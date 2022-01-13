Жажда золота, 2021

Действие триллера «Жажда золота» происходит в недалеком будущем, когда большая часть ресурсов Земли уже на исходе. Двое главных героев отправляются на поиски золотого прииска, но по ходу дела разделяются. Теперь каждый из них должен в одиночку противостоять песчаной буре. «Жажда золота» понравится всем любителем жанра постапокалиптики и просто фанатам остросюжетного кино.

Постановщиком картины стал австралиец Энтони Хэйес, молодой режиссер, для которого «Жажда золота» – всего лишь четвертый проект в творческой карьере. Гораздо чаще Хэйес выступает в качестве актера. Его можно было увидеть в таких фильмах, как «Клетка для кроликов», а также «Свет в океане».

Главную мужскую роль в «Жажде золота» исполнил голливудский исполнитель Зак Эфрон, любимый большинству россиян по фильмам «Величайший шоумен», «Папе снова 17», «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Классный мюзикл».

Помимо Эфрона и Хэйеса в картине появится австралийская актриса Сьюзи Портер, снявшаяся в таких фильмах, как второй эпизод «Звездных войн», «Пальцы веером», «Дорога в рай» и многих других.

Рейтинг картины на международном портале под названием Rotten Tomatoes составляет 83%, и это говорит о том, что мировые критики в основной своей массе остались довольны просмотром. Зрителям лента также пришлась по вкусу.