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Постер фильма Маруся Фореvа!
5.8
Маруся Фореvа! - Трейлер
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5.8

Маруся Фореvа!

, 2022
Marusya Foreva!
Россия / комедия, драма / 18+
Комедия о холостяке, который оказывается отцом пятилетней девочки
Трейлеры
Постер фильма Маруся Фореvа!
5.8
Маруся Фореvа! - Трейлер
Маруся Фореvа!  Трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм отлично подойдет для семейного просмотра, а также для тех, кому нравятся отечественные комедийные мелодрамы. В центре событий - молодой повеса и офисный сотрудник Индеец, чья жизнь рушится в одночасье после новости о том, что он является отцом маленькой девочки Маруси. Герой встает перед непростым выбором.

В сюжете акцент делается на психологию мужчины, в котором пробуждается отцовский инстинкт. Узнав, что будет родителем, Индеец с ужасом думает о том, что ему придется распрощаться с вечеринками и холостяцкими развлечениями. Однако со временем любовь дочери преображает героя.

Зрители на протяжении сюжета могут наблюдать трансформацию личности главного героя. Едва не потеряв право воспитывать свою семилетнюю дочь, он находит способ остаться с девочкой и постепенно из разгильдяя и балагура превращается в ответственного родителя.

Комичные ситуации, в которые попадают герои, поднимут настроение и помогут зрителям развеселиться. По словам режиссера, фильм должен смотреться легко, а совместное путешествие с персонажами - стать увлекательным и понятным каждому. Но потом человек непременно должен задуматься о проблемах, которые вовсе не так просты, как могли показаться.

Режиссером трагикомедийного фильма стал российский и советский актер театра и кино, народный артист России Александр Галибин. Это не первая его режиссерская работа — ранее Галибин представил на суд зрителей картины «40», «Коменданты», «Золотая рыбка» и «Сестренка».

Картина снималась в нескольких местах, расположенных в Ленинградской области: в поселке Усть-Ижора (Колпинский район), в Шувалово и на туристической базе «Аврора». Несколько сцен было снято в самом Санкт-Петербурге.

Центральную роль в фильме исполнил актер Кузьма Сапрыкин. Ранее его можно было увидеть в таких проектах как «Движение вверх», «Вратарь Галактики» и «Спасите Колю».

Партнером Сапрыкина по съемочной площадке стала начинающая актриса София Петрова. На момент съемок ей было всего девять лет. Однако это далеко не первый актерский опыт Софии. Юная звезда дебютировала в 2020 году в картине «Грозный». К 2022 году ее фильмография пополнилась еще двадцатью проектами.

Музыку к фильму написал кинокомпозитор Илья Духовный. Его авторству принадлежат саундтреки к более чем ста картинам отечественного кинематографа, среди которых «Тайна – это ты», «Свингеры», «Спасите Колю!», «Новая жизнь Маши Соленовой» и другие.

Жизнь двадцатичетырехлетнего Индейца рушится в одночасье, когда он узнает, что является отцом пятилетней девочки Маруси. Индеец не готов расстаться с успешной карьерой, холостяцкими встречами с друзьями и взять на себя заботу о маленьком ребенке, но со временем искренняя любовь дочери меняет Индейца. Едва не лишившись права воспитывать дочь, он находит способ оставить Марусю и стать настоящей семьей.

В ролях

Кузьма Сапрыкин
Кузьма Сапрыкин
Indeets
София Петрова
София Петрова
Marusya
Софья Присс
Софья Присс
Филипп Бледный
Филипп Бледный
Balu
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Babushka
Кирилл Каганович
Кирилл Каганович
Sova
Ирина Савицкова
Ирина Савицкова
Sotrudnitsa opeki
Алина Булынко
Алина Булынко
Dasha
Кристина Кузьмина
Кристина Кузьмина
Mama 'Indeytsa'
Андрей Носков
Андрей Носков
Papa 'Indeytsa'
Никита Чеканов
Nachalnik
Режиссер Александр Галибин
Сценарист Андрей Щербинин, Айдар Акманов
Композитор Ilya Dukhovnyy
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 2 ноября 2021
Премьера в мире 14 октября 2021
Дата выхода
12 мая 2022 Россия Наше кино

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет 60 000 000 RUR
Сборы в мире $157 143
Производство Министерство культуры Российской Федерации, Motor! Film Studio
Другие названия
Marusya Foreva!, Marusja Foreva!, Маруся фореvа!

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 18 голосов
6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 11 октября 2022

Трейлеры фильма

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Маруся Фореvа! - Трейлер
Маруся Фореvа! Трейлер
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Маруся Фореvа!

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