Итальянские каникулы, 2020

Альдо, Джованни и Джакомо – трое мужчин, живущих в Милане, каждый со своей семьей, повседневными проблемами и скелетами в шкафу.
Альдо – жуткий бездельник, постоянно прогуливающий работу из-за «болезни». Он женат на Кармен, которая так влюблена в него, что вовсе не замечает недостатков своего мужа.
Джованни владеет магазином аксессуаров для обуви, который он унаследовал у своей семьи и вскоре решил закрыть из-за постоянного отсутствия клиентов. Он женат на Паоле и у них есть дочь Алессия.
Джакомо, в свою очередь, вполне успешен. Он респектабельный дантист, у него есть жена Барбара и пасынок Людовико – сын Барбары от ее предыдущего партнера.
Три семьи, которые никогда даже не слышали друг о друге, уезжают на долгожданный отдых к морю, на остров в Апулии. Каждая семья думает, что будет жить а отдельно арендованном доме на пляже. Однако по прибытии Альдо, Джованни и Джакомо обнаруживают, что из-за ошибки туристического агентства все трое сняли один и тот же дом. Они решают обратиться в местное отделение карабинеров, но там, чтобы избежать длинного ряда бюрократических и юридических разбирательств, просто советуют всем трем семьям жить вместе, как-нибудь разделив пространства между собой.
Вынужденное сосуществование постепенно сближает трех мужей, которые начинают помогать друг другу и совместно искать решение проблем, с которыми им предстоит столкнуться. Даже жены главных героев, которые изначально совершенно не ладили, начинают объединяться и веселиться, пытаясь найти плюсы испорченного отдыха на острове посреди моря.
Съемки фильма проходили с 17 июня по 10 августа 2019 года между Апулией и Ломбардией.
Саундтрек к фильму написал композитор Дарио Брунори совместно со своей группой.
Фильм получил номинацию на «Серебряную ленту» – одну из старейших кинонаград Италии – в категории «Лучшая комедия».
Сцена, в которой главные герои играют на пляже в футбол против арендаторов соседнего курорта, была вдохновлена фильмом «Марракеш экспресс» Габриэле Сальватореса, а сцена с выходящей из-под песка головой Людовико, является отсылкой к комедии «Трое мужчин и нога» режиссера Массимо Венье.
Премьера трейлера фильма состоялась 16 декабря 2019 года.
Распространением фильма занималась кинокомпания Medusa Film.
Картина вышла в прокат в итальянских кинотеатрах 30 января 2020 года.
В свой дебютный уик-энд фильм был показан в 588 кинотеатрах и сразу же поднялся на вершину хит-парада, собрав чуть более 3 миллионов евро. Однако во второй уик-энд выручка составила около 1,8 миллиона евро, а в третий уик-энд показа сборы не превысили 1 миллиона евро. После шести недель проката общая выручка фильма составила около 7,45 миллионов евро.
Это первый фильм о трио Альдо, Джованни и Джакомо, поставленный режиссером Массимо Венье с 2004 года. Венье снял первые пять картин о трио, начиная комедией «Трое мужчин и нога» и заканчивая «Ты знаешь Клаудию?»
Это первый фильм об Альдо, Джованни и Джакомо после трехлетнего перерыва. В это время все три главных актера сосредоточились на своих сольных карьерах.
Три семьи решают провести летний отпуск на юге Италии. Не зная друг друга, они выбирают один и тот же курорт и по ошибке агентства снимают один и тот же дом. Теперь им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку, придется как-то уживаться под одной крышей. И долгожданный отпуск превращается в настоящий квест.