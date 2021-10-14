Маруся Фореvа!, 2022

Фильм отлично подойдет для семейного просмотра, а также для тех, кому нравятся отечественные комедийные мелодрамы. В центре событий - молодой повеса и офисный сотрудник Индеец, чья жизнь рушится в одночасье после новости о том, что он является отцом маленькой девочки Маруси. Герой встает перед непростым выбором.

В сюжете акцент делается на психологию мужчины, в котором пробуждается отцовский инстинкт. Узнав, что будет родителем, Индеец с ужасом думает о том, что ему придется распрощаться с вечеринками и холостяцкими развлечениями. Однако со временем любовь дочери преображает героя.

Зрители на протяжении сюжета могут наблюдать трансформацию личности главного героя. Едва не потеряв право воспитывать свою семилетнюю дочь, он находит способ остаться с девочкой и постепенно из разгильдяя и балагура превращается в ответственного родителя.

Комичные ситуации, в которые попадают герои, поднимут настроение и помогут зрителям развеселиться. По словам режиссера, фильм должен смотреться легко, а совместное путешествие с персонажами - стать увлекательным и понятным каждому. Но потом человек непременно должен задуматься о проблемах, которые вовсе не так просты, как могли показаться.