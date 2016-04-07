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Из Неаполя с любовью Из Неаполя с любовью
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Troppo napoletano

Из Неаполя с любовью, 2016

2016 / Италия
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Итальянская романтическая комедия
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Джанлука Анcанелли снял фильм по собственному сценарию. Главные роли в картине исполнили малоизвестные российскому зрителю итальянские актеры Серена Росси, Луиджи Эспозито, Дженнаро Гуаццо и Элеонора Альбрехт. 

Дебора живет в Неаполе и старается пережить смерть бывшего мужа. В свете его кончины ее беспокойство за сына стремительно растет - мальчик скучает по отцу, грустит и отказывается от пищи. Однако подлинной причиной состояния ребенка оказывается не печаль по отцу, а первая любовь. Выяснить это удается только школьному психологу Томмазо, который сам переживает любовные муки, тайно вздыхая по Деборе. Психолог и ребенок заключают соглашение - помогать друг другу завоевать дам сердца. При этом во всех событиях жизни героев участвует сам Неаполь, перед зрителем открывается подлинная красота итальянского города, радушие жителей и тайны достопримечательностей. 

- Фильм признан лучшей комедией года по версии Galà del Cinema e della Fiction Campania.

- На фестивале Cinecibo фильм получил 5 награды - лучшая режиссура, лучший актер, лучшая актриса, лучший актерский дебют

- На фестивале SFF (Sabaudia Film Festival) картина получила приз зрительских симпатий

Знаете, что такое настоящая неаполитанская семья? Это множество любящих тетушек, чудаковатых дядюшек и даже соседей, которые уже чувствуют себя своими. И один маленький Чиро на всех. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека мамы и родственников — штука тяжелая. Школьный психолог Томмазо решает помочь Чиро, но неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем не большая итальянская семья, а... первая любовь. Они заключают соглашение: Томмазо поможет Чиро влюбить в себя одноклассницу, а в ответ Чиро поможет застенчивому психологу завоевать расположение своей матери, шикарной и недоступной Деборы.

6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 марта 2022
Премьера в мире 7 апреля 2016
Возраст 12+
Прокатчик ПилотКино
Режиссер
Джанлука Анcанелли
Джанлука Анcанелли
В ролях
Серена Росси
Серена Росси
Луиджи Эспозито
Дженнаро Гуаццо
Дженнаро Гуаццо
Элеонора Альбрехт
Элеонора Альбрехт
Джованни Эспозито
Джованни Эспозито
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Домжур (Центральный Дом журналистов)
19:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

Из Неаполя с любовью смотреть онлайн

Из Неаполя с любовью
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Второклассник Чиро родился в историческом, но небогатом районе Неаполя. Его отец – популярный певец – не пожалел ничего ради сына (ну, кроме своего драгоценного времени) и обеспечивал их с матерью Деборой (Серена Росси) всем необходимым, пока не погиб во время стейдждайвинга. И всё же Чиро успели устроить в престижную школу, где учатся мажоры. Разумеется, мальчик чувствует себя среди них не в своей тарелке. А тут ещё и новенькая ученица Людовика Манчини, которая теперь будет сидеть…
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«Из Неаполя с любовью» в кинотеатрах

чт 4
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Как купить билеты на сеанс фильма «Из Неаполя с любовью»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Домжур (Центральный Дом журналистов) Александровский Сад
2D, SUB
19:00 от 350 ₽
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