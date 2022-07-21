Должник, 2022

Оскар многим должен. Построив денежную пирамиду он легко собирает неплохие деньги. Казалось бы, их хватит на все: покутить, красиво пожить, да и долги раздать. Но вместо того, чтобы отнести деньги ростовщикам братьям Рахметовым, лучший друг Оскара проигрывает их в казино. Удар в голову, угрозы… Оскар и Макс нашли бы выход из ситуации, если бы к ним не заявился криминальный авторитет Продюсер. Мало того, что известный на всю страну Паскаль, чье медийное лицо Оскар использовал для рекламы своей пирамиды, оказался человеком Продюсера. Так он еще и деньги своего босса в пирамиду вложил.

Теперь никакого выхода у друзей нет… Или все-таки есть?