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Реки Реки
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River

Реки, 2021

2021 / Австралия
8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Расписание
Документальный фильм о невероятной силе природы
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На сегодняшний день в кинематографе не существует практического разделения жанров, поэтому проект является гибридом художественного и документального, включая в себя понемногу из каждого. В нем отсутствуют постановочные сцены, однако и нет сухого документального отражения фактов без украшений.

Рассказчиком истории выступает Сергей Бурунов, который полюбился зрителям по роли в сериале «Полицейский с Рублевки». При этом даже неопытный киноман узнает его, так как голос артиста является официальным для озвучки Леонардо Ди Каприо.

Повествование в ленте идет динамично: живописные кадры природы сменяют друг друга, рассказ следует за ходом камеры, а оператор придумывает новые интересные элементы. К примеру, в фильме множество сцен, снятых в slow motion, чтобы отразить всю красоту переливов воды.

Помимо природы в фильме можно увидеть людей, передвигающихся по рекам на лодках, плескающихся в воде детей, разнообразных птиц и других животных. Все это делает кадр «живым», что вызывает больший интерес к документальному проекту.

Фильм участвовал в семи кинофестивалях и на одном из них стал лауреатом. Ленту удостоили приза зрительских симпатий на кинофестивале во Флориде в 2022 году. Также картина участвовала в кинофестивале в Сиднее, смотре Millennium Docs Against Gravity и CinefestOz в 2021 году.

Рассказчиком документального проекта в оригинале стал четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо. В российском прокате фильм озвучил популярный актер Сергей Бурунов.

В картине были задействованы как песни известных современных исполнителей (Radiohead), так и нестареющая классика (И. Бах, А. Вивальди). Также звуковым сопровождением документального фильма занимались композиторы Ричард Тоньетти, Уильям Бартон, Пьерс Бёрбрук де Вир.

Мировая премьера фильма состоялась 13 августа 2021 года. В широкий прокат лента вышла в Греции, Ирландии и Германии. Сборы составили чуть более 150 тысяч долларов без учета проката в РФ.

Режиссером ленты выступила Дженнифер Пидом, которая ранее сняла документальный фильм под названием «Горы». Соавтором проекта стал Джозеф Ницети. Также они совместно с Джо-Энн Макгоун и Джоном Смитсоном выступили продюсерами.

Реки, текущие сквозь пространство и время, — свидетели рождения и гибели мировых цивилизаций. Испокон веков люди поклоняются рекам, черпают в них жизненные силы, пытаются их укротить, подчиняя своей воле. Индустриальные триумфы сменяются экологическими катастрофами и чудодейственными попытками природы вернуть утраченный рай на Земле. Так было и так есть. Но за кем останется последнее слово?..

8.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 16 июня 2022
Премьера онлайн 18 марта 2022
Премьера в мире 20 августа 2021
Возраст 16+
Прокатчик Русский репортаж
Режиссер
Дженнифер Пидом
Дженнифер Пидом
В ролях
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Реки 2 постера
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
12:30
Полное расписание и билеты
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«Реки» в кинотеатрах

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