Ночь на земле, 1991

"Ночь на земле" - это пять трагикомичных таксистских историй, случившихся в одну из ночей в пяти разных городах мира от Лос-Анджелеса до Хельсинки. Новеллы символично меняют друг друга по принципу черно-белое, четное-нечетное, смешное и грустное. Пассажиры такси, как потерянные странники: одни ищут славы и успеха, другие, разуверившись в жизни, бегут от нее, третьи надеются на спасение. И все они нуждаются в своем таксисте, как в проводнике по этой темной и таинственной ночи.