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Competencia oficial

Главная роль, 2021

2021 / Испания / Аргентина
5.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Комедия о ссоре знаменитых актеров с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус
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Причины посмотреть Факты О фильме

Авторы ленты показали изнанку создания кино с помощью гротескного и юмористического изображения подготовки к процессу и съемкам. Создание фильма здесь довели до абсурда: режиссер заставляет актеров заниматься на тренажерах, чтобы проверить выносливость. Чтобы лучше узнать их, она заставляет их читать свои реплики под валуном, заворачивает их в пластиковую пленку и разрывает перед ними их награды, чтобы исключить «эго». Все это сопровождается шутками и нелепыми казусами, что заставляет зрителей заинтересоваться.

Эстетика фильма сбалансирована: нет лишних реплик или диалогов, в кадре нет посторонних вещей, выдержаны лаконичность и минимализм. Отдельного внимания заслуживают образы главных героев: причудливая прическа Пенелопы Крус, яркие молодежные костюмы Бандераса и другие детали.

Интересно наблюдать за тем, как происходит кино в кино. Актеры практически делают пародию на себя и своих коллег, изображая их намеренно карикатурными, нелепыми и смешными. При этом они не теряют своей индивидуальности в кадре.

В 2021 году лента была номинирована на «Золотого» и «Голубого льва» на Венецианском кинофестивале. В этом же году фильм был представлен на приз Себастьяна кинофестиваля Сан-Себастьяна. Несмотря на звездный актерский состав, лента не получила значимых наград.

Роль в картине получила дебютантка Нагоре Арамбуру, которая является полной тезкой другой актрисы – супруги испанского футболиста Хаби Алонсо. У второй в фильмографии насчитывается около 23 ролей.

Среди наград персонажа Феликса, которые уничтожает Лола, есть и Кубок Вульпи за лучшую мужскую роль. По иронии судьбы исполнительница главной роли Пенелопа Крус получила Кубок Вульпи за лучшую женскую роль благодаря работе в фильме «Параллельные матери». Стоит уточнить, что оба фильма участвовали в официальном конкурсе одного и того же Венецианского кинофестиваля.

Лента частично снята в театре «Аудиторио» в Сан-Лоренцо-де-эль-Эскориал.

Название фильма на испанском языке – Competencia oficial, что можно дословно перевести как «Официальный конкурс». Для проката в РФ название модернизировали, превратив в «Главную роль».

Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма.  Сценарий - книга Нобелевского лауреата, режиссер - модная и эксцентричная, в главных ролях- разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?

5.3 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 июня 2022
Премьера онлайн 20 мая 2022
Премьера в мире 4 сентября 2021
Возраст 16+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Мариано Кон
Мариано Кон
В ролях
Антонио Бандерас
Антонио Бандерас
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Оскар Мартинес
Оскар Мартинес
Ирен Эсколар
Ирен Эсколар
Хосе Луис Гомес
Хосе Луис Гомес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Главная роль 4 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Coperto-Cinema
22:50 22:55 от 3000 ₽
Foster Cinema
16:30 18:30 20:30 23:00
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Хотя бы раз в жизни каждый задавался вопросом о своем наследии. Вспомнит ли кто-нибудь тебя после смерти? Если да, то каким? А главное, за что? Над этим и ломает голову в свой 80-й день рождения миллионер Умберто Суарез и приходит к исключительному в своей нелепости решению: он должен снять фильм. Не сам, разумеется, – и на том спасибо. Нет, режиссером своего будущего шедевра он делает эксцентричную и обласканную всеми главными кинофестивалями Лолу Куэвас. Та, в свою очередь, настаивает…
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User 16 июля 2022, 13:39
Фильм специфический. Зайдет далеко не всем. Но конуепция весьма интересная и разаязка порадовала.
User 3 июля 2022, 19:35
Есть смешные моменты, нудноват, сюдет банальный и неинтерестный, не советую смотреть
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28 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Эксцентричная постановщица Пенелопа Крус мучает Антонио Бандераса в трейлере комедии «Главная роль» Подлинное искусство требует серьезных жертв.
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14 апреля 2022 16:32
Вместо «Бэтмена»: 15 фильмов, на которые стоит пойти в кино этой весной Российский кинопрокат после череды отмен и переносов нескольких долгожданных премьер несколько обмелел — поток их уже не радует глаз своей полноводностью — но это не помешало Киноафише отыскать в нем несколько интересных новинок.  
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11 марта 2022 11:59
Появился международный трейлер фильма «Официальный конкурс» с Пенелопой Крус и Антонио Бандерасом В России фильм выйдет в апреле.
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26 ноября 2021 14:44
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«Главная роль» в кинотеатрах

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Как купить билеты на сеанс фильма «Главная роль»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Coperto-Cinema Москва, Покровский бульвар,5
2D
22:50 22:55 от 3000 ₽
Foster Cinema г. Москва, Фрунзенская наб., 30, стр. 19
2D
16:30 18:30 20:30 23:00
Mori Cinema Кунцево Молодежная
2D
14:45 от 250 ₽ 16:50 от 250 ₽ 21:00 от 250 ₽
Полное расписание и билеты
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