Итальянские каникулы, 2020

Альдо, Джованни и Джакомо – трое мужчин, живущих в Милане, каждый со своей семьей, повседневными проблемами и скелетами в шкафу.

Альдо – жуткий бездельник, постоянно прогуливающий работу из-за «болезни». Он женат на Кармен, которая так влюблена в него, что вовсе не замечает недостатков своего мужа.

Джованни владеет магазином аксессуаров для обуви, который он унаследовал у своей семьи и вскоре решил закрыть из-за постоянного отсутствия клиентов. Он женат на Паоле и у них есть дочь Алессия.

Джакомо, в свою очередь, вполне успешен. Он респектабельный дантист, у него есть жена Барбара и пасынок Людовико – сын Барбары от ее предыдущего партнера.

Три семьи, которые никогда даже не слышали друг о друге, уезжают на долгожданный отдых к морю, на остров в Апулии. Каждая семья думает, что будет жить а отдельно арендованном доме на пляже. Однако по прибытии Альдо, Джованни и Джакомо обнаруживают, что из-за ошибки туристического агентства все трое сняли один и тот же дом. Они решают обратиться в местное отделение карабинеров, но там, чтобы избежать длинного ряда бюрократических и юридических разбирательств, просто советуют всем трем семьям жить вместе, как-нибудь разделив пространства между собой.

Вынужденное сосуществование постепенно сближает трех мужей, которые начинают помогать друг другу и совместно искать решение проблем, с которыми им предстоит столкнуться. Даже жены главных героев, которые изначально совершенно не ладили, начинают объединяться и веселиться, пытаясь найти плюсы испорченного отдыха на острове посреди моря.