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Постер фильма Злость
4.5
Злость - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Злость
4.5

Злость

, 2020
Adverse
США / криминал, триллер / 18+
Криминальный триллер с Микки Рурком о том, что за все приходится платить
Трейлеры
Постер фильма Злость
4.5
Злость - Дублированный трейлер
Злость  Дублированный трейлер

О фильме

Когда ты часть гетто и живешь на самом дне социальной цепочки, трудно себя изменить. Итен пытается вырваться из своего прошлого и находит смысл к существованию в воспитании и защите единственного, что у него осталось — своей сестры подростка, чтобы она не стала отбросом общества и не повторила его ошибок. Но жизнь не щадит тех, кто ее не ценит. Легкомыслие, веселье, наркотики, легкие деньги и подростковая романтика оборачиваются настоящим кошмаром. Расплачиваться по счетам приходится с опасным преступным синдикатом, цена расплаты — жизнь, а все, что у тебя есть — это злость.

В ролях

Томас Иэн Николас
Томас Иэн Николас
Ethan
Микки Рурк
Микки Рурк
Kaden
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Nicole
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс
Dr. Cruz
Шон Эстин
Шон Эстин
Frankie
Kelly Arjen
Mia
Мэтт Райан
Мэтт Райан
Jake
Эндрю Кигэн
Jan
Люк Эдвардс
Люк Эдвардс
Kyle
Джейк Т. Остин
Lars
Режиссер Брайан Меткалф
Сценарист Брайан Меткалф
Композитор Алекс Харламов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 9 марта 2021
Премьера в мире 28 февраля 2020
Дата выхода
28 апреля 2022 Россия Самокат
12 февраля 2021 Канада R
12 февраля 2021 США R
MPAA R
Сборы в мире $15 443
Производство Black Jellybeans, Potato Eater Productions, Red Compass Media
Другие названия
Adverse, Adverse - Zeit der Vergeltung, Злость, 애드버스, Adverse – Zeit der Vergeltung, Неблагоприятный

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 11 голосов
4.2 IMDb
Обновлено 6 октября 2022

Трейлеры фильма

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Злость - Дублированный трейлер
Злость Дублированный трейлер
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