Реки, 2021

На сегодняшний день в кинематографе не существует практического разделения жанров, поэтому проект является гибридом художественного и документального, включая в себя понемногу из каждого. В нем отсутствуют постановочные сцены, однако и нет сухого документального отражения фактов без украшений.
Рассказчиком истории выступает Сергей Бурунов, который полюбился зрителям по роли в сериале «Полицейский с Рублевки». При этом даже неопытный киноман узнает его, так как голос артиста является официальным для озвучки Леонардо Ди Каприо.
Повествование в ленте идет динамично: живописные кадры природы сменяют друг друга, рассказ следует за ходом камеры, а оператор придумывает новые интересные элементы. К примеру, в фильме множество сцен, снятых в slow motion, чтобы отразить всю красоту переливов воды.
Помимо природы в фильме можно увидеть людей, передвигающихся по рекам на лодках, плескающихся в воде детей, разнообразных птиц и других животных. Все это делает кадр «живым», что вызывает больший интерес к документальному проекту.
Фильм участвовал в семи кинофестивалях и на одном из них стал лауреатом. Ленту удостоили приза зрительских симпатий на кинофестивале во Флориде в 2022 году. Также картина участвовала в кинофестивале в Сиднее, смотре Millennium Docs Against Gravity и CinefestOz в 2021 году.
Рассказчиком документального проекта в оригинале стал четырехкратный номинант на премию «Оскар» Уиллем Дефо. В российском прокате фильм озвучил популярный актер Сергей Бурунов.
В картине были задействованы как песни известных современных исполнителей (Radiohead), так и нестареющая классика (И. Бах, А. Вивальди). Также звуковым сопровождением документального фильма занимались композиторы Ричард Тоньетти, Уильям Бартон, Пьерс Бёрбрук де Вир.
Мировая премьера фильма состоялась 13 августа 2021 года. В широкий прокат лента вышла в Греции, Ирландии и Германии. Сборы составили чуть более 150 тысяч долларов без учета проката в РФ.
Режиссером ленты выступила Дженнифер Пидом, которая ранее сняла документальный фильм под названием «Горы». Соавтором проекта стал Джозеф Ницети. Также они совместно с Джо-Энн Макгоун и Джоном Смитсоном выступили продюсерами.
Реки, текущие сквозь пространство и время, — свидетели рождения и гибели мировых цивилизаций. Испокон веков люди поклоняются рекам, черпают в них жизненные силы, пытаются их укротить, подчиняя своей воле. Индустриальные триумфы сменяются экологическими катастрофами и чудодейственными попытками природы вернуть утраченный рай на Земле. Так было и так есть. Но за кем останется последнее слово?..