Главная роль, 2021

Авторы ленты показали изнанку создания кино с помощью гротескного и юмористического изображения подготовки к процессу и съемкам. Создание фильма здесь довели до абсурда: режиссер заставляет актеров заниматься на тренажерах, чтобы проверить выносливость. Чтобы лучше узнать их, она заставляет их читать свои реплики под валуном, заворачивает их в пластиковую пленку и разрывает перед ними их награды, чтобы исключить «эго». Все это сопровождается шутками и нелепыми казусами, что заставляет зрителей заинтересоваться.
Эстетика фильма сбалансирована: нет лишних реплик или диалогов, в кадре нет посторонних вещей, выдержаны лаконичность и минимализм. Отдельного внимания заслуживают образы главных героев: причудливая прическа Пенелопы Крус, яркие молодежные костюмы Бандераса и другие детали.
Интересно наблюдать за тем, как происходит кино в кино. Актеры практически делают пародию на себя и своих коллег, изображая их намеренно карикатурными, нелепыми и смешными. При этом они не теряют своей индивидуальности в кадре.
В 2021 году лента была номинирована на «Золотого» и «Голубого льва» на Венецианском кинофестивале. В этом же году фильм был представлен на приз Себастьяна кинофестиваля Сан-Себастьяна. Несмотря на звездный актерский состав, лента не получила значимых наград.
Роль в картине получила дебютантка Нагоре Арамбуру, которая является полной тезкой другой актрисы – супруги испанского футболиста Хаби Алонсо. У второй в фильмографии насчитывается около 23 ролей.
Среди наград персонажа Феликса, которые уничтожает Лола, есть и Кубок Вульпи за лучшую мужскую роль. По иронии судьбы исполнительница главной роли Пенелопа Крус получила Кубок Вульпи за лучшую женскую роль благодаря работе в фильме «Параллельные матери». Стоит уточнить, что оба фильма участвовали в официальном конкурсе одного и того же Венецианского кинофестиваля.
Лента частично снята в театре «Аудиторио» в Сан-Лоренцо-де-эль-Эскориал.
Название фильма на испанском языке – Competencia oficial, что можно дословно перевести как «Официальный конкурс». Для проката в РФ название модернизировали, превратив в «Главную роль».
Тщеславный миллиардер задался целью вписать свое имя в историю, взявшись за создание идеального фильма. Сценарий - книга Нобелевского лауреата, режиссер - модная и эксцентричная, в главных ролях- разбитной секс-символ кумир миллионов и высоколобый драматический актер. Ждать шедевра или ждать беды?