ₽
Иллюзион
13:50 от 400 ₽
Полное расписание и билеты

Итальянские каникулы смотреть онлайн

Итальянские каникулы
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Альдо вместе с семьей отправляется в долгожданный летний отпуск. Для этого он бронирует большой загородный дом недалеко от пляжа и надеется запомнить эту поездку надолго. Вот только недобросовестный риелтор омрачает каникулы. Одновременно сюда приезжают еще две семьи, что оборачивается проблемой, ведь во всей округе не осталось свободных мест и все уже давно забронировано. Единственным решением в горячий сезон становится идея разделить дом, но ужиться вместе очень разным семьям будет непросто.…
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«Итальянские каникулы» в кинотеатрах

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
22:00 от 250 ₽
Иллюзион Таганская
2D, SUB
13:50 от 400 ₽
Каро 11 Октябрь Смоленская
2D, SUB
13:00
Полное расписание и билеты
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