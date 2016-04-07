Из Неаполя с любовью, 2016

Джанлука Анcанелли снял фильм по собственному сценарию. Главные роли в картине исполнили малоизвестные российскому зрителю итальянские актеры Серена Росси, Луиджи Эспозито, Дженнаро Гуаццо и Элеонора Альбрехт.
Дебора живет в Неаполе и старается пережить смерть бывшего мужа. В свете его кончины ее беспокойство за сына стремительно растет - мальчик скучает по отцу, грустит и отказывается от пищи. Однако подлинной причиной состояния ребенка оказывается не печаль по отцу, а первая любовь. Выяснить это удается только школьному психологу Томмазо, который сам переживает любовные муки, тайно вздыхая по Деборе. Психолог и ребенок заключают соглашение - помогать друг другу завоевать дам сердца. При этом во всех событиях жизни героев участвует сам Неаполь, перед зрителем открывается подлинная красота итальянского города, радушие жителей и тайны достопримечательностей.
- Фильм признан лучшей комедией года по версии Galà del Cinema e della Fiction Campania.
- На фестивале Cinecibo фильм получил 5 награды - лучшая режиссура, лучший актер, лучшая актриса, лучший актерский дебют
- На фестивале SFF (Sabaudia Film Festival) картина получила приз зрительских симпатий
Знаете, что такое настоящая неаполитанская семья? Это множество любящих тетушек, чудаковатых дядюшек и даже соседей, которые уже чувствуют себя своими. И один маленький Чиро на всех. Живется ему весело, вот только чрезмерная опека мамы и родственников — штука тяжелая. Школьный психолог Томмазо решает помочь Чиро, но неожиданно выясняет, что в переживаниях мальчика виновата совсем не большая итальянская семья, а... первая любовь. Они заключают соглашение: Томмазо поможет Чиро влюбить в себя одноклассницу, а в ответ Чиро поможет застенчивому психологу завоевать расположение своей матери, шикарной и недоступной Деборы.