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Adverse

Злость, 2020

2020 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Криминальный триллер с Микки Рурком о том, что за все приходится платить
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О фильме

Когда ты часть гетто и живешь на самом дне социальной цепочки, трудно себя изменить. Итен пытается вырваться из своего прошлого и находит смысл к существованию в воспитании и защите единственного, что у него осталось — своей сестры подростка, чтобы она не стала отбросом общества и не повторила его ошибок. Но жизнь не щадит тех, кто ее не ценит. Легкомыслие, веселье, наркотики, легкие деньги и подростковая романтика оборачиваются настоящим кошмаром. Расплачиваться по счетам приходится с опасным преступным синдикатом, цена расплаты — жизнь, а все, что у тебя есть — это злость.

4.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 28 апреля 2022
Премьера в мире 28 апреля 2022
Возраст 18+
Прокатчик Самокат
Режиссер
Брайан Меткалф
Брайан Меткалф
В ролях
Томас Иэн Николас
Томас Иэн Николас
Микки Рурк
Микки Рурк
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Лу Даймонд Филлипс
Лу Даймонд Филлипс
Шон Эстин
Шон Эстин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Злость 3 постера
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