Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Приключения маленького Бахи
5.6
Приключения маленького Бахи - Трейлер
Киноафиша Фильмы Приключения маленького Бахи
5.6

Приключения маленького Бахи

, 2022
Priklyucheniya malenkogo Bakhi
Россия / комедия, семейный / 18+
Семейная комедия о дагестанском мальчике с удивительно взрослым характером
Трейлеры
Постер фильма Приключения маленького Бахи
5.6
Приключения маленького Бахи - Трейлер
Приключения маленького Бахи  Трейлер

Факты

О фильме

Фильм разделен на три новеллы, в каждой из которых юный герой пытается найти выход из непростой ситуации. 

Съемочный процесс проходил на Северном Кавказе, в древнем селе Чох. 

В основу сюжета лег сценарий одной из выпускниц ВГИК Анны Вейлерт.

В фильме нет известных актеров. По словам режиссера, среда, где проходили съемки, отторгает игровое начало российских звезд и городской среды, к которой они привыкли. В картине снимались актеры дагестанских театров. Все те, кто появится в кадре, в том числе главный герой – местные жители.

Режиссерское кресло занял народный артист РФ Александр Галибин. Проект продолжает тему взросления подростка и постижения им мира, которую кинематографист затронул в своих ранних работах «Золотая рыбка» и «Сестренка». 

Три новеллы о мальчике из дагестанского села. Удивительно взрослый характер восьмилетнего ребенка приносит много хлопот семье. Но благодаря ему Баха побеждает там, где взрослые сдаются.

В ролях

Амир Магомедов
Зенаб Гамзатова
Babushka
Заур Алиев
Ulukbek
Беневша Девлетханова
Lena
Арсен Хирамагомедов
Timur
Patimat Abasova
Buyanta
Magomed Abulnadirov
Beleg
Nariman Aliyev
Ded Dembeler
Magomed Bagomidov
Veterinar
Artur Dzhakhbarov
Timofey
Nurbagand Idrisov
Shaman
Режиссер Александр Галибин
Сценарист Анна Вейлерт
Композитор Aleksey Chintsov
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 24 ноября 2022
Премьера в мире 8 сентября 2022
Дата выхода
27 октября 2022 Россия Самокат
Бюджет 77 000 000 RUR
Сборы в мире $46 921
Производство VGIK - Debut
Другие названия
Priklyucheniya malenkogo Bakhi, Приключения маленького Бахи

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 15 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 24 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Приключения маленького Бахи - Трейлер
Приключения маленького Бахи Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Засыпаю солью гвоздику – и проблем не знаю: крутой лайфхак решит сразу 2 проблемы в доме
В сентябре тащу на дачу бутылку 9%-ного уксуса: пара минут – и весной говорю себе спасибо за смекалку
Пока все не закатали в банки — успейте пройти тест: вспомните 6 фильмов СССР по кадрам с урожаем
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
Мир летит к чертям не только в «Атаке титанов»: 3 аниме 2025-го про апокалипсис – №1 оценили на 8 баллов
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
Это уже совсем другая история: «Следствие вели...» с Каневским станет детективной комедией с похищенной собачкой
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше