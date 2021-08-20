Реки, 2021

На сегодняшний день в кинематографе не существует практического разделения жанров, поэтому проект является гибридом художественного и документального, включая в себя понемногу из каждого. В нем отсутствуют постановочные сцены, однако и нет сухого документального отражения фактов без украшений.

Рассказчиком истории выступает Сергей Бурунов, который полюбился зрителям по роли в сериале «Полицейский с Рублевки». При этом даже неопытный киноман узнает его, так как голос артиста является официальным для озвучки Леонардо Ди Каприо.

Повествование в ленте идет динамично: живописные кадры природы сменяют друг друга, рассказ следует за ходом камеры, а оператор придумывает новые интересные элементы. К примеру, в фильме множество сцен, снятых в slow motion, чтобы отразить всю красоту переливов воды.

Помимо природы в фильме можно увидеть людей, передвигающихся по рекам на лодках, плескающихся в воде детей, разнообразных птиц и других животных. Все это делает кадр «живым», что вызывает больший интерес к документальному проекту.