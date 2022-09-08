Фильм разделен на три новеллы, в каждой из которых юный герой пытается найти выход из непростой ситуации.

Съемочный процесс проходил на Северном Кавказе, в древнем селе Чох.

В основу сюжета лег сценарий одной из выпускниц ВГИК Анны Вейлерт.

В фильме нет известных актеров. По словам режиссера, среда, где проходили съемки, отторгает игровое начало российских звезд и городской среды, к которой они привыкли. В картине снимались актеры дагестанских театров. Все те, кто появится в кадре, в том числе главный герой – местные жители.

Режиссерское кресло занял народный артист РФ Александр Галибин. Проект продолжает тему взросления подростка и постижения им мира, которую кинематографист затронул в своих ранних работах «Золотая рыбка» и «Сестренка».