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Жажда золота Жажда золота
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Жажда золота, 2021

2021 / Австралия
6.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Триллер с Заком Эфроном о суровых испытаниях в постапокалиптическом мире
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Действие триллера «Жажда золота» происходит в недалеком будущем, когда большая часть ресурсов Земли уже на исходе. Двое главных героев отправляются на поиски золотого прииска, но по ходу дела разделяются. Теперь каждый из них должен в одиночку противостоять песчаной буре. «Жажда золота» понравится всем любителем жанра постапокалиптики и просто фанатам остросюжетного кино.

Постановщиком картины стал австралиец Энтони Хэйес, молодой режиссер, для которого «Жажда золота» – всего лишь четвертый проект в творческой карьере. Гораздо чаще Хэйес выступает в качестве актера. Его можно было увидеть в таких фильмах, как «Клетка для кроликов», а также «Свет в океане».

Главную мужскую роль в «Жажде золота» исполнил голливудский исполнитель Зак Эфрон, любимый большинству россиян по фильмам «Величайший шоумен», «Папе снова 17», «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Классный мюзикл».

Помимо Эфрона и Хэйеса в картине появится австралийская актриса Сьюзи Портер, снявшаяся в таких фильмах, как второй эпизод «Звездных войн», «Пальцы веером», «Дорога в рай» и многих других.

Рейтинг картины на международном портале под названием Rotten Tomatoes составляет 83%, и это говорит о том, что мировые критики в основной своей массе остались довольны просмотром. Зрителям лента также пришлась по вкусу.

Работа над проектом началась еще в середине 2020 года. Режиссер Энтони Хэйес выступил также в качестве исполнителя одной из главных ролей, продюсеры и со-сценариста. Мировая премьера «Жажды золота» прошла в начале 2022-го.

Основные съемки картины стартовали в ноябре 2020 года, в качестве локаций были выбраны районы Южной Австралии, горы Флиндерс и Ли-Крик. Сообщается также, что сцены с участием песчаной бури были сняты условно «на натуре»: в австралийской пустыне и правда началась большая песчаная буря.

Исполнитель одной из главных ролей Зак Эфрон сломал себе руку во время работы над особо кропотливой сценой. Однако актер предпочел скрыть этот факт от остальной съемочной команды, чтобы те не останавливали из-за него производство.

Одним из главных достоинств картины «Жажда золота» считается выдающаяся актерская игра Зака Эфрона. При этом сюжет и сценарий многие назвали достаточно «скудным», что говорит о том, что от фильма не стоит ожидать большого действа или впечатляющего экшена.

Со-сценаристом триллера выступила Полли Смит, для которой эта работа стала дебютом в сценарном искусстве. До этого она работала в основном в качестве художника в таких картинах как «Пленница», «Десять пустых», «Подвал».

Два незнакомца путешествуют вместе через безлюдную пустыню, в которую превратился мир в недалеком будущем. Когда они случайно находят огромные залежи золота, один отправляется за техникой, чтобы добыть его из земли, а второй остаётся караулить сокровище. Длительное ожидание под палящим солнцем без еды и воды и с постоянной опасностью нападения диких животных и агрессивных путников оборачивается настоящим испытанием на прочность.

6.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера онлайн 26 января 2022
Премьера в мире 13 января 2022
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Энтони Хэйес
Энтони Хэйес
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Сьюзи Портер
Сьюзи Портер
Энтони Хэйес
Энтони Хэйес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жажда золота 4 постера
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Жажда золота
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«В некотором месте, в некоторое время, не столь далекое от нас», – этой фразой открывается новый триллер Энтони Хэйеса «Жажда золота», с порога давая понять, что сейчас нам покажут притчу на современный лад. Ее герои – двое безымянных мужчин в исполнении Зака Эфрона и самого Хэйеса, которые случайно находят посреди пустыни гигантский кусок золота, однако достать его им не удается даже с помощью машины и троса. Тогда они решают разделиться: один останется…
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Александр Шибанов 17 февраля 2022, 18:17
Смотрел дома. С трудом "домучил" этот "шедевр". Не ходите ...
Виктор Жуков 19 февраля 2022, 22:49
Фильм без фильма
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
«Это были одни из самых сложных съемок»: Зак Эфрон поделился впечатлениями от участия в фильме «Жажда золота» В свежем проморолике актер признается, что не был готов к таким суровым условиям. 
Написать
3 февраля 2022 16:06
Зак Эфрон страдает и выживает в пустыне в первом трейлере триллера «Жажда золота» Актер сыграл неудачливого золотодобытчика.
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7 декабря 2021 16:32
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