Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь на земле Ночь на земле
Киноафиша Фильмы Ночь на земле
Night on Earth

Ночь на земле, 1991

1991 / США
7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
Билеты от 400 ₽
Трагикомичные истории от Джима Джармуша
Билеты от 400 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

"Ночь на земле" - это пять трагикомичных таксистских историй, случившихся в одну из ночей в пяти разных городах мира от Лос-Анджелеса до Хельсинки. Новеллы символично меняют друг друга по принципу черно-белое, четное-нечетное, смешное и грустное. Пассажиры такси, как потерянные странники: одни ищут славы и успеха, другие, разуверившись в жизни, бегут от нее, третьи надеются на спасение. И все они нуждаются в своем таксисте, как в проводнике по этой темной и таинственной ночи.

7.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 1991
Премьера в России 17 февраля 2022
Премьера онлайн 10 января 2022
Премьера в мире 4 октября 1991
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Исаак Де Банколе
Исаак Де Банколе
Беатрис Даль
Беатрис Даль
Армин Мюллер-Шталь
Армин Мюллер-Шталь
Джанкарло Эспозито
Джанкарло Эспозито
Рози Перес
Рози Перес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь на земле 3 постера
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинотеатр на «Стрелке»
21:20 от 400 ₽
Полное расписание и билеты

Ночь на земле смотреть онлайн

Ночь на земле
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
pronkinaleksandr.sam 12 июля 2019, 18:05
Утренний блюз таксиста из Хельсинки

"Ночь на земле" стала одним из первых фильмов Дж. Джармуша, который произвел совершенно неизгладимое… Читать дальше…
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Ночь на земле
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В онлайн-кинотеатре KION станут доступны фильмы Джима Джармуша «Более странно, чем в раю», «Мертвец», «Ночь на Земле» и еще три картины.
Написать
22 июня 2022 13:05
В кинотеатрах сети «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Джима Джармуша 10-15 апреля «КАРО.Арт» и «Синематека: Искусство кино» проводят ретроспективу фильмов Джима Джармуша. В программу ретроспективы вошли такие фильмы, как «Ночь на
Написать
6 апреля 2018 04:23
В киноцентре «Родина» состоится ретроспектива Джима Джармуша С 23 сентября по 21 октября проект #ARTPOKAZ и киноцентр «Родина» представят лучшие фильмы известного американского кинематографиста Джима Джармуша. Зрители смогут вновь увидеть
Написать
18 сентября 2017 13:28
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры

«Ночь на земле» в кинотеатрах

вс 24
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Ночь на земле»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинотеатр на «Стрелке» г. Москва, Берсеневская наб., 14, стр. 5а, центр «Стрелка»
2D, SUB
21:20 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши