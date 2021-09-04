Главная роль, 2021

Авторы ленты показали изнанку создания кино с помощью гротескного и юмористического изображения подготовки к процессу и съемкам. Создание фильма здесь довели до абсурда: режиссер заставляет актеров заниматься на тренажерах, чтобы проверить выносливость. Чтобы лучше узнать их, она заставляет их читать свои реплики под валуном, заворачивает их в пластиковую пленку и разрывает перед ними их награды, чтобы исключить «эго». Все это сопровождается шутками и нелепыми казусами, что заставляет зрителей заинтересоваться.

Эстетика фильма сбалансирована: нет лишних реплик или диалогов, в кадре нет посторонних вещей, выдержаны лаконичность и минимализм. Отдельного внимания заслуживают образы главных героев: причудливая прическа Пенелопы Крус, яркие молодежные костюмы Бандераса и другие детали.

Интересно наблюдать за тем, как происходит кино в кино. Актеры практически делают пародию на себя и своих коллег, изображая их намеренно карикатурными, нелепыми и смешными. При этом они не теряют своей индивидуальности в кадре.